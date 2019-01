Las empresas que dejan NV Energy podrían afectar a los clientes restantes

enero 28, 2019 - 11:13 am

En 2018, 10 empresas iniciaron esfuerzos para abandonar el monopolio de servicios públicos de Nevada, NV Energy, más que en los cinco años anteriores combinados. (Archivo del Las Vegas Review-Journal).

Algunos se encuentran en el norte de Nevada, como el Grand Sierra Resort. Algunos casinos propios, como Boyd Gaming Corp. Otros aún están en construcción, como el estadio de los Raiders en Las Vegas y MSG Sphere Las Vegas.

Lo que comparten es la necesidad de altos volúmenes de energía, y todos buscan comprarla en otro lugar. Los representantes de NV Energy señalan que las salidas podrían impulsar los precios más altos de la electricidad en los clientes restantes.

Todo sobre el dinero

Según el economista local, John Restrepo, hay una razón simple por la que muchas empresas abandonan NV Energy: el dinero.

“Van a donde pueden ahorrar”, afirmó Restrepo, el director de RCG Economics con sede en Las Vegas. “Estas compañías observan cómo está evolucionando la industria, analizan las diferentes opciones que tienen y toman la decisión de retirarse”.

Dejar NV Energy viene con un alto precio destinado a negar los costos inesperados para los clientes restantes. MGM Resorts International, que dejó NV Energy en 2016, pagó $86.9 millones en tarifas de salida, y a Caesars Entertainment Corp. se le asignaron $47.5 millones en tarifas de salida en 2018.

Restrepo dijo que los ahorros financieros deben ser significativos para justificar el pago de tarifas tan altas.

Erik Hansen, director de sostenibilidad de Wynn Resorts Ltd., que dejó NV Energy en 2016, escribió el año pasado por correo electrónico que la decisión de la empresa se basaba en su deseo de controlar las opciones de suministro de energía, como la fuente de generación y el precio del contrato.

“Wynn está pagando menos por su consumo de electricidad en comparación con si hubiéramos permanecido como un cliente minorista de NV Energy”, detalló. “Como un cliente desagregado, Wynn tiene la capacidad de invertir más en energía alternativa para reducir nuestro impacto ambiental, asegurar un suministro de energía confiable y reducir la demanda máxima en las redes eléctricas locales”.

Wynn se volvió hacia Constellation, empresa de energía con sede en Baltimore, después de abandonar NV Energy, pero al menos seis de las 10 compañías que comenzaron el proceso en 2018 han expresado interés en comprar energía fuera del mercado abierto a través de la empresa de marketing de energía con sede en Texas Tenaska Power Services Co.

South Point eligió a Constellation, una subsidiaria de Exelon, y Station Casinos seleccionó a Morgan Stanley Capital Group como su proveedor. Fulcrum Sierra BioFuels y MSG Las Vegas han iniciado conversaciones “con varios proveedores potenciales”, según los documentos de la Comisión de Servicios Públicos (PUC).

Tenaska

NV Energy y Tenaska podrían estar compitiendo por los negocios de las empresas locales, pero los dos tienen algo que los une: Nebraska.

NV Energy fue adquirida por una filial del conglomerado Berkshire Hathaway con sede en Omaha en 2013. Tenaska Power Services Co. es una filial de marketing de energía de la empresa de energía con sede en Omaha, Tenaska.

Los representantes de Tenaska rechazaron las solicitudes de entrevistas múltiples, pero el sitio web de la compañía dice que la filial con sede en Arlington, Texas, comenzó en 1996 y se especializa en “marketing de energía física y gestión de activos eléctricos para empresas de servicios públicos y generadores no de servicios públicos” y es “uno de los mayores comercializadores del poder físico en los Estados Unidos”.

La compañía también opera un piso de comercio de electricidad las 24 horas y está “activa en los mercados de energía a corto plazo y en tiempo real”, según su sitio web.

La empresa matriz Tenaska, es “uno de los principales productores independientes de energía en los Estados Unidos” y está clasificada como la 26a compañía privada más grande de los Estados Unidos en 2018 por Forbes.

Rose McKinney-James, miembro de la junta de MGM Resorts International y ex comisionada de la PUC, dijo que el conocimiento de Tenaska Power Services sobre la red y las relaciones con los proveedores de energía podrían ser la razón por la que atrae a tantas compañías.

Caesars y MGM Resorts utilizan Tenaska Power Services como proveedor. El Atlantis Casino Resort Spa de Reno, LV Stadium Events Co., Georgia-Pacific Gypsum, Boyd Gaming Corp., Grand Sierra Resort y SLS Las Vegas han expresado interés en asociarse con el proveedor.

“Parece que lo hacen todo”, indicó McKinney-James. “Fueron altamente recomendados”.

Riesgos de mercado abierto

Pero los precios de los proveedores alternativos podrían resultar menos estables.

McKinney-James informó que MGM asegura la electricidad en un mercado abierto a través de acuerdos con proveedores alternativos. Debido a que estos mercados abiertos a menudo funcionan a través de contratos a corto plazo con empresas de generación, los precios de la energía tienden a seguir los cambios de precios más volátiles del gas natural.

Por ahora, la estrategia parece estar ahorrando dinero a las empresas. Los precios del gas natural han sido bajos en los últimos años, con un precio spot promedio del gas natural Henry Hub de alrededor de $4 por millón de unidades térmicas británicas en noviembre en comparación con $6 en febrero de 2014.

Guy Snow, presidente de Solar NV, un capítulo local del grupo de defensa solar sin fines de lucro de la American Solar Energy Society, dijo que los contribuyentes pueden esperar que los precios del gas natural aumenten en un futuro cercano.

“El gas natural y otros aumentarán, al igual que el de la energía”, reportó Snow. “Al sentarse y pasar por la parte financiera, no tiene sentido salir de la empresa de servicios públicos local…los contratos de NV Energy son más a largo plazo y estables en comparación con el mercado abierto”.

McKinney-James aseguró que un mercado fluctuante del gas natural podría hacer que los precios de la electricidad suban, pero vale la pena el riesgo para muchas compañías.

“Podría haber cosas que ocurran en el mercado del gas natural que resulten en precios más altos, esa es la realidad”, argumentó. “Es mejor tener la capacidad de autodeterminar la naturaleza y el precio de los recursos”.

Renovables

Una carta de 2016 a la PUC de parte del vicepresidente ejecutivo de MGM, John McManus, puntualizó que los recursos renovables eran un factor importante en la decisión de la compañía de abandonar NV Energy. McKinney-James cree que otras compañías tienen incentivos similares.

“Creo que varias de estas empresas han indicado el deseo de adquirir y asegurar recursos renovables o más limpios porque tienen objetivos internos”, destacó. “Están siendo responsabilizados por los accionistas”.

Esa podría ser otra razón por la que muchas empresas se sienten atraídas por Tenaska Power Services. La compañía es un “jugador importante en la creciente industria de generación eólica”, según su sitio web.

NV Energy ha trabajado para incluir más renovables en su cartera en los últimos años. En mayo, anunció planes para seis nuevos proyectos solares y ha compartido un objetivo a largo plazo de proporcionar energía que es 100 por ciento basada en energías renovables.

“Estamos comprometidos a operar nuestro negocio de manera que continúe disminuyendo nuestros precios”, comentó la representante de NV Energy, Jennifer Schuricht, en un correo electrónico. “Estamos desarrollando nuevas opciones de precios y energía renovable para satisfacer mejor las necesidades de los clientes al tiempo que ofrecemos productos y servicios personalizados gratuitos para ayudarlos a lograr ahorros adicionales en los costos de energía”

Además, el precio promedio de la electricidad en el sector comercial en Nevada fue 26 por ciento inferior al promedio nacional en los primeros 10 meses de 2018, según datos de la Administración de Información de Energía de EE.UU.

“Hacemos un trabajo razonable de proporcionar energía a un costo razonable para la mayoría de los nevadenses”, mencionó Restrepo.

Aún así, el número de empresas que buscan una salida está en aumento. Solo seis empresas iniciaron esfuerzos para dejar la empresa de servicios públicos entre 2014 y 2017, en comparación con 10 solo el año pasado.

Clientes restantes

Las empresas de Nevada recibieron por primera vez el poder de abandonar NV Energy en 2001, cuando la Legislatura del estado adoptó la disposición NRS 704B.

En una presentación el 10 de enero ante la PUC, Shawn Elicegui, vicepresidente senior de regulación y planificación comercial de NV Energy, declaró que la industria energética del estado ha cambiado drásticamente desde entonces, y cree que la PUC debería establecer un estándar alto al otorgar el permiso a las empresas dejar.

Cuando la ley entró en vigencia, estaba destinada a aliviar la escasez de electricidad, bajar los precios y traer activos de nueva generación a Nevada. Pero los clientes ya no enfrentan una escasez de suministros crítica y un mercado de energía “disfuncional”, detalló, y la suposición de que “los clientes elegibles usarían sus recursos financieros para traer recursos de energía nuevos y de menor precio al mercado de Nevada tampoco ha demostrado ser cierta”.

Elicegui argumentó que otorgar solicitudes para abandonar NV Energy podría ejercer una presión al alza sobre los precios de la electricidad.

Los requisitos de ingresos de NV Energy “se repartirán entre menos determinantes de facturación, lo que dará como resultado que los precios de la electricidad sean más altos de lo que deberían ser y, lo que es más importante, se esperaba que lo fueran”, determinó en la presentación.

NV Energy representó el 81 por ciento del consumo de energía del estado en comparación con otros proveedores en 2017, en comparación con el 85 por ciento de los cinco años anteriores.

Pero Snow duda de que los consumidores residenciales “vean cualquier impacto inmediatamente” con tantas compañías que abandonan NV Energy.

“Si las empresas tienen que pagar una tarifa de salida y aún están pagando para usar las líneas de transmisión, esto no debería afectar mucho”, mencionó. “Voy a hablar en el lado residencial, estamos en un buen lugar, no estamos en un mercado alto, no estamos en una cuadrícula que baja todo el tiempo, estamos en una red segura y estable en Las Vegas”.

McKinney-James espera que las salidas continúen en 2019, pero cree que NV Energy tendrá un gran poder.

“NV Energy ha estado manteniendo las luces encendidas por mucho tiempo”, finalizó.