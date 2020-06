La quinta noche de protestas de Black Lives Matter termina pacíficamente

Manifestantes se arrodillan juntos antes de hacer un momento de silencio durante una protesta de Black Lives Matter en la UNLV Las Vegas el martes, 2 de junio de 2020. (Chris Day/Las Vegas Review-Journal)

La policía de Las Vegas habla con los manifestantes para determinar la ruta de la protesta durante una protesta de Black Lives Matter en la UNLV de Las Vegas el martes, 2 de junio de 2020. (Chris Day/Las Vegas Review-Journal)

Manifestantes marchan con el Strip a la distancia durante una protesta de Black Lives Matter en UNLV Las Vegas el martes, 2 de junio de 2020. (Chris Day/Las Vegas Review-Journal)

Manifestantes marchan mientras la policía los escolta durante una protesta de Black Lives Matter en la UNLV Las Vegas el martes, 2 de junio de 2020. (Chris Day/Las Vegas Review-Journal)

Manifestantes marchan mientras la policía los escolta durante una protesta de Black Lives Matter en la UNLV Las Vegas el martes, 2 de junio de 2020. (Chris Day/Las Vegas Review-Journal)

Manifestantes marchan durante una protesta de Black Lives Matter en Las Vegas el martes, 2 de junio de 2020. (Chris Day/Las Vegas Review-Journal)

Manifestantes marchan mientras la policía los escolta durante una protesta de Black Lives Matter en la UNLV Las Vegas el martes, 2 de junio de 2020. (Chris Day/Las Vegas Review-Journal)

Manifestantes marchan durante una protesta de Black Lives Matter en Las Vegas el martes, 2 de junio de 2020. (Chris Day/Las Vegas Review-Journal)

Manifestantes marchan durante una protesta de Black Lives Matter en Las Vegas el martes, 2 de junio de 2020. (Chris Day/Las Vegas Review-Journal)

Manifestantes marchan durante una protesta de Black Lives Matter en Las Vegas el martes, 2 de junio de 2020. (Chris Day/Las Vegas Review-Journal)

Una protesta de “Black Lives Matter” que comenzó cerca de la UNLV el martes por la noche y duró casi cinco horas, terminó pacíficamente por primera vez en cinco días consecutivos de manifestaciones en Las Vegas.

Los manifestantes comenzaron a reunirse alrededor de la universidad a las 7 p.m.; poco antes de la medianoche, habían despejado el área pacíficamente.

Fue un bienvenido contraste con las protestas de las últimas cuatro noches que cada una terminó en violencia. Al final de las protestas del lunes por la noche, un oficial del Departamento de Policía Metropolitana recibió un disparo en la cabeza y fue gravemente herido fuera de Circus Circus, y un hombre armado recibió un disparo mortal de la policía en el centro.

Demonstrators ask the police to take a knee with them, they responded by loading up and leaving, in an attempt to deesculate the situation. #vegas #vegasprotests #GeorgeFloyd pic.twitter.com/17qx3ExiHz — Mick Akers (@mickakers) June 3, 2020

11:52 p.m.

Un final pacífico

Los manifestantes se han dispersado. Quedan menos de 20, que se dirigen hacia el bulevar.

La policía que comenzó a prepararse para retirarse mientras las cosas se intensificaban fue un movimiento positivo, y valió la pena sin arrestos, sin heridos y sin destrucción de propiedades.

– James Schaeffer y Mick Akers

And the demonstrators have disappeared. The police’s move to load up and leave while things were escalating was a positive move and it paid off in no arrests, no injuries and no property destruction. #vegas #vegasprotest #GeorgeFloyd pic.twitter.com/xjDcF3Sy9n — Mick Akers (@mickakers) June 3, 2020

11:35 p.m.

Al Strip

La mayoría del grupo se ha ido, pero el resto de los manifestantes se dirigen al Boulevard de Las Vegas.

A #BlackLivesMattter marcher and a black police officer go back and forth discussing being a black officer and black marcher in #Vegas. #RJNow pic.twitter.com/nJNmaxbdCK — James Schaeffer (@jamesmschaeffer) June 3, 2020

Un manifestante y un policía ambos afroamericanos discuten sus experiencias mientras el grupo avanza hacia el Strip.

“Es mi deber ayudar a mi gente”, dijo el manifestante. “¿Cómo vas a ayudar a mi gente?”

– James Schaeffer y Mick Akers

11:22 p.m.

Se retiran patrullas

Los manifestantes le pidieron a la policía que se arrodillara con ellos, los oficiales respondieron cargando y marchándose, en un intento de aliviar la situación, mientras los manifestantes gritaban, “¡váyanse a casa!”

Siete u ocho patrullas salieron del estacionamiento, pero aún hay casi el mismo número de vehículos policiales en la calle de la Avenida Harmon detrás de los manifestantes en la acera.

Las cosas parecen tranquilas.

– Mick Akers y Shea Johnson

11:11 p.m.

Enfrentamiento en 7-Eleven

Cerca de 70 manifestantes se reunieron en las afueras de un 7-Eleven. Hay una fuerte presencia policial, pero no hay órdenes de dispersión.

“No hay disturbios aquí”, cantan los manifestantes. “¿Por qué están en equipo antidisturbios?”

– Shea Johnson y Mick Akers

11:00 p.m

Tensión aumenta

Se volvió inquietantemente tranquilo cuando la presencia policial aumentó en Paradise Road y Harmon Avenue, con algunos cantos esporádicos y el zumbido de un helicóptero. Las cosas se pusieron tensas cuando el SWAT se alineó en el carril central.

– Shea Johnson y Mick Akers

10:38 p.m.

“Caminen con nosotros”

Los manifestantes cantaron “caminen con nosotros”, mientras pasaban una fila de policías. Los oficiales no respondieron.

– Mick Akers

10:25 p.m.

Llega el SWAT

Más agentes de la ley, incluyendo el equipo SWAT, se apresuraron a la zona de Flamingo Road, en dirección oeste de Maryland Parkway, después de que un manifestante fuera detenido.

– Mick Akers

10:25 p.m.

Manifestante detenido

Las tensiones aumentaron cuando un manifestante fue detenido por la policía. El manifestante pareció huir de los oficiales antes de que lo inmovilizaran frente a una gasolinera y lo esposaran.

Los oficiales comenzaron a ponerse máscaras después de que el hombre fue detenido.

– Mick Akers

10:20 p.m.

Ayuda de la policía

Cuando un manifestante perdió un pedazo de su cigarro electrónico, los oficiales se acercaron con una luz para ayudarlo a encontrarlo.

“¡Oh, hey, excelente!” exclamó el manifestante.

– James Schaeffer

10:08 p.m.

Arrodillados

Los manifestantes se arrodillaron frente al Greenspun Hall de la UNLV, cantándole a los coches que pasaban.

– Mick Akers

9:43 p.m.

“Déjala ir”

Una mujer en una todoterreno roja se detuvo frente a los manifestantes en medio de Paradise Road, al sur de la Avenida Harmon, y se bajó de su vehículo. Un oficial de LVMPD se detuvo detrás de ella en una motocicleta y fue recibido con cánticos de “déjala ir” por parte de los manifestantes.

Lo hizo, y ellos vitorearon. Ahora el grupo está en un estacionamiento fuera de CVS en Paradise y Harmon.

– Shea Johnson

9:10 p.m.

Cambiando el curso

El grupo cruzó la Avenida Harmon y se detuvo en el estacionamiento del CVS.

Las cosas se mantuvieron tranquilas, pero el movimiento se desvió del camino inicialmente planeado por el grupo.

– James Schaeffer

9 p.m.

Pausa para oraciones

El grupo, que ha crecido hasta alcanzar al menos 200 manifestantes, se detuvo para un momento de oración en su lugar de reunión original.

Hicieron un momento de silencio antes de rezar.

“Mi gente está harta y cansada”, declaró un manifestante. “Estamos muriendo todos malditos los días. ¡Dios! Estamos hartos y cansados de que nos maten”.

– Mick Akers y Erik Verduzco

8:55 p.m.

“No puedo respirar”

Los manifestantes se detuvieron cerca de Get Booked, 4640 Paradise Road, para arrodillarse y cantar.

El grupo se arrodilló a lo largo de las aceras mientras un manifestante yacía boca abajo en la calle.

“No puedo respirar”, el grupo cantó, seguido de “Manos arriba, no disparen”.

– Mick Akers

8:45 p.m.

“¿Puedes oírnos ahora?”

Briana Mottley, de 25 años, sostenía un cartel que decía: “¿Puede oírnos ahora?”

Mottley dijo que se sintió obligada a hacer algo más que publicar en los medios sociales y decidió protestar como un medio para llevar su activismo un paso más allá.

“Podemos gritar y gritar todo lo que queramos, pero también tenemos que poner en marcha acciones como sea posible”, comentó, incluso hablando cuando uno ve una injusticia y convirtiéndose en un votante informado y activo.

“Ya no está bien estar callado”, añadió.

Moriah Rosser, de 29 años, estuvo de acuerdo.

El camino a seguir no es la violencia, recalcó Rosser, sino el activismo político.

Y ambas mujeres declararon que era importante apoyar a las empresas con valores compartidos y rechazar a las que no los tienen.

“Tenemos que golpearlos en sus chequeras porque es la única manera de que nos escuchen”, explicó Mottley.

– Shea Johnson

8:30 p.m.

Manteniendo la paz

Mientras el grupo de unos 150 manifestantes daba vueltas alrededor de University Center Drive, Tropicana Avenue, Paradise Road y Harmon Avenue, manteniendo todo pacífico y organizado, docenas de agentes del orden público flanqueaban al grupo, conduciendo a pocos metros de ellos por la carretera.

Los manifestantes mantuvieron la cordialidad y la legalidad, cantando varios temas de derechos de justicia social, respetando la propiedad y los negocios en la ruta.

Un oficial de motocicletas de LVMPD les mostró la misma cortesía, deteniendo el tráfico para un grupo de ocho personas que estaban en el lado este del Centro Universitario, permitiéndoles cruzar y unirse al grupo.

– Mick Akers

8:14 p.m.

Repartiendo agua

Un coche se detuvo en Paradise Road con cajas de agua para dárselas a los manifestantes.

– Mick Akers

8:10 p.m.

Dando la vuelta

El grupo de unos 100 manifestantes ha dado la vuelta y se dirigen al sur por University Center Drive, frente al Thomas & Mack Center.

– Shea Johnson

7:52 p.m.

En marcha

La marcha ha comenzado hacia el norte en Paradise Road. La multitud está cantando y es pacífica hasta ahora.

– James Schaeffer

7:40 p.m.

Evitando el bulevar

Oficiales de LVMPD recalcaron a los manifestantes que están trabajando para cooperar con ellos. El oficial mencionó el tiroteo de anoche como algo que intenta evitar esta noche. Los manifestantes coincidieron y dijeron que buscan evitar el Boulevard de Las Vegas esta noche.

– James Schaeffer

7:38 p.m.

“Muy trágico”

Christopher Reardanz, de 34 años, sostuvo un cartel con un grupo de unas 30 personas cerca de Paradise Road y Naples Drive por la UNLV, en protesta por el racismo sistémico y el asesinato de George Floyd por la policía en Minneapolis.

“Lamentablemente, fue muy trágico lo que ocurrió anoche”, comentó sobre dos tiroteos la noche anterior, “pero quiero que todos sepan que las personas que protestan pacíficamente y las que incitan a la violencia son dos grupos de personas diferentes”.

Se comprometió a seguir protestando por la justicia mientras espera que otros oficiales involucrados en el asesinato de Floyd también sean acusados penalmente.

– Shea Johnson

7:29 p.m.

La policía habla con los manifestantes

Los agentes del Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) están hablando con la multitud de manifestantes, diciendo que si sienten que hay gente que se une a la marcha cuyo mensaje no los representa, que se lo hagan saber.

– Mick Akers

7:23 p.m.

El grupo crece

Un grupo de unos 30 manifestantes se han reunido en Paradise Road y Naples Drive, sosteniendo carteles. El grupo parece que va a crecer.

– Shea Johnson

7:05 p.m.

Los manifestantes se reúnen

Manifestantes de “Black Lives Matter” se han reunido en el University y Naples Drives.

— James Schaeffer

Esta es una historia en desarrollo.