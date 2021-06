La suite del propietario de los Raiders en el Estadio Allegiant será renovada por $688 mil

La suite de Mark Davis pronto recibirá una renovación de 688 mil dólares que está previsto que se complete antes de que comience la temporada 2021 de la NFL en el estadio Allegiant, que se ve aquí el 6 de mayo de 2021. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal.)

La suite del propietario de los Raiders, Mark Davis, en el Estadio Allegiant, está lista para un proyecto de renovación de 688 mil dólares.

Pese a figurar como un proyecto de renovación en los documentos del Condado Clark, Davis dijo que se trata más bien de llevar a cabo los planes originales que tenía para el espacio antes de la finalización sustancial del estadio el pasado mes de julio.

“El diseño de esa suite se realizó durante las etapas de acabado del estadio, cuando estábamos obteniendo el certificado de ocupación”, le informó Davis al Review-Journal el lunes. “Hicieron un diseño aproximado para poder empezar a hacer visitas guiadas y cosas de esa naturaleza, pero en algún momento íbamos a hacer el verdadero trabajo de diseño en ella para mí”.

Davis dijo que un elemento clave para su suite es añadir cristal entre ella y asientos del exterior, para poder tener privacidad en el espacio cuando sea necesario.

“En otras palabras, se puede estar sentado dentro de la suite y no escuchar lo que ocurre dentro del estadio”, dijo Davis. “Algunas suites (en otros estadios) tienen cristales alrededor, pero ninguna de las suites de nuestro estadio los tiene. Yo quería tener esa característica, pero cuando la diseñaron, no la alinearon correctamente. Así que esa es una de las características que tenemos que rehacer”.

El resto del trabajo consiste en añadir un toque final en el que se puso una solución temporal.

“Si lo recorrieras en la visita probablemente te darías cuenta de que no está totalmente terminado”, dijo Davis. “El hecho de que no lo usara el año pasado hizo que no fuera necesario hacerlo entonces. No será nada extravagante ni nada, pero se necesita dinero para quitar cosas y volver a ponerlas”.

Davis no tiene un calendario exacto para el trabajo previsto en la suite, pero agregó que debería estar completo antes del inicio de la temporada 2021 de la NFL. Los Raiders pagarán la cuenta.

Davis aún no ha asistido a un evento en el espacio, ya que se comprometió a no asistir a los partidos en casa de los Raiders en el estadio de dos mil millones de dólares el año pasado cuando no se permitió a los fans entrar en el edificio debido a los protocolos COVID-19. El primer evento con gran afluencia de público se producirá finalmente el 3 de julio con el espectáculo de la estrella de la EDM, Illenium.

Aunque ha estado en su suite fuera de los partidos, principalmente para las reuniones relacionadas con el diseño final, Davis dijo que el público en general probablemente ha hecho más uso de ella que él.

“Me senté allí un par de veces cuando hablamos de su diseño”, comentó Davis. “Creo que los fans han pasado más tiempo allí que yo”.