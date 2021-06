Las temperaturas de Las Vegas bajarán con probabilidad de lluvia

Un sensación más fresca y mucho más viento resume la previsión del Servicio Meteorológico Nacional para la región de Las Vegas a principios de esta semana.

La temperatura máxima del lunes, cercana a los 109º, sigue a los 112º del domingo. Los vientos de la tarde en el día más largo del año llegarán a 33 mph.

“La máquina del viento se pondrá en marcha a medida que bajen las temperaturas”, comentó el meteorólogo John Adair.

The official start of astronomical summer is tonight at 8:32pm PDT! It is the longest day of the year, with 14 hours 37 minutes of sunshine. Happy Summer! ☀️#SummerSolstice #nvwx #azwx #cawx #vegasweather pic.twitter.com/eUBcbu6jCB

