Las condiciones de calor en Las Vegas continuarán hasta la próxima semana

Las condiciones de calor casi récord continuarán durante el fin de semana en el Valle de Las Vegas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura máxima del viernes debería ser de unos 79º F, con un cielo soleado y vientos de 8-10 mph del noreste por la tarde. La mínima nocturna será de unos 56º.

🌡️Temperatures will approach records in most locations, but in a few locations they are forecast to reach or exceed record levels. Fun Fact: The latest Death Valley NP has reached 90 degrees was November 20, 2002. #nvwx #azwx #cawx pic.twitter.com/lCATvJPuzz

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 11, 2021