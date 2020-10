Laptop dañada renueva las preguntas de Biden en Ucrania

Material encontrado en una laptop parece socavar la insistencia del ex vicepresidente Joe Biden de que nunca habló con su hijo sobre la empresa energética ucraniana que pagaba a Hunter Biden unos 50 mil dólares al mes mientras su padre era el hombre clave del presidente Barack Obama.

octubre 15, 2020 - 9:55 am

En esta foto de archivo del 11 de octubre de 2012, Hunter Biden espera el comienzo del debate de su padre, el vicepresidente Joe Biden, en el Centre College de Danville, Ky. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File)

El candidato presidencial demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, habla en el Miramar Regional Park en Miramar, Florida, martes 13 de octubre de 2020. (AP Photo/Carolyn Kaster)

WASHINGTON — Material encontrado en una laptop parece socavar la insistencia del ex vicepresidente Joe Biden de que nunca habló con su hijo sobre la empresa energética ucraniana que pagaba a Hunter Biden unos 50 mil dólares al mes mientras su padre era el hombre clave del presidente Barack Obama en la lucha para erradicar la corrupción en Ucrania, según un artículo del New York Post.

El Post publicó el miércoles un correo electrónico de 2015, aparentemente del miembro de la junta de Burisma, Vadym Pozharskyi, que agradecía a Hunter Biden (quien se unió a la junta de Burisma en 2014) por “darme la oportunidad de conocer a tu padre” y pasar tiempo juntos.

El vocero de la campaña de Biden, Andrew Bates, respondió en Politico con una declaración que cuestionaba la legitimidad de la historia y ofreció: “Además, hemos revisado los horarios oficiales de Joe Biden desde el momento y ninguna reunión, como alega el New York Post, tomó lugar”.

Tapando la historia

Twitter y Facebook bloquearon los mensajes y cuentas que se vincularon al reportaje, lo que provocó acusaciones de censura y parcialidad liberal.

“Bajan las publicaciones negativas casi antes de subirlas”, comentó el presidente Donald Trump durante un mitin de campaña en Des Moines el miércoles por la noche. Dijo que Twitter había bloqueado un tuit publicado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

El vocero de Facebook, Andy Stone, explicó la postura del gigante de los medios sociales en Twitter: “Aunque no voy a enlazar intencionadamente con el New York Post, quiero dejar claro que este reportaje es elegible para ser verificado por los socios de Facebook. Mientras tanto, estamos reduciendo su distribución en nuestra plataforma”.

El asediado director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, admitió: “Nuestra comunicación en torno a nuestras acciones al reportaje de @nypost no fue muy buena. Y el bloqueo de la compartición de la URL a través de tuits o mensaje directo es: inaceptable”.

Correos electrónicos y un video en una laptop dañada

El origen de la historia, informó el Post, fue una MacBook Pro dañada que había sido dejada en un taller de reparación de computadoras en Delaware pero nunca fue recuperada. El dueño de la tienda, que no pudo identificar quién dejó el ordenador, le comentó al periódico que intentó repetidamente pero sin éxito contactar al cliente.

Finalmente, la computadora acabó en el Departamento de Justicia, pero primero el dueño de la tienda hizo una copia del disco duro, que entregó a Robert Costello, un abogado del abogado de Trump, el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.

La copia del disco duro también incluía un video obsceno que parece mostrar a Hunter Biden realizando un acto sexual y fumando crack con una mujer no identificada, según el Post.

La larga batalla de Hunter Biden contra la adicción a las drogas y la falta de cualificaciones levantó las cejas durante las elecciones primarias demócratas.

En julio de 2019, The New Yorker publicó un reportaje que preguntaba: “¿Hunter Biden pondrá en peligro la campaña de su padre?”

El New York Times informó que cuando Burisma contrató al graduado de la Facultad de Derecho de Georgetown y Yale, Biden “carecía de experiencia en Ucrania y sólo unos meses antes había sido dado de baja de la Reserva de la Marina después de dar positivo por cocaína”.

Durante el primer debate presidencial en septiembre, Biden afirmó: “Mi hijo no hizo nada malo en Burisma”.

Pero según Politico, la campaña del nominado demócrata no descartaría la posibilidad de que Biden tuviera una interacción informal con Pozharskyi, que no hubiera aparecido en su agenda oficial.

Despiden al jefe fiscal

Durante una charla en 2018 en el Consejo de Relaciones Exteriores, Biden se jactó de amenazar con retener mil millones de dólares en garantías de préstamos de Estados Unidos durante un viaje a Kiev en 2015 si el entonces presidente ucraniano, Petro Poroshenko, no despedía al fiscal general, Viktor Shokin.

“Los miré y dije: Me voy en seis horas. Si el fiscal no es despedido, no recibirán el dinero”, amenazó Biden en la reunión del consejo. “Pues al final lo despidieron”.

Trump, durante una llamada telefónica del 25 de julio de 2019, pidió al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy que investigara “al hijo de Biden, quien detuvo la acusación” de Burisma para ayudarlo.

El Washington Post comprobó los hechos y encontró que las observaciones de Trump eran falsas porque Shokin no estaba investigando a Burisma y “la destitución de Shokin se consideró una victoria diplomática”.

La conversación entre Trump y Zelenskiy dio lugar a una denuncia que puso en marcha una investigación de la Cámara de Representantes que terminó con la votación de la Cámara Baja en febrero para impugnar a Trump.

Trump ha sostenido por mucho tiempo que la investigación y la impugnación de Rusia se basaron en cargos “falsos y difamatorios” y que la administración de Obama había abusado de su poder en Ucrania.

“Nunca hubo una administración más corrupta que la de Obama-Biden”, declaró Trump en Iowa cuando llamó a Biden un “político corrupto” que no debería ocupar la Oficina Oval.

La reportera de la Casa Blanca del New York Times, Maggie Haberman, calificó el reportaje de “incompleto” en un tuit que preguntaba por qué los correos electrónicos del New York Post no habían sido reportados antes.

Neera Tanden del Center for American Progress criticó a Haberman por “promover” el reportaje.

“Twitter censura totalmente el informe del NY Post sobre Hunter Biden, Facebook limita la distribución, los cargos de (el senador Ted) Cruz intentan influir en las elecciones y los reporteros que cuestionaron la historia reciben calor de la izquierda por siquiera mencionarlo”, tuiteó el reportero de Fox News, Howard Kurtz.

El New York Post se puso en marcha con un editorial que acusaba, “Censurar primero, hacer preguntas después”: Es una actitud indignante para una de las plataformas más poderosas de Estados Unidos”.