Las Vegas ha intentado por décadas desatarse de los casinos. No ha funcionado

Tourists walk down Las Vegas Blvd., on the Strip, Friday, Nov. 27, 2020, in Las Vegas. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

El Strip de Las Vegas en esta foto de archivo sin fecha. (Archivo del Las Vegas Review-Journal)

El hotel-casino Flamingo en esta foto de archivo sin fecha. (Cortesía del Museo del Estado de Nevada)

Tiesto performs for CES conventioneers and clubgoers during the DreamlandXR Closing Night Party at Hakkasan Nightclub at the MGM Grand on the Strip in Las Vegas in the early morning hours of Friday, Jan. 10, 2020. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Multiple cranes are seen at the CityCenter construction site June 1, 2007, in Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal file)

John Beckmann, un anfitrión de casinos despedido, el martes, 4 de agosto de 2020, en Las Vegas.

John Beckmann, un anfitrión de casinos despedido, el martes, 4 de agosto de 2020, en Las Vegas.

Staff and showgirls greet guests arriving as the doors at Harrah's are open for business again following the coronavirus pandemic temporary closings on Friday, June 5, 2020, in Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un nuevo rascacielos del Desert Inn en 1963. (Oficina de Noticias de Las Vegas)

Heavy traffic moves through the Strip on Las Vegas Blvd., Friday, Nov. 27, 2020, in Las Vegas. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

Tourists walk down Las Vegas Blvd., on the Strip, Friday, Nov. 27, 2020, in Las Vegas. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

Tourists walk across Las Vegas Blvd., on the Strip, Friday, Nov. 27, 2020, in Las Vegas. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

A crowd watches the Fountains at Bellagio on the Strip, Friday, Nov. 27, 2020, in Las Vegas. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

Tourists walk near the Flamingo casino-hotel on the Strip on Friday, Nov. 27, 2020, in Las Vegas. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

People watch the Bellagio fountain show on the Strip on New Year's Eve, Tuesday, Dec. 31, 2019, in Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal)

A los 30 minutos de su apertura el 22 de noviembre de 1989, se estima que 40 mil visitantes entraron en Mirage, que se ve aquí. (Archivo del Las Vegas Review-Journal)

El hotel-casino Sahara en Las Vegas en esta foto de los años 50. (Archivo del Las Vegas Review-Journal)

An empty Las Vegas Strip on Thursday, April 16, 2020. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Miembros del legendario "Rat Pack", de izquierda a derecha, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joey Bishop posan frente a la marquesina del hotel-casino Sands en Las Vegas en esta foto publicitaria de época. (Archivo del Las Vegas Review-Journal)

People take photos at the Welcome to Fabulous Las Vegas Sign in Las Vegas, Thursday, Sept. 17, 2020. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

John Beckmann ha sido anfitrión de casinos en Las Vegas durante 20 años, atrayendo a jugadores con pasajes aéreos gratis, entradas para espectáculos y otras cosas similares.

Y cada vez que una crisis nacional golpeó la economía local, perdió en grande con innumerables otros a través del valle.

Beckmann fue despedido de Treasure Island días después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Casi una década después, él y su esposa perdieron una fortuna en su casa después de que la burbuja inmobiliaria estalló, y ahora, fue despedido de Texas Station después de que la pandemia de coronavirus paralizara el turismo.

Su esposa sigue trabajando, pero en medio de enormes pérdidas de trabajo en Las Vegas, no está buscando trabajo.

“Realmente no hay nada aquí fuera”, dijo Beckmann.

Los funcionarios locales han tratado durante décadas de impulsar el empleo fuera de los casinos, la principal fuente de trabajo de Las Vegas, pero tales esfuerzos se han enfrentado a muchos obstáculos, mientras que la industria del turismo masivo ha seguido expandiéndose con más complejos turísticos y atracciones, atrayendo cada vez más visitantes y eclipsando las ganancias en otros sectores.

Esta gran dependencia de una industria para alimentar la economía ha dejado al sur de Nevada propenso a los auges y quiebras extremas.

Cuando la gente tiene dinero para quemar, Las Vegas se calienta. Pero como se ha visto dos veces en la última década, cuando la economía nacional se ve afectada, el sur de Nevada termina con soporte vital.

“Cuando las cosas van bien, van muy bien; cuando van mal, van muy mal”, señaló Bob Potts, subdirector de la Oficina de Desarrollo Económico del Gobernador.

A principios de este año, antes de que la pandemia golpeara, alrededor del 28 por ciento del mercado laboral del área de Las Vegas trabajaba en el sector del ocio y la hospitalidad, con mucho la mayor fuente de empleos, en comparación con el 11 por ciento a nivel nacional en la industria, según datos estatales y federales.

Somer Hollingsworth, ex jefe de la Autoridad de Desarrollo de Nevada, un impulsor de negocios desde entonces, dijo que Las Vegas es un “pony de un solo truco” y ha derivado su crecimiento del turismo.

“Todavía somos probablemente la economía menos diversificada de Estados Unidos hoy en día”, señaló.

El desempleo se disparó

Las Vegas comenzó el año con una base sólida. Pero la pandemia cerró gran parte de la economía prácticamente de la noche a la mañana, convirtiendo al Strip en una ciudad fantasma y provocando catastróficas pérdidas de empleo.

La tasa de desempleo del valle, que era de sólo 3.9 por ciento en febrero, se disparó al 34 por ciento en abril después de que el gobernador Steve Sisolak ordenara el cierre de los casinos y otros negocios de Nevada para ayudar a contener la propagación del virus.

Los centros turísticos y otros negocios han vuelto a abrir desde entonces, pero el desempleo sigue siendo alto en el valle, con un 13.8 por ciento en octubre, según informaron recientemente las autoridades estatales.

Sisolak anunció nuevas restricciones para los casinos y otros negocios el 22 de noviembre para ayudar a frenar el rápido empeoramiento del brote de coronavirus, obligándolos a reducir aún más la capacidad de los clientes (del 50 al 25 por ciento) durante tres semanas. Pero no les ordenó que volvieran a cerrar, alegando que está dando prioridad a la salud y la seguridad de los habitantes de Nevada, mientras “equilibra las importantes ramificaciones” que las normas más estrictas tendrán “en nuestra sufrida economía”.

“Ningún estado lucha con esto más que Nevada debido a la falta de diversidad en nuestra economía”, comentó en una conferencia de prensa. En general, el brote de coronavirus ha mantenido a la gente en casa y lejos de las multitudes por miedo a infectarse, devastando la industria del turismo de Estados Unidos y amenazando la base de la economía de Las Vegas: un lugar que la gente visita de todo el país y del mundo, a menudo en avión, para alojarse en enormes hoteles y comer, beber, apostar, festejar y hacer contactos, todo en lugares cercanos con masas de otros, y a menudo en interiores.

“Somos el principal centro mundial de la interacción cara a cara”, mencionó el profesor de políticas públicas de la UNLV, Robert Lang.

“Mala publicidad”

En 1931, con Estados Unidos sumido en la Gran Depresión, los legisladores de Nevada legalizaron las apuestas comerciales con la esperanza de que generaran más negocios. Como un periódico local declaró en ese momento, “el cielo es el límite, y los inversores pueden sentirse seguros de colocar su dinero aquí en casinos de juego de clase alta”.

La industria creció, con los desarrolladores poniendo una serie de hoteles en el nuevo corredor turístico de Las Vegas, el Strip, en los años 40 y 50. En medio del auge de la construcción, un grupo empresarial se propuso atraer a otro tipo de empleadores.

Economía “vulnerable”

Las Vegas, sin embargo, pronto estuvo en un aprieto. En 1976, Nueva Jersey votó para legalizar el juego en casinos en Atlantic City, y la economía nacional tropezó con una doble recesión a principios de la década de 1980.

Nevada fue golpeado duramente por las caídas, ya que la pérdida de empleos aumentó, según datos federales. Para impulsar el negocio, los legisladores estatales recurrieron a una fuente de comercio lejos de los casinos.

En 1984, el entonces gobernador Richard Bryan convocó una sesión especial de la Legislatura para cambiar las leyes bancarias del estado, permitiendo al gigante financiero Citicorp abrir una instalación de procesamiento de tarjetas de crédito en Las Vegas.

Se esperaba que el complejo recién construido empleara al menos a mil personas y estableciera a Nevada “como un sitio atractivo para otras firmas nacionales”, declaró Bryan en ese momento.

Los ejecutivos locales estaban ansiosos por hacerlo realidad. La llegada de Citicorp “representaría el mayor paso” que Nevada podría dar para cambiar el estado de ser “una economía vulnerable de una sola industria”, escribió el presidente de la Cámara de Comercio de North Las Vegas en apoyo del esfuerzo.

“Tales oportunidades de diversificación no aparecen muy a menudo”, escribió el jefe de la Nevada Power Co. en apoyo de la medida.

Bryan le dijo recientemente al Review-Journal que la llegada de Citicorp fue un “evento seminal”. La economía local estaba aún menos diversificada de lo que está ahora, y era difícil reclutar compañías no relacionadas con la casino, comentó.

Las Vegas fue visto como un lugar para divertirse, si no como Sodoma y Gomorra, y la imagen de la Mafia “no ayudó”, señaló Bryan.

La instalación de las tarjetas de crédito, en la Avenida Sahara cerca de Durango Drive, se abrió en 1985. Cerró alrededor del 2014 después de que Citigroup, como se conoce ahora a la compañía, cambió sus operaciones allí a la tramitación de hipotecas y a medida que las crecientes tasas de interés redujeron drásticamente la demanda esperada de préstamos, según los informes de prensa.

Subida y caída

No mucho después de la llegada de Citicorp, Las Vegas se embarcó en un rugiente crecimiento, pero como en las expansiones anteriores, fue en el turismo.

En 1989, el desarrollador de casinos, Steve Wynn, abrió el Mirage, el primer megaresort moderno del Strip. Inmediatamente atrajo a grandes multitudes a la propiedad conocida por su volcán en la parte delantera y su larga serie de actuaciones de Siegfried & Roy.

El proyecto desencadenó lo que ahora es una tendencia de tres décadas en Las Vegas de construir grandes y relucientes resorts con grandes comodidades. A lo largo del camino, un montón de propiedades antiguas fueron implosionadas para despejar el espacio para las nuevas.

Cuando ocurrió el 9/11, las industrias de turismo y convenciones de Las Vegas fueron inicialmente golpeadas duramente. Pero la economía se recuperó y, muy pronto, entró en una nueva fase.

El impulso se detuvo

El sur de Nevada pasó años arrastrándose desde las profundidades de la Gran Recesión y estaba cabalgando una ola hacia el 2020, con miles de millones de dólares en proyectos inmobiliarios en marcha, entonces la pandemia puso la vida al revés.

Las Vegas cerró rápidamente en marzo por miedo al virus, ya que el Strip se convirtió en un sitio surrealista de entradas a centros turísticos con barricadas. Los turistas desaparecieron, se cancelaron convenciones y otros eventos importantes, y los Raiders, recién llegados de Oakland, California, optaron por jugar su primera temporada en Las Vegas sin ningún fan presente en su nueva casa de dos mil millones de dólares, el Estadio Allegiant, con capacidad para 65 mil personas.

Hoy en día, los turistas están conduciendo y volando a Las Vegas de nuevo, pero la economía está en mal estado. El número de visitantes y los ingresos por apuestas están muy por debajo de los niveles de hace un año, algunos centros turísticos siguen cerrados a pesar de que se les permitió reabrir en junio, y el brote sigue en pie.

Don Smale de Boulder City, quien perdió su trabajo en la industria de la construcción en 2009 después de que la economía se hundió, comentó que el sur de Nevada es un “lugar divertido para vivir” cuando todo está en auge.

Pero, señaló, es propenso a sufrir destrucciones devastadoras.

“Si te gusta surfear grandes olas, es un gran lugar para estar”, señaló. “Si no te gusta que te rompan la tabla de surf cada pocos años, probablemente necesites irte a otro lugar”.