Las 25 peores reglas de Asociaciones de Propietarios de Viviendas (HOA)

Si estás en el mercado para comprar una casa y estás considerando una en una comunidad gobernada por una Asociación de Propietarios (también conocidas como HOA por Homeowners Association), querrás hacer tu investigación. Las HOA pueden tener todo tipo de reglas y restricciones que pueden, para decirlo sin rodeos, hacer tu vida imposible. O, por lo menos, pueden hacer que tu vida diaria sea inconveniente.

Lo mejor que puedes hacer es pedir una copia de las reglas de las HOA para conocer, con anticipación, qué puedes hacer y si puedes vivir de acuerdo a sus reglas. Si quieres empezar a prepararte ahora para los posibles problemas, aquí tienes 25 de las peores cosas sobre las Asociaciones de Propietarios que necesitas saber.

Restricciones de peso de las mascotas

Es comprensible que una HOA se niegue a permitir que los residentes mantengan una raza de perro agresiva o peligrosa en su propiedad, pero imponer restricciones de peso a una mascota parece algo tonto. Russell Volk, un profesional de bienes raíces de Re/Max Elite en Pensilvania, relató esta historia con respecto a algunos de sus clientes:

“Recientemente estuve trabajando con una pareja que buscaba comprar una casa, y les encontré una grande. Hicieron la oferta, fue aceptada y luego se ordenaron las reglas y regulaciones de la HOA. Cuando entraron, los compradores vieron que solo se permiten perros de hasta 35 libras. Mis compradores tienen un perro, el cual pensaron que estaba alrededor de ese peso. La HOA requiere que cada comprador de una casa nueva les envíe un certificado de un veterinario que pruebe el peso del perro. Mis compradores llevaron su perro al veterinario y el perro pesaba 35.5 libras. Este certificado fue enviado a la HOA, y ellos rechazaron la aceptación de los compradores, simplemente no lo permitieron. Tratamos de razonar con ellos, pero según ellos, una regla es una regla. Incluso sugirieron que pusieran al perro a dieta”.

Exigen que las puertas de garaje se dejen abiertas

Imagina que te ves obligado a dejar abierta la puerta de tu garaje entre semana de 8 a.m. a 4 p.m. Claro que hay veces en que tener la puerta del garaje abierta es conveniente, pero ¿qué pasa cuando estás fuera en el trabajo? Todo lo que tengas guardado en tu garaje estará en exhibición.

Una Asociación de Propietarios de Viviendas en Auburn, California, implementó esta regla después de descubrir que un propietario estaba permitiendo que la gente viviera en su garaje. La HOA le impuso una multa de 200 dólares a aquellos que no cumplieron con la regla.

Restricciones de plantas

Si aprecias el valor de plantar plantas nativas como parte de tu esquema de paisajismo, es bueno saber que puede que no funcione con algunas HOA. A pesar de que Texas, Florida y California protegen los derechos de los propietarios de viviendas para plantar plantas nativas que no dañen el medio ambiente, no todos los estados cuentan con leyes de este tipo.

Restricciones de estacionamiento

Las reglas de la HOA con respecto a las restricciones de estacionamiento no son poco comunes, pero a veces las reglas parecen ser contradictorias. John Frigo del minorista de comercio electrónico Best Price Nutrition compartió su historia con respecto a las restricciones de estacionamiento.

“En ese momento yo había comprado una camioneta Lincoln Blackwood. La camioneta no era enorme, pero era demasiado larga para caber en mi garaje, así que la estacionaba en la entrada, lo cual estaba bien”, dijo. “Mucha gente en mi cuadra se estacionaba en sus entradas y no había una regla que impidiera hacerlo, hasta que un día recibí una carta de la Asociación en la que me multaron y me dijeron que tenía que estacionar mi camioneta en el garaje. Resulta que mi camioneta tenía placas de clase B y no se permitía estacionarla en las entradas. Entiendo el pensamiento detrás de esta regla: No quieren grandes y feas camionetas de trabajo estacionados en las entradas, aunque a mí personalmente no me importaría que mis vecinos lo hicieran. Entiendo el espíritu detrás de la ley, sin embargo, la aplicación de la ley parecía carecer de sentido común. Esta camioneta que tenía era una de 50 mil dólares que tenía un aspecto muy elegante; no parecía una invasora para el vecindario. No podía estacionarla en mi entrada, pero a mis vecinos se les permitía estacionar camionetas oxidadas de 30 años de edad en sus entradas sin ningún problema. Es una completa falta de sentido común y una falta de ser razonable y/o complaciente en casos como este lo que me vuelve loco por las asociaciones y es la razón por la que nunca volveré a comprar en una Asociación”.

Límites para basura

Si una HOA requiere que almacenes tu bote de basura fuera del camino cuando no es un día designado para recoger basura, eso no está fuera de lugar. Pero si requieren que ajustes tu horario en torno a que tu bote de basura sea removido de la acera en un tiempo irrazonable después de la recolección, eso es ridículo. Por ejemplo, digamos que tu servicio de basura la recoge a las 9 a.m. y tu bote de basura tiene que estar guardado para el mediodía o estarías violando las reglas de la HOA. ¿Qué debes hacer, tomar tu almuerzo temprano para correr a casa y meter el bote en el garaje?

Restricciones en las luces para días festivos

Si te gusta salir durante las fiestas y colgar luces afuera de tu casa, árboles y setos para esparcir algo de alegría, no te metas a una HOA a menos que confirmse que este tipo de exhibiciones están permitidas. Algunas HOA pueden permitir un cierto número limitado de luces, mientras que otras pueden restringir su uso por completo. Otras HOA podrían requerir que las luces sean de cierto color también.

No se permiten obras durante el fin de semana

The Houston Chronicle compartió la historia de uno de sus lectores que tiene una HOA que no permite a los dueños de las casas llevar a cabo tareas de mejoramiento de vivienda los sábados o domingos. ¿No es para eso que están hechos los fines de semana? Si vives en una Asociación de este tipo y quieres instalar canaletas o reemplazar tu puerta de entrada, tendrás que pedir un día laboral para hacerlo.

Requieren el tono perfecto de pintura

Imagínate pintar tu casa con el tono equivocado de amarillo y tener que repintarla toda a un costo de miles de dólares. El agente Christopher Totaro, de Warburg Realty en la ciudad de Nueva York, tenía esta historia para contar:

“Un amigo que vive en Florida me contó que su HOA le hizo repintar su casa después de haberla pintado recientemente porque no consideraron que el tono de amarillo fuera apropiado. Los estatutos de la HOA estipulaban que las casas no podían cambiar de color porque tenían un orden de colores cuidadosamente planeado. Piensa que una de cada cinco casas es amarilla, una de cada cuatro es blanca, etc. Su casa era amarilla pero desafortunadamente, el tono de amarillo que utilizó no era el amarillo específico que se consideraba apropiado. Le costó 12 mil dólares repintar y cumplir”.

No estructuras diferentes

Algunas Asociaciones de Propietarios prohíben estrictamente tener estructuras en su propiedad que no estén conectadas a la casa principal, como un cobertizo. Si ese es el caso, puedes olvidarte de construir una pequeña casa de juegos en tu propiedad para que tus hijos la disfruten. Imagina las horas de diversión que tus hijos podrían tener jugando en una casa en miniatura en tu patio trasero; una casa que podría ni siquiera ser visible desde la calle si cuentas con el tipo de cerca adecuada. Sin embargo, sólo porque es una estructura que no está unida a su casa, no se permitiría.

Restricciones de estacionamiento en la calle

¿Qué sucede si haces una cena o tienes invitados a pasar la noche que necesitan un lugar para estacionar su auto, pero no se les permite dejar sus autos en las calles de la comunidad?

A Becky Beach, una bloguera de MomBeach, le ha pasado eso.

“Mi HOA no permite que nadie se estacione al lado de la acera frente a las casas. Tenemos tres carros ya que un pariente vive con nosotros y sólo hay espacio para dos. Tuvimos que pagar 500 dólares para expandir la entrada que se extiende a nuestro patio trasero para acomodar el carro extra. Los que tienen autos que se estacionan en frente después del anochecer, ¡son condenados a tarifas obscenas!”.

No tejas que no hagan juego

Algunas HOA no permiten ninguna modificación exterior de lo que había cuando compraste la casa. Por ejemplo, algunas HOA requieren que cosas como las tejas de tu casa coincidan con todas las otras casas del vecindario. Si te atreves a reemplazar las tejas de tu casa con un estilo o color diferente, te arriesgas a la posibilidad de una multa. Además, es probable que tengas que reemplazar las tejas para que coincidan con lo que la HOA considere apropiado.

No anunciar

Algunas asociaciones de propietarios permiten la colocación de letreros en los patios, siempre y cuando cumplan con los requisitos de tamaño y contenido. Otras HOA, sin embargo, no permiten la colocación de ningún tipo de letreros bajo ninguna circunstancia. Esto significa que si estás tratando de vender tu casa, no podrás colocar el letrero de “Se vende” en tu patio delantero, lo que le impedirá atraer a posibles compradores que pasen por casualidad y vean tu propiedad.

Los patrones de concreto deben ser perfectos

Una comunidad planificada con un aspecto ordenado y simétrico puede ser un gran lugar para vivir, pero a veces, las HOA pueden hacer cumplir sus reglas de una manera que desafía el sentido común.

El agente Totaro compartió otra historia: “Cuando mi papá se mudó a una comunidad planificada en la costa del sur de California, pensó que sería bueno vivir en una comunidad que asegurara que las propiedades estuvieran bien cuidadas y se mantuvieran en orden, hasta que tuvo que arrancar un nuevo camino de entrada porque el patrón circular del contratista en el concreto terminado se consideró que no era lo suficientemente pronunciado. Mi papá le pidió al contratista que hiciera las marcas de remolino no tan profundas porque no le gustaba lo abrasivo que se sentía en los pies descalzos y que las líneas más profundas y pronunciadas atrapaban más polvo, lo cual requiere un lavado más frecuente”.

Céspedes verdes

Tiene sentido que una HOA haga cumplir las reglas relacionadas con los céspedes excesivamente crecidos, pero exigir que sean consistentemente verdes es demasiado. En los meses más calurosos, no es raro ver céspedes que son un poco menos verdes a menos que los propietarios se mantengan al tanto del riego. Para tener un césped que sea consistente y uniformemente verde, necesitas tener el tiempo para mover manualmente los rociadores de césped alrededor de tu césped en un patrón que riegue cada pulgada o instalar un sistema de rociadores. El riego constante puede suponer una factura de agua considerable, y algunos propietarios pueden no estar en condiciones de gastar el dinero.

No remolques

Algunas HOA restringen a los dueños de casa de estacionar remolques de cualquier tipo (cama plana, ganado o camper, por ejemplo) a plena vista en la propiedad, lo cual es comprensible. De lo contrario, la gente podría guardar sus remolques en la acera frente a su casa o en la entrada de tu casa, lo cual puede ser antiestético o restringir el flujo de tránsito. Pero, ¿qué pasa con las personas que poseen un remolque para casas rodantes? ¿Cómo pueden cargar y descargar convenientemente su casa rodante si no pueden estacionarla delante de su casa, al menos temporalmente?

No rentan

Antes de comprar en una comunidad regida por una Asociación de Propietarios, comprueba si te permiten alquilar su casa. Algunas HOA no permiten alquileres o subarriendos por una variedad de razones, incluyendo el seguro. Esto podría ponerte en una posición desafortunada si, por ejemplo, tienes que mudarse por un traslado de trabajo pero no has tenido éxito en la venta de tu casa. Los ingresos por renta podrían cubrir el pago de tu hipoteca, pero si tu HOA no te permite encontrar inquilinos, podrías terminar en un aprieto financiero.

El equipo recreativo debe estar fuera de vista

Algunas HOA tienen reglas acerca de mantener el equipo recreativo escondido, lo que podría significar que las bicicletas, triciclos y equipo de paseo de tus hijos que funcionan con baterías, no pueden dejarse en la entrada o en el patio delantero, incluso cuando entran a almorzar. La misma regla se aplica a menudo a las motos de agua, de nieve motorizadas y no motorizadas. Si no tienes un espacio en tu garaje para estos artículos y no pueden dejarlos en la entrada, la alternativa es alquilar una unidad de almacenamiento.

No cubiertas azules para trampolines

Si compras un trampolín para tus hijos, asegúrate de que la superficie de rebote no sea azul. Una HOA del área de Houston impone una multa de 75 dólares a los residentes si tienen una superficie de trampolín azul en lugar de una verde o negra, según el Houston Chronicle. Tal vez el verde o el negro se mezclan mejor con la naturaleza.

Restringen colores de la puerta de entrada

Así como el color de tu casa puede necesitar un cierto tono para cumplir con las reglas de la HOA, la puerta de entrada también es a menudo un punto de discusión. Podrías querer una puerta de entrada de color azul brillante para darle a tu casa algo de carácter, mientras que la HOA sólo permite tonos específicos de marrón o beige. Siempre consulta con la Asociación para conocer la lista de colores aceptables, o envía tu muestra de pintura a la Junta para su aprobación.

No persianas abiertas

Olvídate de dejar entrar la luz del sol. Según el Houston Chronicle, uno de sus lectores vive en una comunidad de HOA que no permite que los residentes abran sus persianas que dan a la calle dentro de su casa, porque eso perturbaría la belleza de la comunidad. Si vives en una HOA como esta, tal vez quieras invertir en algunas lámparas de sol para que veas, por lo menos, un poco de luz natural.

Buzones de correo costosos

En la defensa de la preservación de los valores estéticos de un vecindario, una HOA puede requerir que los propietarios de viviendas mejoren regularmente su propiedad según sea necesario, lo cual es razonable. Sin embargo, en algunos casos, estos requisitos estéticos pueden sobrepasar los límites. Por ejemplo, una HOA requirió que sus residentes cambiaran sus buzones. Desafortunadamente, los buzones requeridos por la HOA eran de 500 dólares cada uno. Considerando que se puede comprar un buzón atractivo por el 10 por ciento de ese precio, esta demanda parece exagerada.

Restricciones en cómo te estacionas

Esta regla de la HOA no tiene nada que ver con el estacionamiento en la calle. En cambio, es cómo te estacionas en la entrada de tu casa. En otras palabras, deja el frente de tu auto mirando hacia la calle. Debes detenerte hacia adelante y estacionarte. Si esta regla te hace rascarte la cabeza, tal vez es porque fue hecha con el espíritu de la uniformidad. Cualquiera que sea la razón, sigue pareciendo ridícula.

No fumar en ningún lugar

Es razonable que una Asociación de Propietarios de Viviendas requiera que no se pueda fumar en áreas públicas o comunes para evitar ofender a otros, pero algunas asociaciones de propietarios están extendiendo las reglas de no fumar en patios, balcones o incluso dentro de la privacidad de tu propia casa. Lo interesante es que algunos tribunales han fallado a favor de las HOA que implementan este tipo de reglas.

Lavado de autos

Tu Asociación de Propietarios podría privarte de una de sus grandes alegrías: lavar y pulir tu coche en tu entrada. Algunas asociaciones están preocupadas por el uso del agua, mientras que otras podrían temer que una escorrentía jabonosa pudiera crear peligros para las personas o las plantas. Cualquiera que sea la razón, tal vez tú y tus vecinos podrían apelar a la junta directiva de su HOA para agregar un área dedicada al lavado de autos en algún lugar de una sección apartada de la comunidad que cumpla con sus especificaciones de ahorro de agua y drenaje. De lo contrario, tendrás que encontrar un lavadero de autos local, con suerte, uno que ofrezca una tarjeta para visitas frecuentes.

Tip: Verifica que las reglas existan

Si empiezas a recibir cartas desagradables en tu buzón o avisos en tu puerta sobre las reglas de la HOA que supuestamente estás violando (especialmente las que no conocías) asegúrate de que la regla en particular que se está citando esté realmente listada en las reglas y reglamentos de la HOA. Si es solo un miembro de la junta directiva demasiado entusiasta el que está llevando esa tarea, es posible que no tengas que cumplir, según Realtor.com.

