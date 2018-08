La Pregunta 6 se incluirá en las elecciones de noviembre

[Cortesía]

“Tenemos que proteger el medio ambiente, no solo para la gente que vivimos aquí ahora, sino las generaciones futuras”: María Teresa Liebermann, subdirectora de Battle Born Progress –a favor de la Pregunta 6-. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo - Archivo.

“Pondría demasiada presión en todos los negocios, no únicamente en las grandes corporaciones, en negocios pequeños y medianos, afectaría tremendamente a la economía”: Jesús Márquez, analista político –en contra de la Pregunta 6-. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo - Archivo.

El 6 de noviembre del 2018 los ciudadanos de Nevada elegirán a sus próximos representantes a nivel estatal y federal; sin embargo, también se someterán a votación distintas propuestas que repercuten directamente en la población, una de ellas será la Pregunta 6.

La Pregunta 6 aumentaría los estándares de cartera renovable en Nevada, es decir que se establecería un mandato para que las compañías de servicio eléctrico adquieran una cantidad del 50 por ciento de electricidad provenientes de fuentes de energía renovable, este plan estaría previsto para iniciarse en tiempos actuales y consolidarse en el año 2030.

Con el objetivo de informar a la comunidad sobre esta propuesta y puedan ejercer un voto de acuerdo a su preferencia, El Tiempo entrevistó a dos personas que han estudiado la Pregunta 6 y han manifestado su postura a favor y en contra, respectivamente.

La subdirectora de Battle Born Progress, María Teresa Liebermann, explicó porque su organización está a favor de la Pregunta 6. “Nosotros apoyamos porque en caso de aprobarse va a requerir al estado de Nevada y a las compañías que proveen electricidad que reciban esa energía de recursos renovables como lo es la energía solar. El requerimiento sería llegar al 50 por ciento de los recursos de energía provenientes de una fuente renovable; eso necesitamos en Nevada, tenemos que proteger el medio ambiente, no solo para la gente que vivimos aquí ahora, sino las generaciones futuras”.

De acuerdo con Liebermann, esta propuesta beneficiaría a las familias y niños de la comunidad, ya que reduciría las enfermedades causadas por la contaminación, tales como problemas respiratorios, alergias, asma, entre otras. Situaciones que atribuye a que en Nevada se reciben recursos de energía que contaminan el aire.

Respecto al precio que pueda representar la implementación de fuentes de energía renovable, la subdirectora de Battle Born Progress expresó que, “entiendo el costo, pero para eso primero debemos tomar este paso y después requerir a nuestros legisladores que aprueben programas para dar acceso a las familias, que no tienen los recursos o necesitan ayuda financiera, para adquirir este tipo de servicio. Han habido propuestas en la Legislatura que han abierto las puertas para tener ese tipo de acceso, pero primero tenemos que poner esta ley”.

Este medio de comunicación preguntó a Liebermann ¿Por qué considera que hay distintos grupos en contra de la Pregunta 6?

“Mucha gente se opone porque piensan que el 50 por ciento no es algo muy grande, hay quienes dicen que debería ser más de ese porcentaje. Otros dicen que es un número demasiado alto pero creo que los que piensan que no se puede llegar al 50 por ciento para el año 2030 no saben que sí es posible, otros estados han pasado leyes más ambiciosas y ya están progresando para cumplir esa meta. En un mundo ideal sería más, pero debemos empezar”, respondió María Teresa Liebermann.

Por otra parte, el analista político Jesús Márquez expuso sus motivos para estar en contra de la Pregunta 6. “El problema con esto es que ya hay una ley existente que va a exigir que para el año 2025 haya un porcentaje de energías renovables. Pondría demasiada presión en todos los negocios, no únicamente en las grandes corporaciones, en negocios pequeños y medianos, afectaría tremendamente a la economía. Ahora estamos viendo un crecimiento económico muy favorable y satisfactorio, tenemos el desempleo para hispanos en el punto más bajo en la historia. Esto solo es más regulación a una economía que está creciendo”.

Márquez reconoció que la energía renovable es positiva, pero considera que se deben someter al mercado libre y que no se tengan que subsidiar o forzar. De acuerdo con el analista político, esta propuesta forzaría regulaciones para el uso de una industria que aún no está desarrollada, lo que significaría en un costo mayor en la energía para la población debido a que incrementaría más el monopolio de esta industria en Nevada.

Siguiendo el ejercicio periodístico imparcial que caracteriza a El Tiempo, también se le preguntó a Márquez ¿Por qué considera que hay distintos grupos a favor de la Pregunta 6?

“Por un lado se escucha bonito, es romántico saber que queremos cuidar y proteger el medio ambiente, lo más fácil que se les ocurre son más regulaciones. Siempre disfrazan todo este movimiento diciendo que la oposición no desea conservar el medio ambiente. El efecto positivo va a ser muy menor comparado con el efecto negativo que va a tener… También hay muchos intereses que patrocinan campañas y grupos a favor de esta propuesta. De ambos lados, va a haber una cantidad increíble de dinero para los que están a favor y también para los que están en contra”, respondió Jesús Márquez.