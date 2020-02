La telenovela “Estado de la Unión” comenzó temprano y duró hasta el amargo final — ANÁLISIS

Rush Limbaugh reacciona después de que la primera dama Melania Trump le entregara la Medalla Presidencial de la Libertad mientras el presidente Donald Trump pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de Washington el martes, 4 de febrero de 2020. La segunda dama, Karen Pence, está a la izquierda y Kathryn Limbaugh está parcialmente escondida. (AP Photo/Patrick Semansky)

WASHINGTON — Todos los ojos sobre el Presidente Donald Trump durante su discurso sobre el Estado de la Unión de 2020 el martes por la noche estaban buscando pistas que pudieran responder a las preguntas que siempre rodean un gran evento de Trump. ¿Arremeterá contra sus rivales demócratas? ¿Comentará sobre la impugnación? O, en su defecto, ¿se burlaría por lo menos de la completa falla del partido Demócrata en su reunión electoral de Iowa la noche anterior?

Y las respuestas fueron no, no y no.

El Trump lector del teleprompter apareció y pronunció un sólido y muy conservador discurso sobre el Estado de la Unión en tonos mesurados mientras el Trump de Twitter se quedó en casa. Luego, al final del discurso, después de sentarse recatadamente durante la mayor parte de la charla, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rompió teatralmente el discurso de Trump. Fue la más grande inversión de roles antes vista.

“Visión de un optimismo implacable”

El tercer discurso sobre el Estado de la Unión de Trump y el cuarto discurso ante una sesión conjunta del Congreso fue calificado por un alto funcionario de la administración como “una visión de optimismo implacable”.

Cuando el juicio político del Senado se acercaba a su fin, el tema de los comentarios del martes por la noche de Trump, “el gran regreso estadounidense”, subrayó que el enfoque del presidente es la reelección, y el índice de aprobación de Trump alcanzó un récord de 49 por ciento en la encuesta de Gallup.

Según Gallup, la impugnación y el Estado de la Nación podría ser la razón por la que la mitad del país cree que Trump merece ser reelegido y la otra mitad no. Gallup también encontró que el 51 por ciento de los estadounidenses ven el Partido Republicano (GOP) favorablemente, comparado con el 45 por ciento de una opinión favorable del Partido Demócrata.

La escena estaba preparada para la división. Trump y Pelosi no habían hablado durante meses. Los legisladores demócratas se vistieron de blanco sufragista. Tras anunciar recientemente que tiene un cáncer de pulmón avanzado, el presentador de radio conservador Rush Limbaugh se sentó junto a la primera dama Melania Trump, quien vestía de negro.

La telenovela comenzó cuando Trump entró en la cámara. Pelosi extendió su mano hacia Trump, quien no la estrechó.

Cuando el presidente comenzó a hablar, los legisladores republicanos corearon: “¡Cuatro años más!”.

En lo que probablemente será el momento más debatido del discurso, Trump no solo le dijo a Limbaugh que recibiría el mayor honor civil del país, la Medalla Presidencial de la Libertad, sino que también ordenó a la primera dama que entregara la medalla al presentador del programa de entrevistas conservador.

“Momento hecho para la televisión”

Más tarde, en lo que quizás sea el Estado de la Unión más escenificado de la historia, Trump hizo reverencia a Fort Bragg, Carolina del Norte, a su esposa Amy Williams y a sus dos hijos por los sacrificios que hizo mientras su esposo, el Sargento del Ejército de primera clase, Townsend Williams, servía en su cuarto despliegue en Afganistán.

Luego Trump anunció que Williams estaba en la cámara, y el militar bajó los escalones y abrazó a su familia.

Para la especialista en comunicaciones, Ruth Sherman, fue como un programa de juegos de los 60. “No me gustó, no me gustó nada”, le comentó Sherman al Review-Journal. “Me pareció que no era apropiado para el momento, por la majestuosidad de la cámara”.

Sherman lamentó la falta de decoro en ambos lados.

Mark Harkins, profesor del Instituto de Asuntos Gubernamentales de la Universidad de Georgetown, lo llamó “un excelente momento hecho para la televisión”.

Muchos de los mayores aplausos de Trump dejaron a los demócratas en sus asientos y no aplaudieron, pero a veces, toda la sala se levantó para aplaudir a los verdaderos héroes invitados.

Trump usó el discurso para apelar a su base y llegar a los votantes afroamericanos y latinos antes de noviembre. A tal efecto, los invitados de Trump eran étnica y económicamente diversos.

Tony Rankins, un veterano afroamericano que superó la adicción a las drogas, el estrés postraumático y el tiempo en prisión, ahora tiene un trabajo y se reunió con su familia. El estudiante de octavo grado Iain Lanphier, quien desea unirse a la Fuerza Espacial, estuvo al lado de su bisabuelo, Charles McGee, de 100 años, uno de los últimos aviadores supervivientes de Tuskegee.

Por supuesto, Trump habló sobre su característico muro fronterizo, pero también se acercó al centro cuando habló de bajar los precios de los medicamentos recetados y de la licencia familiar pagada, señaló Harkins.

“Creo que todos jugaron en su base y obtuvieron lo que querían de ella”, enfatizó Harkins en referencia a Trump y Pelosi.

Pero entonces, mientras su fortuna aumentaba, el impugnado Trump mantuvo la calma, y Pelosi terminó con eso.