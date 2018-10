La toma democrática de la Cámara podría significar un mayor perfil para Titus

WASHINGTON – Una toma demócrata de la Cámara en noviembre probablemente significaría la elevación de la representante Dina Titus de Las Vegas a la presidencia de un comité de supervisión con poderes de investigación y un mayor control de las propiedades inmobiliarias del presidente Donald Trump en la capital de la nación.

Titus es una de los muchos demócratas que han expresado su preocupación acerca de si Trump influyó en la decisión de detener la mudanza de la sede del FBI, ubicada frente al Hotel Trump.

“Con escándalo tras escándalo de esta administración, el pueblo estadounidense merece respuestas y estoy bien posicionada para hacer esas preguntas”, declaró Titus al Review-Journal.

La presidencia de un subcomité de Titus sería el cambio más dramático en el poder de la delegación del Congreso de Nevada si los demócratas toman el control de la Cámara en las elecciones de medio término. Los demócratas necesitan capturar 23 asientos republicanos para ganar la mayoría de la Cámara.

TODAY is the first day of EARLY VOTE! We can’t #TakeBackTheHouse without you. Find a nearby polling location here:https://t.co/hq73TG4oHQ

— Dina Titus (@dinatitus) October 20, 2018