Las Vegas con temperatura “normal” antes del fin de semana del Día del Trabajo

Con el otoño meteorológico comenzando el miércoles, las temperaturas estarán cerca de lo normal en el Valle de Las Vegas hasta el fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura máxima del jueves debería estar cerca de los 99º F con vientos del sur al suroeste de seis a 14 mph con rachas de hasta 20 mph.

El viernes será similar con vientos más ligeros previstos.

El fin de semana verá máximas en o un poco por encima de lo normal con 101º el sábado y 104º el domingo. El Día del Trabajo también tendrá una máxima cercana a los 104º con probabilidad de lluvias y tormentas.

The August Review is in! 📰 August 2021 ranked the 6th warmest in the #Vegas historical record dating back to 1937, and only squeezed out a trace of rain. 🌤️ #VegasWeather pic.twitter.com/6i5Y84pHwC

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) September 1, 2021