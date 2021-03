La razón por la que la pantalla gigante del Estadio Allegiant va a caer

Si pasas por el Estadio Allegiant y ves la enorme pantalla en malla derrumbándose, no te alarmes. No se va a ir a ninguna parte.

La pantalla, de 27,600 pies cuadrados de superficie, se está desmontando temporalmente para re-posicionar los paneles de malla, según documentos presentados al Condado Clark.

Prismview, de Logan, Utah, es el contratista del proyecto, mientras que Summit Swing Stage llevará a cabo los trabajos de instalación.

La pantalla de malla mediática puede mostrar imágenes en una parte del exterior del estadio que da a la Interestatal 15, pero no impide la visión de quienes miran desde el interior del estadio.

Crews are revising the positioning of the media mesh panels on Allegiant Stadium. None of the supporting structural steel framing need to be modified, but relocation of some of the structural steel clamps is needed. #vegas #raiders #stadium pic.twitter.com/CBAyhCLxjE

— Mick Akers (@mickakers) March 22, 2021