La venta de Sands es una buena señal para Las Vegas, según expertos

The Palazzo y Sands Expo Center en el Strip de Las Vegas el miércoles, 3 de marzo de 2021. Las Vegas Sands Corp. vendió The Venetian, Palazzo y Sands Expo and Convention Center por 6.25 mil millones de dólares. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La venta de los activos del Strip de Las Vegas Sands Corp. es una señal positiva para la ciudad, afirman los expertos del sector.

La empresa anunció el miércoles la venta de sus propiedades en Las Vegas a Apollo Global Management Inc. y Vici Properties Inc. por 6.25 mil millones de dólares, un precio lo suficientemente alto como para demostrar que todavía hay valor en el mercado de Las Vegas.

“Este es el fin de una era, y la ciudad ha sido moldeada de muchas maneras positivas por la corporación Sands a lo largo de los años”, mencionó la profesora asistente de hospitalidad de la UNLV, Amanda Belarmino. “Sin embargo, muestra una gran confianza en el futuro de Las Vegas y en el futuro de los viajes para que esta transacción tenga lugar ahora mismo”.

Optimismo por el futuro del Strip

Las filiales de Vici y Apollo van a adquirir las filiales que se encargarán de los bienes inmuebles y las operaciones de los complejos turísticos Venetian y Palazzo de Sands, así como del Sands Expo and Convention Center. Apollo se hará cargo de las operaciones por 2.25 mil millones de dólares y Vici gastará cuatro mil millones de dólares para adquirir los bienes inmuebles y actuar esencialmente como arrendador.

Los expertos dicen que la salida tiene sentido para Sands. Los beneficios de sus propiedades en Las Vegas eran considerables, pero palidecían en comparación con los ingresos procedentes de Asia. Los activos del Strip obtuvieron unos ingresos de 1.8 mil millones de dólares en 2019, frente a los 3.1 mil millones de Singapur y los 13.7 mil millones de Macao.

“El crecimiento (en el mercado asiático) fue asombroso, mientras que Las Vegas es más un mercado maduro que también es súper competitivo”, explicó Nehme E. Abouzeid, presidente de la consultora LaunchVegas y ex ejecutivo de Sands. “Siempre supimos que (Las Vegas) era una pequeña parte del pastel para Sands”.

Aunque los activos de Las Vegas pueden dejar de tener sentido en la cartera de Sands, los expertos argumentan que el mercado podría funcionar bien para otros jugadores que creen que Las Vegas se recuperará.

“Es como cuando un jugador es traspasado en un equipo de hockey o de fútbol americano”, comparó David Schwartz, profesor y vicerrector asociado de asuntos de facultad en la UNLV. “Un grupo no te quería, pero otro equipo te quería lo suficiente como para ceder algo”.

El analista de Macquarie, Chad Beynon, cree que la transacción pone de manifiesto el valor del mercado de Las Vegas y confirma la opinión de que su recuperación será “más rápida de lo que se temía”, según una nota del miércoles.

Eso es un buen augurio para otros operadores de Las Vegas que buscan hacer una venta en el Strip como Caesars Entertainment Inc, que tiene planes de vender al menos una propiedad del Strip a finales del próximo año, y Penn National Gaming, que ha estado buscando un comprador para el Tropicana.

“Hoy en día hay compradores (especialmente de capital privado), dispuestos a pagar una valoración completa por la exposición al Strip (de Las Vegas)”, mencionó el analista de J.P. Morgan, Daniel Politzer en una nota del miércoles, añadiendo que el mercado podría comenzar a recuperarse tan pronto como la segunda mitad de este año.

La estrategia de Sands

El analista de Stifel, Steven Wieczynski, agregó que Sands tiene “una tonelada de flexibilidad” sobre cómo gastar los ingresos de la inminente venta.

Un dividendo podría “tal vez” estar en el horizonte para los inversores más pronto que tarde, añadió Wieczynski. Pero cree que Sands está más interesado en las oportunidades nacionales, como los posibles nuevos mercados del juego en Texas o Nueva York. También están sobre la mesa más inversiones en Asia.

“Si Macao (o) Pekín buscan compromisos adicionales no relacionados con el juego, (Sands) con su prístino balance, estará bien armado y preparado para gastar”, escribió en una nota del miércoles.

La inversión en un proveedor de apuestas deportivas en línea podría ser otra vía, pero plantea desafíos porque Sands está entrando en el campo tarde.

“Lo que nos asustaría es que paguen de más por una plataforma online, dado el enorme aumento de los rangos de valoración de este tipo de empresas”, dijo Wieczynski. “Al mismo tiempo, dada su falta de presencia en Estados Unidos ahora, creemos que tendrían que volverse súper agresivos con las promociones/marketing/publicidad para seguir siendo competitivos”.

Las acciones de Sands cerraron el miércoles con una subida del 1.3 por ciento, hasta 65.82 dólares, en la Bolsa de Nueva York. Las acciones de Apollo subieron un uno por ciento, hasta 50.41 dólares, y las de Vici, un 2.5 por ciento, hasta 29.19 dólares, en la Bolsa de Nueva York.

Las Vegas Review-Journal / El Tiempo es propiedad de la familia de la doctora Miriam Adelson.