La Reserva Federal emite un recorte de emergencia del 0.5% de la tasa; el Dow subió y volvió a caer

WASHINGTON — En un movimiento sorpresa, la Reserva Federal redujo su tasa de interés de referencia en un considerable medio punto porcentual el martes en un esfuerzo por apoyar la economía frente a la propagación del coronavirus.

El presidente Jerome Powell declaró en una conferencia de prensa que el virus “seguramente pesará en la actividad económica tanto aquí como en el extranjero por algún tiempo”.

Fue el primer movimiento de la Reserva Federal desde el año pasado, cuando redujo tres veces su tasa clave de corto plazo. También es la primera vez que el banco central ha recortado los tipos entre reuniones políticas desde la crisis financiera de 2008, y es el mayor recorte de tipos desde entonces. La medida, que el comité de políticas de la Reserva Federal apoyó unánimemente, redujo su tasa de referencia a un rango de entre el uno por ciento y el 1.25 por ciento.

The Federal Reserve is cutting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020