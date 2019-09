Lanzan campaña “Cambia el Clima 2020”

El director de Chispa Nevada, Rudy Zamora, pide que los precandidatos le den más importancia al cambio climático. Miércoles 4 de septiembre de 2019 en la oficina de Chispa Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La responsable de comunicación de Chispa NV, Carolina Chacón, recordó que las necesidades de la comunidad en Nevada son distintas las de personas radicadas en otros estados. Miércoles 4 de septiembre de 2019 en la oficina de Chispa Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Con el objetivo de reforzar el interés de políticos, medios de comunicación y habitantes de Estados Unidos, la Liga de Votantes por la Conservación (League of Conservation Voters) ha lanzado la campaña “Cambia el Clima 2020”, la cual tiene la meta de asegurar que todos los aspirantes presidenciales trabajen en un plan real que ayude a combatir el cambio climático.

En el “Estado de Plata”, la organización Chispa Nevada –miembros de la Liga de Votantes por la Conservación- son los encargados de difundir esta campaña, no solamente ante los medios de comunicación y la comunidad, si no en constantes pláticas que puedan tener con los precandidatos por medio de visitas de campaña a esta entidad.

“En los últimos debates hemos visto que la conversación no ha estado completamente en esto, hablan del cambio climático por cuatro minutos en todo el debate. Queremos que sepan que todos sufrimos con el cambio climático”, dijo el director de Chispa Nevada, Rudy Zamora.

A través de su sitio web, varios aspirantes presidenciales demócratas ya han divulgado un plan para la conservación del medio ambiente, sin embargo, los integrantes de esta campaña consideran que es apenas el primer paso que deben dar para llegar a tomar acción, en caso de que eventualmente alguno de ellos llegue a la presidencia.

“Ahora no hay ningún plan que consideremos mejor, porque lo importante de la campaña es asegurarnos de que el enfoque sea el cambio climático y que se esté teniendo una conversación… Si ya soltaron un plan, quiere decir que ya están teniendo las conversaciones con su staff, la gente que los apoya puede leer esos planes y hacer preguntas. A la comunidad se les recomienda que estudien los planes, vean lo que están proponiendo y que hagan las preguntas, entre más difíciles sean, más van a tener que pensar y poner más contenido al mismo”, acotó Zamora.

Una pregunta fundamental que la misma campaña “Cambia el Clima 2020” hace es: ¿Cuál es el costo de no tomar acción?

“Aquí en Nevada vemos que uno de los costos es la salud de nuestros hijos, vemos que uno de cada 12 niños sufre de asma por la contaminación que tenemos. Hablando sobre el cambio climático podemos hablar de este tipo de cosas, es un tema ligado a la economía, creación de trabajos y salud”, respondió Zamora.

Para hacer que más personas se interesen en abordar el cambio climático, los integrantes de la campaña consideran que debe ayudar a que todos entiendan el tema y que comprendan lo que significa el contenido de los planes que están desarrollando los precandidatos presidenciales, así lo expresó la responsable de comunicación de Chispa Nevada, Carolina Chacón.

“Ahora que casi todos los precandidatos han sacado un plan, podemos evaluarlos y estudiarlos. También recomendar que los medios les hagan preguntas sobre esos planes, no solamente aceptar que tienen uno”, comentó Chacón y agregó que los aspirantes presidenciales deben considerar que las necesidades de la comunidad del Sur de Nevada son distintas a las de personas en otras regiones del país.

“Necesitamos que hablen sobre nuestros problemas y soluciones para estos problemas. Nevada es el tercer estado en que se realizará el Caucus y hemos visto que han hecho diez veces más eventos en Iowa, no están hablando con la comunidad aquí, una comunidad que es más diversa, más latina y es más representativa. Pueden decir que tienen un plan excelente, pero si no nos visitan en Nevada, si no lo explican, no es suficiente”, enfatizó Chacón.

La responsable de comunicación de Chispa Nevada consideró que los habitantes del “Estado de Plata” tienen problemas específicos causados por las condiciones climáticas, tales como escasez de agua para el futuro e incendios, además de que en esta entidad habita más gente perteneciente a minorías que en otras entidades.

“Tenemos una lista de valores donde nos gustaría que empezaran, definitivamente el Acuerdo de París es uno de ellos, el 100% de energía limpia es otro. Hay cosas que nosotros encontramos que deben ser incluidas o enfocadas en cada plan. Pedimos que estén listos desde el primer día de su presidencia para tomar acción, nada de esperar a ver si es reelegido en 2024. Nos gustaría ver ideas nuevas, no darles nosotros el plan”, añadió Chacón.

“Cambia el Clima 2020” es una campaña no partidista, la cual en este momento se está centrando en las propuestas de los precandidatos demócratas. El Tiempo preguntó: ¿Por qué no tomar en cuenta también al presidente Donald Trump, quien busca la reelección?

“Si él quiere hablar sobre el cambio climático es bienvenido, pero obviamente hemos escuchado que dice que esto no es real. Su prioridad no es mejorar el medio ambiente, entonces no podemos tomar seriamente las propuestas de la administración, tenemos las acciones, entonces las palabras que diga no van a contar mucho”, concluyó Chacón.