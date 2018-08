La red Koch de GOP desaprueba a Dean Heller y otros 2

El presidente Donald Trump usó Twitter el martes para criticar de nuevo a los hermanos multimillonarios republicanos Charles y David Koch después de que la cadena informara el fin de semana que no apoya a los principales candidatos republicanos, incluido el senador de Nevada, Dean Heller.

agosto 1, 2018 - 11:19 am

En esta foto de archivo del 30 de enero de 2018, el senador Dean Heller, republicano por Nevada, hace una pregunta durante una audiencia del Comité Bancario del Senado en Capitol Hill en Washington. (AP Photo / Susan Walsh, archivo)

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 27 de junio de 2018, el presidente Donald Trump abraza al candidato demócrata por el Senado, Kevin Cramer, RN.D., durante un mitin de campaña en Fargo, Dakota del Norte. La conservadora red de hermanos Koch declaró el 30 de julio que no ayudará a Cramer, el candidato republicano al Senado en Dakota del Norte, dándole la espalda al Partido Republicano en una elección de marquesina -al menos por ahora- después de determinar que el retador republicano no es mejor que la titular demócrata Heidi Heitkamp (AP Photo / Evan Vucci, Archivo)

La red política iniciada por los hermanos multimillonarios David, izquierda y Charles Koch, criticó las políticas comerciales de Trump, la explosión del gasto gubernamental bajo su supervisión y su tono divisivo. (Phelan M. Ebenhack, Bo Rader / El Wichita Eagle vía AP)

WASHINGTON – El presidente Donald Trump usó Twitter el martes para criticar de nuevo a los hermanos multimillonarios republicanos Charles y David Koch después de que la cadena informara el fin de semana que no apoya a los principales candidatos republicanos, incluido el senador de Nevada, Dean Heller.

En un tweet de la mañana, Trump reprendió a los hermanos como globalistas que “se han convertido en una broma total en los círculos republicanos reales”.

Agregó: “Nunca busqué su apoyo porque no necesito su dinero o malas ideas”.

El insulto presidencial siguió a una reunión de fin de semana de funcionarios de Koch que condenaron repetidamente las políticas comerciales de Trump, la explosión del gasto gubernamental bajo su supervisión y su tono divisivo.

En respuesta al ataque en medios sociales de Trump, se midió a James Davis, portavoz de Koch. “Apoyamos las políticas que ayudan a todas las personas a mejorar sus vidas. Esperamos con interés trabajar con cualquiera para hacerlo”, señaló.

En cuanto a Heller, él es uno de los tres candidatos republicanos al Senado desaprobados por la red de Koch, incluso cuando los republicanos están presionando para mantener su escasa mayoría de 51 a 49 puestos.

Según “Político”, los otros dos son Mike Braun, quien está desafiando al senador Joe Donnelly, demócrata de Indiana, y al representante Kevin Cramer, republicano por Nevada, quien está desafiando a la senadora Heidi Heitkamp, demócrata por Nueva York. Ambos senadores demócratas son considerados altamente vulnerables ya que los votantes en sus estados apoyaron a Trump en 2016 por un margen mayor a 20 puntos.

Durante el fin de semana, la red de defensa política de los Koch anunció que no apoyaría al candidato republicano en la carrera del Senado de Dakota del Norte. No ha hecho ningún anuncio con respecto a Heller, aunque apoya abiertamente a otro candidato republicano en Nevada, el Procurador General Adam Laxalt, quien se postula para gobernador.

En abril, Tim Phillips, presidente de Americans For Prosperity respaldado por los Koch, le dijo al Review-Journal que su grupo aún no había decidido apoyar a Heller porque no votó a favor de la derogación total de Obamacare y porque sí votó por los 1.3 trillones de factura de gastos ómnibus.

“Estoy un poco desconcertado por eso”, mencionó el estratega republicano Matt Mackowiak al Review Journal. Destacó que tenía problemas para ver cómo un grupo conservador preferiría a la representante Jacky Rosen, la retadora demócrata, sobre Heller.

Molly Forgey, portavoz de Rosen, respondió en un comunicado, “El Senador Heller es un político sin fuerza con el que no se puede contar para que respalde sus convicciones porque no tiene valores ni principios fundamentales aparte de cuidarse a sí mismo”.

En respuesta a una solicitud de comentarios, la campaña de Heller emitió una declaración que declaraba que Heller “ha construido la campaña más grande en la historia de Nevada, con miles de seguidores de base en todo el estado comprometidos a compartir su fuerte historial conservador de logros y cumplir con todas las emisiones que a los nevadenses les importan”.

Mackowiak pensó que era extraño que la red de Koch llamara al voto de Heller sobre el proyecto de ley de gastos de $1.3 trillones después de que la mayoría de los republicanos lo apoyaran. En cuanto al voto de Heller contra la derogación total de Obamacare, Mackowiak señaló que Heller sí votó a favor de la ley de derogación “skinny”, una medida de derogación más “significativa”, incluso si ambas fracasaban.

Según el sistema de calificación de Americans For Prosperity sobre los votos emitidos por los miembros del Congreso, Heller obtuvo el 92 por ciento este año, con una calificación de por vida del 83 por ciento.

En este año electoral, Heller es uno de los muchos republicanos que quieren sobrevivir mientras Trump y los republicanos anti Trump intentan convertir cada carrera federal en una prueba de lealtad.

Trump y Heller se dieron cabezazos durante el primer año de presidencia cuando el senador de Nevada anunció que no votaría por un proyecto de ley republicano para derogar la Ley de Asistencia Asequible del presidente Barack Obama. Más tarde, sin embargo, Heller votó a favor de un proyecto de ley “skinny” que habría derogado a Obamacare pero proporcionó fondos de Medicaid en subvenciones en bloque.

Entre los dos votos, Trump celebró un almuerzo en la Casa Blanca donde sentó a Heller a su lado y predijo que Heller votaría por la segunda medida, y agregó: “Mire, él quiere seguir siendo senador, ¿no es así?”

Cuando la ley de recorte de impuestos del Partido Republicano pasó en diciembre, Trump le dio a Heller un lugar de honor durante una ceremonia en la Casa Blanca. Y, en la convención republicana de Nevada del mes pasado, Trump agradeció expresamente a Heller por su voto de recorte de impuestos.

Trump reconoció que después de un comienzo inestable, Heller “estuvo conmigo todo el camino”.