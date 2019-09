Las Vegas considerará la prohibición de acampar en áreas públicas para gente sin hogar

septiembre 26, 2019 - 10:35 am

En esta foto de archivo del 19 de febrero, las personas aseguran sus carpas y lonas en Las Vegas Boulevard North cerca de Foremaster Lane durante los fuertes vientos. (K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto)

El Concejo de la Ciudad de Las Vegas considerará el próximo mes que sea ilegal acampar o dormir en áreas públicas del centro y áreas residenciales si hay camas disponibles en el complejo para personas sin hogar de la ciudad o mediante servicios sociales sin fines de lucro.

La ordenanza propuesta (que se presentará el miércoles pero no se abrirá para discusión pública hasta el 14 de octubre) está destinada a controlar la afluencia de personas sin hogar, lo que ha estimulado las preocupaciones de salud pública y saneamiento, particularmente cerca de negocios y lugares donde se procesan alimentos, mencionaron las autoridades.

Según la ley, sería un delito menor acampar o dormir en el paso público (como una acera) cuando hay camas o espacios libres en el Courtyard Homeless Resource Center u otros proveedores de servicios sin fines de lucro dentro del llamado “Corridor of Hope” justo al norte del centro de la ciudad, según la ciudad.

Un proyecto de ley similar fue rechazado por representantes de la ciudad hace un año que habría hecho ilegal que las personas se asentaran y acamparan a menos de mil pies de una instalación de procesamiento de alimentos. La nueva propuesta es un poco menos estricta, requiere 500 pies de separación.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estarían autorizados a dirigir a las personas que se encuentren durmiendo o acampando en un camino directo al patio u otros proveedores, o a citarlos y removerlos si no cumplen. Si no hay camas o espacios disponibles en el patio o los refugios, la prohibición no se aplicaría.

“No estamos solucionando los problemas de las personas sin hogar, y no queremos terminar con una disputa en nuestra comunidad”, declaró la alcaldesa Carolyn Goodman sobre la propuesta en una entrevista.

Rechazando la asistencia

Calificando la falta de vivienda como un problema nacional complejo, Goodman apuntó que dormir en las calles no es seguro para todos, incluidos los que lo hacen. La ordenanza propuesta, que está patrocinando, fue provocada por demasiadas personas que rechazaron la asistencia disponible en el patio y en las organizaciones sin fines de lucro vecinas, agregó.

Merideth Spriggs, cuya organización sin fines de lucro “Caridad” proporciona alimentos y empleo a clientes que no tenían hogar de veteranos estadounidenses, argumentó que la propuesta le recuerda a una prohibición de acampar en Boise, Idaho, que fue revocada el año pasado por el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de EU en ese caso, el tribunal dictaminó que la prohibición de acampar sin tener suficientes camas disponibles en el albergue viola la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales. Boise apeló el fallo, que podría terminar presentándose ante la Corte Suprema.

“¿Qué están pensando?”, cuestionó Spriggs sobre la propuesta de Las Vegas. “Creo que esta es una reacción instintiva”. La ciudad está “recibiendo muchos rechazos de las partes interesadas de la comunidad porque habían prometido que el patio sería el final de todo, y están pidiendo dinero a la comunidad para apoyarla”.

Goodman ha señalado que la ciudad no puede mantener el patio sola. Ella estableció el Fondo de Alcalde para Las Vegas LIFE para buscar apoyo para proyectos de la ciudad (incluido el patio) de empresas, organizaciones sin fines de lucro y ciudadanos privados.

“Con esta aplicación más estricta, todo lo que harán es extender esto más lejos, y van a estar más lejos de los recursos”, advirtió Spriggs. “Es como si estuvieran jugando ‘pégale al topo’, y solo están dándole la vuelta a la gente”.

Goodman mencionó que la ciudad quiere ser “más humanitaria en nuestro enfoque”, y rechazó las preguntas sobre si la propuesta equivalía a criminalizar a las personas sin hogar como “negativas”. También indicó que los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley fueron injustamente injuriados por sus tratos con las personas sin hogar, cuando en realidad intentan ayudar.

Zonas residenciales

La represión se aplicaría a los 12 distritos del centro, así como a cualquier lugar de la ciudad donde haya una carretera adyacente a una zonificación residencial, notificó el portavoz de la ciudad, Jace Radke. No abarcaría los derechos de paso fuera del centro de Las Vegas que están al lado de las zonificaciones comerciales.

Emily Paulsen, directora ejecutiva de Nevada Homeless Alliance, declaró en un comunicado que los refugios de emergencia y los programas de asistencia para personas sin hogar están actualmente a completa capacidad durante todo el año, lo que significa que la prohibición podría no tener mucho efecto.

Hay alrededor de mil 800 camas de refugio de emergencia en el Condado de Clark, y el 91 por ciento de ellas estaban llenas la noche del censo anual de personas sin hogar del condado en enero.

“El problema no es que las personas elijan no usar el refugio, el problema es que no contamos con suficientes refugios y viviendas de apoyo para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad”, subrayó Paulsen. Instó a los funcionarios a “abandonar enfoques como criminalizar a las personas sin hogar”.

Un número sorprendente del censo de personas sin hogar de este año estimó que 622 personas quedaron sin hogar de forma crónica en una noche determinada en el sur de Nevada, un aumento del 19 por ciento respecto al año pasado. En general, el condado estima que alrededor de 14 mil 114 personas experimentarán la falta de vivienda en el Condado de Clark en algún momento de este año.

La ciudad está invirtiendo 16 millones de dólares en el patio ubicado en 314 Foremaster Lane, que se completará el próximo año. El patio ha recibido más de 28 mil solicitudes de servicios desde agosto de 2017, según funcionarios de la ciudad. Solo en julio, el personal de la ciudad destinó a más de mil 400 personas allí.

Más allá del refugio, la asociación público-privada ofrece servicios médicos y de salud mental, asistencia legal, oportunidades de empleo y asistencia alimentaria, vestimenta y vivienda.