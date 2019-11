Las Vegas afirma que el condado y otras ciudades envían a más personas sin hogar al Courtyard Center

noviembre 5, 2019 - 10:10 am

Una pareja de personas sin hogar aparece en su casa en los túneles de drenaje cerca de Dean Martin Drive en Las Vegas el martes, 14 de mayo de 2019.(L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Dwain Butler II, en primer plano, y Victor Shelton, a la derecha, son contactados por empleados de "HELP of Southern Nevada" que ofrecen vacunas contra la hepatitis A y B después de un aumento en casos agudos en el campamento para personas sin hogar ubicado cerca de una zanja de drenaje en el sur de Jones Boulevard, cerca de Tropicana Avenue el martes, 2 de julio de 2019 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Kit Rogers, a la izquierda, habla con Karma, la perra, mientras su dueño, James Miller, le sirve una cena en un campamento para personas sin hogar en el parque familiar Molasky, en la avenida E. Twain el lunes, 4 de noviembre de 2019 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Pertenencias cuelgan de la cerca sobre un campamento para personas sin hogar en el Molasky Family Park en la avenida E. Twain el lunes, 4 de noviembre de 2019 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Gente erige hogares temporales entre los árboles de la avenida E. Twain, cerca del parque familiar Molasky el lunes, 4 de noviembre de 2019 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Pertenencias en un campamento para personas sin hogar en el Molasky Family Park en la avenida E. Twain el lunes, 4 de noviembre de 2019 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Gente erige hogares temporales entre los árboles de la avenida E. Twain, cerca del parque familiar Molasky el lunes, 4 de noviembre de 2019 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El centro Courtyard para personas sin hogar de la ciudad de Las Vegas está a su máxima capacidad, y los funcionarios creen que otras jurisdicciones locales están contribuyendo al problema al dirigir a las personas a las instalaciones 24/7, cerca del centro.

Para combatir el creciente número de personas sin hogar en el área del centro, el Ayuntamiento considerará el miércoles una controvertida ordenanza propuesta que haría que acampar y dormir en áreas públicas y residenciales en toda la ciudad sea un delito menor cuando haya camas disponibles en los refugios para personas sin hogar establecidos.

La medida tiene como objetivo reducir el número creciente de campistas sin hogar en el centro y alentarlos a buscar ayuda, aunque los críticos dicen que no hará una diferencia porque los refugios y recursos disponibles ya están agotados más allá de su capacidad.

El Courtyard, donde las personas sin hogar pueden dormir en un espacio seguro al aire libre y acceder a una variedad de servicios, tiene más de 300 o 400 personas que se quedan allí en una noche típica, mucho más que las 221 colchonetas disponibles. El sitio ubicado en Foremaster Lane está diseñado para servir a 800 cuando la construcción se complete a fines de 2021.

El debate sobre la ordenanza se desarrollará a medida que los funcionarios del Condado de Clark y otros municipios inicien un nuevo esfuerzo para diseñar un enfoque regional para tratar con las 14 mil personas sin hogar que se cree que se encuentran en refugios o campamentos afuera en el Condado de Clark este año. Será el tercer intento de realizar un esfuerzo coordinado y se produce meses después de que se formó el último comité para abordar el problema y otros asuntos regionales votaron para disolverlo.

“No contamos con la capacidad”

También se produce en medio de crecientes tensiones entre Las Vegas y el condado sobre si otras jurisdicciones se están aprovechando del Courtyard Homeless Resource Center creado por la ciudad el año pasado.

En una carta del 11 de septiembre al condado y otros municipios locales, los funcionarios de Las Vegas escribieron que los recursos del Courtyard Center se estaban agotando a manos de los clientes de fuera de la ciudad.

“El Courtyard fue desarrollado para proporcionar servicios a áreas limitadas en el núcleo urbano de nuestra ciudad. El centro no puede apoyar físicamente a los participantes de fuera de la ciudad, ni se debe esperar que los ciudadanos de la Ciudad de Las Vegas carguen con esos costos adicionales que se originan fuera de nuestros límites”, escribieron la alcaldesa Carolyn Goodman y el administrador de la ciudad, Scott Adams.

La administradora de servicios comunitarios de Las Vegas, Jocelyn Bluitt-Fisher, hizo un comentario similar en un correo electrónico del 5 de marzo a los empleados de la ciudad: “También debemos ser muy cautelosos sobre la promoción del proyecto a otras agencias policiales y otras jurisdicciones”, escribió. “No tenemos la capacidad o los recursos para manejar las necesidades de todas las personas sin hogar en el sur de Nevada. No podemos permitir que el Departamento de Policía de Henderson traiga a los clientes de Henderson a la Ciudad de Las Vegas para recibir servicios”.

La carta invitaba a los funcionarios de otras jurisdicciones a recorrer las instalaciones y considerar construir algo similar en sus propios patios traseros.

El comunicado recibió una respuesta irritante de la Comisión del Condado de Clark, que respondió en una carta del 30 de septiembre que una revisión de seis meses de registros mostró que solo 30 personas atendidas por personal de ayuda a personas sin hogar del condado fueron llevadas al Courtyard, todo a petición propia. También señaló que el condado gasta más de 47 millones de dólares al año en proporcionar viviendas de transición y otra ayuda a las personas sin protección.

El condado es el “proveedor regional de servicios para indigentes y continuará implementando y financiando servicios regionales con resultados basados ​​en evidencia para respaldar un sistema de atención saludable desde la ENTRADA hasta la SALIDA”, apuntó. “Si bien el condado reconoce el esfuerzo del programa Courtyard como parte de la matriz de servicios, el Courtyard es un punto de entrada sin un complemento completo de soluciones para apoyar una salida permanente del sistema”.

Un oficial de policía de Boulder City reconoció que los funcionarios a veces dirigen a personas sin hogar al Courtyard. Funcionarios en Henderson y North Las Vegas no respondieron directamente al cargo.

Otras ciudades gastan menos

Las otras ciudades gastan mucho menos en abordar el problema que los 35.1 millones de dólares que Las Vegas vertió en servicios relacionados con las personas sin hogar el año pasado, que incluyen servicios de extensión, bomberos, cuerpos policiales y servicios comunitarios.

La ciudad de Henderson no rastrea de cerca los costos de las personas sin hogar, pero la vocera Kathleen Richards notificó que proporcionó alrededor de 556 mil dólares este año a organizaciones sin fines de lucro como HopeLink of Southern Nevada, St. Jude’s Ranch for Children y Salvation Army. El teniente de policía de Henderson, Kirk Moore, declaró que el departamento también está buscando establecer un grupo de alcance para ayudar a los residentes en riesgo.

La ciudad también contribuyó con alrededor de 110 mil dólares a los esfuerzos regionales para abordar el problema, incluido el censo de personas sin hogar, el Sistema de Información de Gestión de Personas sin Hogar (Homeless Management Information System) que rastrea el acceso a servicios y refugios climáticos inclementes, señaló. Pero ese gasto está ordenado por un acuerdo interlocal entre el condado, sus municipios y entidades sin fines de lucro para calificar para ciertos fondos federales para servicios para personas sin hogar.

En septiembre, Boulder City creó un comando para abordar el creciente problema de los campamentos no autorizados de gente sin hogar en los parques de la ciudad y otras tierras, mencionó la gerente de parques y recreación, Julie Calloway. La ciudad también está buscando fortalecer su código para abordar faltas administrativas públicas como defecar y orinar en público y requerir un permiso para acampar en áreas subdesarrolladas durante 48 horas.

Hay una despensa de alimentos disponible para los residentes que pueden demostrar que han vivido en la ciudad durante 30 días, y la organización de ayuda de emergencia sin fines de lucro de Boulder City proporcionará boletos de autobús o ayudará a prevenir la falta de vivienda al pagar el alquiler o medicamentos para los residentes que han vivido allí seis meses, comentó Calloway.

Mesquite depende de las iglesias y organizaciones benéficas locales para ayudar a proporcionar ayuda para el alquiler y pases de autobús para las personas sin hogar, subrayó un representante de la ciudad.

North Las Vegas tiene un oficial de policía dedicado a servicios y problemas para personas sin hogar, pero la ciudad no respondió a las reiteradas solicitudes de detalles sobre los recursos que dedica al problema.

El Condado de Clark ha enfocado sus esfuerzos recientes en crear viviendas más asequibles, dedicando hasta 9.8 millones de dólares en tarifas de licencias comerciales de marihuana para la labor este año.

Un grupo de estudio aborda el problema

Este año, se presentó a la Legislatura un proyecto de ley que habría dedicado 20 millones de dólares anuales para viviendas asequibles tanto en el condado como en Las Vegas, pero el financiamiento se eliminó más tarde del proyecto de ley y se reemplazó con un lenguaje que ordena que el Condado de Clark y sus ciudades formen un grupo para estudiar y analizar estrategias para reducir la falta de vivienda y explorar posibles fuentes de financiación.

El nuevo grupo intentará forjar un consenso donde otros comités similares han fallado.

“Estuvimos trabajando en esa dirección hace años. Creo que las personas dejaron de trabajar juntas y se aventuraron por su cuenta”, señaló la comisionada del condado, Marilyn Kirkpatrick. “Creemos que todos deben seguir trabajando juntos”.

A principios de los años 90, la ciudad y el condado invirtieron en el proyecto “Movilized Assistance and Shelter for the Homeless” (MASH), cada uno de los cuales comprometió 2.5 millones de dólares para la instalación en lo que ahora es el llamado Corredor de la Esperanza. La unidad, un centro regional único de crisis e intervención con mil camas, servicios de apoyo y programas de vivienda, fue abandonada en septiembre de 2002, cuando el operador se retiró al final de su contrato, citando problemas de recaudación de fondos.

En 1999, los legisladores estatales crearon la Coalición de Planificación Regional del Sur de Nevada en parte para desarrollar un enfoque regional para las personas sin hogar. Se disolvió a principios de este año después de concluir que sus esfuerzos eran en gran medida repetitivos.

Thom Reilly, el canciller del Sistema de Educación Superior de Nevada, que se desempeñó como gerente del condado de 2001 a 2006 y presidió el comando en ese momento, dijo que muchos de los mismos problemas que frustraron ese esfuerzo aún impiden la cooperación.

“Creo que está claro que no todos están en la misma página sobre este tema”, concluyó. “Parece que la ciudad de Las Vegas va en una dirección diferente, y no todas las jurisdicciones están interesadas en venir a la mesa”.