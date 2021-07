Las Vegas marca récord de temperatura el lunes

El tiempo tormentoso y fresco del lunes resultó ser uno para los libros de récords, ya que dio lugar a la temperatura máxima más baja jamás registrada en el Valle de Las Vegas para el 26 de julio.

John Salmen, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Las Vegas, dijo que la temperatura máxima del lunes fue de 90 grados. Esto superó un récord que se remonta a 71 años, ya que la anterior temperatura máxima más baja para el 26 de julio fue de 91 grados, establecida en 1950.

Some very heavy rains falling in southern valley in short period of time be careful on the roads out there: pic.twitter.com/iDduqe3QKh

— Glenn Puit (@GlennatRJ) July 27, 2021