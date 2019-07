La realidad del programa 287(g)

julio 8, 2019 - 9:45 am

Edificio del Centro de Detención del Condado Clark, situado en el centro de Las Vegas. Miércoles 26 de junio de 2019. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El teniente Yancey Taylor explicó la manera en que opera el programa 287(g) en el Centro de Detenciones del Condado Clark. Miércoles 26 de junio de 2019. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“El programa 287(g) facilita las instalaciones del Centro de Detenciones del Condado Clark (CCDC, por sus siglas en inglés), debido a un acuerdo de colaboración realizado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y sólo operamos en las instalaciones del centro de detenciones y su área de jurisdicción”, expresó a El Tiempo, el teniente Yancey Taylor, encargado de supervisar el programa 287(g) en el CCDC.

El teniente Taylor forma parte del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés), en una entrevista exclusiva con este medio de comunicación, enfatizó que “el programa 287(g) sólo se enfoca en individuos que están encarcelados o puestos bajo custodia. No somos parte del programa ICE que existe en las comunidades”.

El 24 de marzo de 2017, este medio informó oportunamente que el alguacil, Joe Lombardo, defendió la participación de su agencia en el programa 287(g) como “clave” para ayudar a identificar a los delincuentes violentos que están en esta ciudad de manera ilegal. Pero fue enfático en destacar que, en las calles, los patrulleros no cuestionan a los habitantes sobre su estatus migratorio.

“Tenemos nueve oficiales de LVMPD que trabajan en el programa 287(g), ellos están debidamente entrenados en la aplicación de la ley, viajan constantemente a otras ciudades para adquirir roce y experiencia, sobre todo en los entrenamientos, procedimientos y reglamentos relacionados al programa. El entrenamiento es proporcionado por oficiales de ICE, pero en representación de LVMPD”, acotó Taylor, agregando que “los individuos que son arrestados siguen un protocolo en el CCDC, un proceso, al ser revisados se determina quién puede ser considerado para que califique en el programa 287(g)”.

Es importante mencionar que oficiales de LVMPD hablan español, pero también otros idiomas y “contamos con una línea telefónica especial de intérpretes, porque no sólo tenemos gente que habla español, sino de otras nacionalidades, hay individuos que vienen de otras partes del mundo, nosotros lidiamos con todo tipo de grupos étnicos, que hablan distintos idiomas”, explicó el teniente.

Las cifras varían de mes a mes, pero se mantienen constantes en los turnos de los oficiales que hacen la revisión de antecedentes en el CCDC, por ejemplo, “el año pasado tuvimos 69 mil arrestos y únicamente siete mil fueron investigados (screening) bajo el programa 287(g)”, informó el oficial.

Los programas 287(g) se usaron originalmente para deportar a los delincuentes que fueron examinados mientras estaban en la cárcel. Luego, en 2006, los oficiales del alguacil de Charlotte, Carolina del Norte, Jim Pendergraph, comenzaron a examinar al público en busca de violaciones a la ley civil de inmigración. Esto comenzó el “modelo de grupo de trabajo” de 287(g) además del modelo original basado en la cárcel. Al finalizar el 2012, ICE informó que había decidido suspender sus acuerdos bajo el modelo del grupo de trabajo, diciendo que “otros programas de cumplimiento, incluyendo Comunidades Seguras, son un uso más eficiente de los recursos”.

En enero de 2017, el presidente Donald Trump le pidió al Departamento de Seguridad Nacional que construyera más asociaciones 287(g) como parte de una orden ejecutiva. Posteriormente, varios alguaciles solicitaron unirse al programa 287(g) en los primeros meses de la administración del mandatario.

En resumen, el programa 287(g) es un acuerdo entre los departamentos de policía locales y el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que da a las autoridades locales el poder de hacer cumplir las leyes de inmigración, sin embargo, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) ha reiterado que esto sólo sucedería con personas que tengan delitos mayores. Y la parte del departamento de policía más visible, los patrulleros, no participan en el programa 287(g).

Los policías no van a conducir investigaciones de inmigración, si paran a alguien por pasarse una luz roja, porque conducía a alta velocidad o por otra infracción de tránsito, el oficial no le va a hacer preguntas referentes a su estatus migratorio. El oficial no puede parar exclusivamente a una persona porque sospecha que es indocumentada, eso sería en contra de la ley y sus reglamentos. El teniente Yancey Taylor, encargado de supervisar el programa 287(g) en el CCDC, manifestó que “es de suma importancia que la comunidad tenga confianza en sus autoridades locales”.

No obstante, es importante clarificar que una persona indocumentada debe mantener una buena conducta, es decir, debe evitar llegar al Centro de Detención por cometer algún delito. En el caso de las infracciones de tránsito, lo que puede derivar en que a una persona se le aplique el programa 287(g) es incumplir con el pago de la multa, ya que esto genera una orden de arresto.

Las autoridades cuentan con el Programa de Trabajo / Servicio Comunitario, este es un recurso que ayuda a personas que no pueden pagar con dinero su infracción de tránsito a saldar su multa con horas de trabajo comunitario.

Actualmente hay diversa información referente al asunto de inmigración, que hace que mucha gente tenga miedo, tema a la policía y lo que es peor para las autoridades, que no comuniquen cuando hay un crimen. Es muy importante que la comunidad completa esté reportando crímenes constantemente, hay mucha más gente que oficiales, es por eso que la comunidad tiene que participar para prevenir el crimen, asistiendo a la policía a través de comunicar que hay algo sospechoso o si son víctimas de algún crimen.

“Para que el programa 287(g) le afecte a usted, lo primero que tiene que ocurrir es que cometa un delito, si usted no ha cometido un delito no debe conocer qué es el 287(g) porque no le aplica. El mensaje es que la gente le tenga confianza a la policía y se puedan unir para trabajar con nosotros, la policía y la comunidad unidos es cómo podemos vencer el crimen”, comentó el teniente de LVMPD.

Cuestionado sobre si la policía iba a comenzar a hacer el trabajo de agentes de inmigración. “La respuesta es no, la función del departamento de policía siempre ha sido investigar crímenes que ocurren localmente y va a continuar así”, terminó diciendo el teniente Yancey Taylor.

