La vida de Tony Hsieh detrás de escenas

Tony Hsieh una vez escaló el exterior del Fremont Country Club. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Zubin Damania, también conocido por su alter ego musical ZDoggMD, se mudó a Las Vegas para abrir su propia clínica a instancias de Tony Hsieh. (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal)

Tony Hsieh a sus 34 años. (Las Vegas Review-Journal, archivo)

Carlos "Big Daddy" Adley y su esposa, Ava Berman, compartieron la visión de Tony Hsieh de revitalizar el corredor cultural del centro de Las Vegas con sus locales Fremont Country Club y Backstage Bar & Billiards. (Jake Kelly/Las Vegas Review-Journal)

Era la pregunta del millón, hecha por un multimillonario.

“¿Eres feliz haciendo lo que haces?”

Fue algo extraño preguntarle eso a Zubin Damania en 2009, expresado por su amigo, Tony Hsieh.

Por aquel entonces, Damania llevaba casi una década trabajando en hospitales especializado en pacientes graves en Stanford, donde su mujer también trabajaba como radióloga, habiendo conseguido uno de los puestos más prestigiosos en este campo.

Para un extraño, estaba viviendo el sueño de un médico, excepto que no era así.

Así que cuando Hsieh preguntó si estaba contento con su carrera, fue como si se rompiera un dique mental, desatando un torrente de creatividad que cambiaría su vida.

“Esa pregunta me bastó para decir: ‘No, no estoy contento’. He llegado al límite de la felicidad aquí. No debería ser así”, recuerda Damania. “Él me preguntó: ‘Si pudieras hacer lo que quisieras, ¿qué harías?’ Y le respondí: ‘Bueno, probablemente haría videos educativos y divertidos en YouTube que enseñaran medicina a la gente’. Él dijo: ‘Entonces, ¿por qué diablos no estás haciendo eso?’

En cuestión de meses, nació ZDoggMD.

El alter-ego de ojos salvajes de Damania, frecuentemente comparado con el “raro” Al Yankovic de la medicina, ZDoggMD se convertiría en una sensación viral con sus videos paródicos, que transformaban los éxitos de estrellas como Taylor Swift, Michael Jackson y The Kinks en clips igualmente irónicos, inteligentes e informativos sobre todo, desde los peligros del abuso de medicamentos recetados hasta canciones sobre el ébola.

Acumularon decenas de millones de visitas y le dieron a Damania una presencia en línea de casi 2-5 millones de seguidores en sus plataformas de redes sociales.

Y todo comenzó con esa conversación durante una visita a la entonces casa de Hsieh en Southern Highlands, no mucho después de que Hsieh vendiera Zappos y terminara el manuscrito de su libro “Delivering Happiness”.

Damania conocía a Hsieh desde 1999, año en que conoció a su futura esposa, la radióloga Jennifer Lin, que había ido a la escuela con Hsieh en Harvard. Vivieron en el mismo dormitorio y se hicieron amigos. Ella lo conoció mucho antes de que fuera rico y famoso.

Cuando Damania conoció a Hsieh, vio una especie de espíritu afín, un hombre que aprendió diligentemente los entresijos de una industria antes de sentirse confinado por ella, y luego intentar hacerla estallar.

“En realidad creo que es una lección para todos nosotros”, continúa. “Para mí, tuve que hacer 10 años como médico de hospital, en las trincheras, para ver cómo podíamos trascender las formas normales de hacer medicina. La única razón por la que pude hacerlo es que Tony me marcó el camino”.

“Era la onda”

Eran las cuatro de la mañana, y allí estaba la célebre empresaria haciendo de Spiderman en su edificio.

Todavía se escucha la incredulidad en la voz de Ava Berman cuando recuerda haber salido del complejo de Fremont Country Club-Backstage Bar & Billiards que posee con su marido, “Big Daddy” Carlos Adley, una noche y haber visto a Tony Hsieh escalando la fachada de ladrillo.

“Tony estaba con un grupo de amigos y estaba escalando nuestro edificio”, recuerda. “Lo vi como a 20 pies de altura y le grité: ‘¿Qué estás haciendo? ¡Te vas a matar!’”

Las noticias de las travesuras de Hsieh se extendieron rápidamente.

“Se convirtió en una sensación de redes sociales, como, ‘Si estás en el centro de Las Vegas, ve a escalar el edificio 601’”, dice Berman de la propiedad, que se encuentra en 601 de la calle Fremont. “Tuvimos que empezar a poner letreros”.

En Hsieh, Berman y Adley encontraron un compañero ideal para correr: como él, lanzaron sus propios negocios a los 20 años, afianzándose en la escena de la vida nocturna de L.A. donde ambos dirigían varios clubes, con la pareja abriendo su restaurante de Hollywood y el ultra-lounge La Velvet Margarita Cantina en 2004, al que Hsieh solía salir en su jet privado para cenar.

“Fuimos muy emprendedores a una edad temprana como él”, relata Berman. “Teníamos mucho de eso en común”.

“Hablábamos de todos los “side-hustles” que teníamos en la universidad”, continúa. “Tony compraba pizzas enteras y luego vendía rebanadas en la residencia y obtenía beneficios. Cosas así”.

Cuando ella y Adley se mudaron a Las Vegas para lanzar el Fremont Country Club y el Backstage Bar & Billiards, que abrió en 2012, Hsieh llegaba, tomaba una escoba y se ponía a trabajar.

“Aquí está nuestro amigo multimillonario barriendo los pisos con nosotros durante la construcción”, recuerda Adley.

Al igual que Hsieh, Adley y Berman se dedicaron a traer una nueva energía de moda al Arts District de East Fremont, que en ese momento, tenía pocas opciones de vida nocturna aparte del ahora cerrado Beauty Bar.

“Tony se interesó por nosotros rápidamente porque estábamos haciendo lo que él quería crear en el centro”, recuerda Adley. “Y le dijimos que todo gran renacimiento comienza con música. Empezamos a hacer reuniones sin parar. Nos hicimos muy amigos”.

Una de las cosas que Adley y Berman animaron a Hsieh a hacer fue lanzar su propio festival de música, lo cual hizo con Life is Beautiful en 2013. La fiesta de inauguración del festival se celebró en su club.

Mientras Hsieh seguía invirtiendo en la zona, Adley y Berman le advirtieron de posibles negocios depredadores.

“Siempre le decíamos, ‘mantén la guardia, hay mucha gente que se aprovechará de tu generosidad’, y mucha gente lo hizo”, dice Adley. “Ven a un billonario y empiezan a crear una agenda”.

Sin embargo, una de las cosas que los dos dicen que más apreciaban de Hsieh era que rara vez se comportaba como un billonario.

“No creo haber visto a Tony ni una sola vez con traje. Nunca. Ni siquiera estoy bromeando”, dice Berman. “Lo que siempre nos ha hecho reír es que una noche podía estar sentado con dignatarios, y la siguiente noche, estaba en un autobús yendo a Burning Man con un montón de fiesteros.

“Nos pareció que la dicotomía era muy divertida”, añade. “Él era la onda”.

El mundo a través de un lente diferente

Todo se redujo al clip de parodia de Michael Jackson sobre el cáncer testicular.

En 2012, Hsieh invitó a Damania y a su familia a trasladarse a Las Vegas y a lanzar su propia clínica, Turntable Health, como parte de la iniciativa del Downtown Project de Hsieh de 350 millones de dólares. Si bien Turntable Health finalmente cerró en 2017, fue un emblema de la pasión compartida por Hsieh y Damania por alterar el status quo de la industria, en este caso con “una atención de salud trascendente y re-personalizada”, como explica Damania.

“Cuando le preguntas ‘¿por qué demonios elegiste a este tipo ZDogg para venir a Las Vegas? ” Damania comienza, “Él diría, ‘porque hizo este video musical, ‘Manhood in the Mirror’, que era una parodia de ‘Man in the Mirror’ de Michael Jackson, y es simplemente ridículo porque rimaba ‘metastasized’ con ‘realize’ y todas estas cosas locas, y fue simplemente increíble.

“Vio en ello la idea de que se puede usar el humor y desarmar a la gente para hacer algo realmente raro, que es revisarse los testículos para detectar el cáncer una vez al mes”, continúa. “Así era él. Así era como veía el mundo, a través de un lente diferente”.

Damania señala que Hsieh no estuvo exento de sus luchas personales.

“Escucharán historias sobre sus complejidades, sus lados oscuros y las cosas en las que se equivocó… y todo eso es verdad. Esa es la verdad de cualquier ser humano complejo”, afirma. “Pero te diré, en balance, la luz que trajo al mundo no la verás de nuevo. Simplemente no sucede así. Eso es lo que nos dio”.

Damania cree que la presencia de Hsieh sigue muy viva en los muchos proyectos y personas a las que impactó.

“Es un catalizador, un casamentero; es un facilitador, un conector”, describió Damania. “Eso es lo que yo digo que sigue siendo, su influencia sigue estando aquí. No ha muerto”.