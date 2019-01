Las listas de precios de los hospitales del valle de Las Vegas requieren un decodificador

enero 22, 2019 - 10:10 am

Si necesitas un procedimiento de “ICD PRTCTA DR US MR BCP” en el Hospital y Centro Médico de Sunrise, el cargo será de $100 mil. Si, en cambio, está destinado a un “Rendimiento de tarjeta con y sin wm/ef” en el Valley Hospital Medical Center, te costará $15 mil 917.

Pero estás solo cuando se trata de averiguar cuáles son esos procedimientos o medicamentos o dispositivos médicos.

Esas y muchas otras descripciones y estimaciones de costos indescifrables ahora se publican en los sitios web de 13 hospitales en el Valle de Las Vegas para cumplir con una nueva regla federal diseñada para brindar mayor transparencia al costo real de la atención hospitalaria. El hospital psiquiátrico Rawson-Neal en Las Vegas planea publicar los precios esta semana después de encontrar una dificultad técnica, declaró una portavoz.

Se requiere que las listas de cargos se publiquen en los sitios web de los hospitales en un formato “legible por máquina” bajo la nueva norma vaga implementada el 1 de enero por los Centros federales de Servicios de Medicare y Medicaid en medio de un creciente debate sobre el aumento de los costos de atención médica. Pero no había ningún requisito de que los procedimientos fueran comprensibles por alguien que no fuera un especialista en facturación del hospital.

“Creo que no tiene mucho sentido para los pacientes en la mayoría de los casos”, comentó Erin Fuse Brown, profesora de leyes y políticas de salud en la Universidad Estatal de Georgia, acerca de la nueva información. “Si el procedimiento no es comprensible, no brindará mucha transparencia de precios a los pacientes”.

Los hospitales en el valle de Las Vegas cumplieron con el mandato de varias maneras. El Hospital Sunrise publicó casi 40 mil líneas de datos, mientras que otros publicaron aproximadamente 5 mil. Los hospitales de la Administración de Veteranos están exentos debido a la forma en que se les reembolsa por los servicios, según CMS.

Costos variados para lo que sea

La mayoría de las descripciones parecen eliminarse de la taquigrafía médica que acompaña a los códigos de facturación de los hospitales. Pero como los códigos no son uniformes en todos los grupos hospitalarios, el nombre de una institución para un procedimiento de trasplante de corazón puede llamarse otra cosa en otro hospital.

Con una excepción – Dignity Health-St. Rose Dominican: los representantes del hospital se negaron a explicar qué ejemplos fueron sacados de sus listas.

Los datos muestran que los precios pueden variar considerablemente incluso dentro de un solo grupo hospitalario.

Valley Hospital y Desert Springs Hospital Medical Center, ambos parte del sistema de salud de Valley, brindan el mismo servicio: “ECMO O TRACH W MV> 96 HRS O PDX EXC CARA, BOCA Y CUELLO”, pero el costo es de casi $2.8 millones en Valley Hospital y apenas por debajo de $1.5 millones en Desert Springs. De hecho, el servicio en Valley es el cargo más caro listado por los hospitales del área de Las Vegas.

El Sistema de Salud del Valle no respondió en el plazo establecido a una solicitud para explicar los cargos dispares.

Jeff Leibach, un analista de atención médica de Navigant, consultora de la industria con sede en Chicago, comentó que los hospitales tampoco estaban seguros de qué debían hacer para cumplir con la norma.

“La regla federal es bastante abierta en cuanto a lo que requería que proporcionaran los hospitales”, señaló.

La industria médica ha sido reprendida por ocultar los costos de los pacientes en secreto. En ese sentido, afirman los críticos, es diferente a cualquier otra industria.

Cuando usted va a un taller de reparación de automóviles, los trabajadores le dan cotizaciones para piezas y servicio, puede intentar negociar, pero antes de que se entregue el servicio, sabrá cuánto costará.

Precios de datos propietarios

Los hospitales, por otro lado, establecen sus propios cargos y llegan a acuerdos con las aseguradoras sobre cuánto se les reembolsará por un procedimiento. Esa información se considera información de propiedad exclusiva y, por lo tanto, es inaccesible para el público, explicó Leibach.

E incluso después de que la aseguradora pague el precio acordado, un hospital puede regresar al paciente y solicitar el saldo, un proceso llamado facturación de saldo. Los pacientes también pueden sorprenderse con una factura de un médico fuera de la red que brindó atención en un centro de la red.

Los hospitales han tratado de asegurar al público que los pacientes no son responsables de los cargos completos que figuran en el formulario de explicación de beneficios o que ahora se publican en línea.

“El problema con eso es que algunas personas pagan estos precios”, agregó Fuse Brown, “especialmente si no tiene seguro o si está fuera de la red”.

Incluso entonces, advirtió Fran Jacques, portavoz del Hospital Sunrise, los cargos deben tomarse con un grano de sal. Los que están asegurados no pagan el precio de lista, y los no asegurados pueden buscar ayuda financiera en el hospital, detalló en un correo electrónico. Es por eso que, mencionó, se negó a explicar una lista de elementos en la lista de “encargados” del hospital.

“Nuestro enfoque de larga data en la transparencia de los precios y ayudar a los pacientes a trabajar con sus estimaciones no se ve favorecido por la explicación de los puntos en el maestro de cargos, ya que no tiene en cuenta la cobertura del plan ni lo que realmente paga un paciente”, escribió Jacques.

Una declaración de Dignity Health-St. Los hospitales dominicanos Rose expresaron un sentimiento similar.

“Hacemos todos los esfuerzos posibles para explicar los cargos cobrados por los servicios prestados”, escribió el portavoz Gordon Absher en un correo electrónico.

¿Primer paso hacia la transparencia?

Aunque gran parte de la información que los hospitales han publicado es inútil para los consumidores de hoy, Leibach argumentó que ve el mandato federal como un primer paso hacia la transparencia.

“Lo único hasta la fecha que mantiene a los hospitales bajo control son los medios de comunicación que escriben artículos o pacientes que llaman y se quejan”, añadió Leibach, quien alienta a sus clientes a usar el reglamento como una oportunidad para educar a los consumidores sobre cómo se calculan los costos de atención médica. “Esto está empujando a los hospitales a pensar más sobre el consumismo”.

Y algunos hospitales están haciendo un esfuerzo para reducir el desorden en algo útil.

Geisinger, un sistema de salud integrado con sede en Pensilvania con 13 hospitales, proporciona un formulario de solicitud de estimación para pacientes y un estimador en línea para procedimientos comunes. Y la Asociación de Hospitales de Minnesota ofrece una herramienta en su sitio web donde un consumidor puede comparar los cargos hospitalarios por cualquier procedimiento dado entre hasta tres instalaciones.

Para los consumidores en Las Vegas, los hospitales generalmente pueden proporcionar un presupuesto por teléfono.

Leibach destacó que se necesitaría una inversión en la tecnología informática de un hospital para crear sistemas entre pacientes que podrían ingresar datos de seguros y necesidades médicas en un formulario en línea y recibir un presupuesto de inmediato. Pero eso, a su vez, plantea problemas de privacidad de datos.

“Es realmente un problema bastante complejo que debe resolverse, pero no es imposible”, apuntó. “Creo que esto está acelerando la disposición de los hospitales a invertir en esos productos”.