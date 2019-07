Las reglas de los carriles HOV no cuentan a las personas muertas como pasajeros en Nevada

A medida que los conductores del sur de Nevada se ajustan a la habilitación de los carriles para vehículos de alta ocupación (HOV lanes) 24 horas del día, los 7 días de la semana, una regla podría ser obvia: al menos dos personas deben estar en un vehículo.

Una regla que podría no ser obvia: todas las personas en el vehículo necesitan respirar.

Un coche fúnebre con una persona muerta dentro fue detenido el lunes en el carril HOV por la Patrulla de Carreteras de Nevada (NHP, por su sigla en inglés) en la carretera Interestatal 15 en dirección sur, cerca de Spring Mountain Road.

Today we stopped a local funereal home hearse in the HOV lane. The driver had the dearly departed in the back, he thought the deceased could be counted as two people. I guess we should clarify this, living, breathing people count for the HOV lane. The driver was given a warning pic.twitter.com/OQms0ktl8t

— NHP Southern Command (@NHPSouthernComm) July 1, 2019