La primera alcaldesa de Las Vegas también combatió el cáncer durante su campaña

La ex alcaldesa de Las Vegas, Jan Jones Blackhurst (Caesars Entertainment)

La ex alcaldesa de Las Vegas, Jan Jones Blackhurst, con un cartel de su campaña después de anunciar su candidatura para gobernadora en su sede de campaña en Las Vegas en la primavera de 1998. En enero de ese año, le diagnosticaron cáncer de mama y se sometió a quimioterapia hasta fines de ese verano antes de que su enfermedad ingresara a remisión. (Craig L. Moran / Las Vegas Review-Journal)

Cuando la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, anunció este mes que tenía cáncer de mama, la legisladora de ocho años insistió en que el tratamiento pendiente no debilitaría su campaña por un tercer mandato, ni afectaría su efectividad en el Concejo Municipal.

En la enfática declaración de Goodman, existe un precedente en Jan Jones Blackhurst, la primera alcaldesa de la ciudad, a quien se le diagnosticó cáncer de mama en fase 1 invasivo en enero de 1998.

Después de revelar a través de un comunicado de prensa que estaba enferma, Jones Blackhurst anunció en la primavera que se postulaba para gobernadora.

“Perdí la carrera de gobernación, pero vencí la enfermedad”, informó el jueves.

Antes de Goodman, estuvo Jones Blackhurst, quien cumplió dos mandatos, de 1991 a 1999, como la figura principal del consejo inmediatamente anterior al mandato del esposo de Goodman, Óscar.

En una entrevista con el Las Vegas Review-Journal, Jones Blackhurst habló sobre el tratamiento en la campaña, por qué eligió dar a conocer su diagnóstico y sus pensamientos sobre la “valentía” de Goodman.

Jones Blackhurst comenzó un tratamiento de radiación de cuatro semanas después de su diagnóstico, luego seis meses de quimioterapia que se extendió hasta su candidatura demócrata en la carrera de gobernación, su segundo intento, que culminó con la derrota del republicano Kenny Guinn en noviembre.

El tratamiento fue agresivo para un cáncer relativamente pequeño, dijo, porque el cáncer era hormonal negativo y no estaba encapsulado en un tumor, ambos son marcadores negativos. A finales de ese verano, entró en remisión.

“Tienes que ser fuerte”, indicó, señalando que perdió el cabello, pero bromeó: “Tengo algunas pelucas geniales, afortunadamente, estamos en Las Vegas”.

Para Jones Blackhurst, ahora de 69 años, la campaña para gobernación ofreció un punto focal para distraerse de estar enferma. En última instancia, ella creía que la campaña fortaleció su determinación de combatir la enfermedad.

“Te hace enfocarte en la vida, la importancia de vivir, la importancia de hacer las cosas”, afirmó. “No solo va hacia adentro y hace que uno se sienta golpeado, traicionado, enojado y asustado”.

¿Pero no fue agotador el calendario de campañas en todo el estado?

“Cuando miro hacia atrás, eso nunca es lo que pienso de la carrera”, respondió. “No pensé en el cáncer”.

Sin embargo, dijo que había sido consciente de su estado de alto perfil y cómo la publicidad del cáncer podría ayudar a alertar a otros sobre la importancia de los chequeos de rutina necesarios: “El público pasó por mi tratamiento conmigo”.

Es fundamental compartir historias sobre el cáncer, ya sea como sobreviviente o miembro de la familia, porque refuerza la clave de la detección temprana, agregó Chelsea Robinson, directora ejecutiva de Susan G. Komen Nevada, la organización sin fines de lucro que ha invertido más de $12 millones en fondos locales para programas de salud mamaria desde 1996.

La reciente divulgación de Goodman indudablemente “provocó una conversación”, informó Robinson, al garantizar que los residentes de Nevada entiendan los riesgos inherentes y que sepan cómo realizar una prueba de detección y los pasos para prevenir los diagnósticos tardíos: “Esas son cosas en las que queremos que piensen las personas”.

Después de un examen físico anual de rutina, Goodman, de 79 años, supo que tenía cáncer en etapa 2A en su seno derecho. Los médicos le han asegurado que es tratable.

“De lo contrario, estoy completamente sana y puedo seguir trabajando de manera efectiva como alcaldesa de Las Vegas durante el tratamiento”, aseguró Goodman en una conferencia de prensa el 22 de enero.

Ella no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios el jueves debido a compromisos con reuniones relacionadas con la ciudad.

Aproximadamente una década antes del diagnóstico de Goodman, la alcaldesa Pro Tem, Lois Tarkanian, supo que tenía cáncer uterino, un diagnóstico con el que argumentó que no había sido muy público antes. Principalmente, Tarkanian mencionó que se le diagnosticó a medio plazo como la razón por la que no lo reveló, lo que sugiere que, a diferencia de Goodman y Jones Blackhurst, no habría tenido que enfrentar preguntas sobre su preparación para la campaña.

“Básicamente, cuando te dicen que tienes cáncer, es como si alguien te golpeara el estómago”, reveló Tarkanian el jueves. “Me centré en lo que tenía que hacer, en la familia y en el trabajo, no pensé en el cáncer y creo que eso es importante”.

Después de dos operaciones y quimioterapia, entró en remisión alrededor de 2009 o 2010. Describió lo importante que es enfrentar la enfermedad de frente, pero “no dejar que te devaste”.

“Creo que ella es del tipo fuerte, como dijo su esposo, es simplemente magnífica y lo logrará”, describió Tarkanian sobre Goodman, con quien ha compartido el estrado durante ocho años.

Jones Blackhurst, una ejecutiva de larga data de Caesars Entertainment Corp., afirmó que Goodman era una “modelo a seguir para muchos” y señaló que solo se enteró del diagnóstico de la alcaldesa recientemente después de haber estado fuera de la ciudad por motivos de trabajo, ella planea llamar a Goodman pronto “solo para decirle que estoy pensando en ella”.

“Todos tenemos nuestras propias maneras de enfrentar los desafíos, y la mía puede ser diferente a la de la alcaldesa Goodman”, mencionó Jones Blackhurst, “pero es una mujer fuerte y podrá evaluar cuánto puede correr, cuánto puede empujar ella misma y equilibrar eso con cualquier tratamiento que se requiera”.