Las Vegas ocupa lugar 12 en contaminación

abril 27, 2018 - 10:25 am

La Asociación Americana del Pulmón, sigue muy de cerca los niveles de ozono en la atmósfera de Estados Unidos, en general es conocido como smog, de entre 227 ciudades en las que ellos evalúan la calidad del aire, Las Vegas ocupa el lugar 12, Los Ángeles se llevan el primer lugar en este penoso rubro.

Las recomendaciones para reducir la contaminación que la población en general puede contribuir son: hacer todoas sus diligencias en un solo viaje con su automóvil, no mantenga encendido su vehículo si no es necesario, puede hacer viajes con amigos y vecinos para utilizar un solo carro y desconecte los aparatos electrónicos en casa que no utilice.

Kevin McDonald es vocero del Departamento de Calidad del Aire en el Condado Clark, “nosotros estamos pendientes también de las partículas de ozono en el aire, damos permisos o no de construcciones solamente a las personas que están comprometidas y que sabemos no van a contaminar”.

En esta temporada de fuertes vientos que cada año se siente en el valle del Sur de Nevada, McDonald explicó que, “estos ayudan a disminuir la contaminación, a clarificar el aire, sin embargo las concentraciones de ozono no tienen que ver con esto, estas partículas son afectadas con el calor y a más sube la temperatura más ozono se concentra”.

Tal vez usted también ha distinguido un polvo amarillo que se puede ver en su automóvil o en las paredes por fuera de su domicilio, este es el polen, proviene de ciertas especies de árboles, pasto, hierba y plantas de desierto, de acuerdo con el Conservatorio del Distrito del Sur de Nevada, cerca del 15% de la población tiene poca tolerancia a estas partículas naturales.

Las recomendaciones en el caso del polen son evitar abrir las ventanas, si lo necesita hacer, coloque filtros o las telas para evitar mosquitos, también le ayudan a capturarlo, remplace los filtros de su aire acondicionado regularmente, si su mascota se ensucia con polen límpielo con un paño húmedo antes de dejarlo entrar al domicilio.

Las concentraciones de polen son mayores por las mañanas, si hace actividades físicas considere realizarlas por la tarde. Respecto a su automóvil también lávelo regularmente ya que puede ver el polen amarillo verdoso, y cambie los filtros tanto interior de cabina como el del motor que va directamente al aire acondicionado o ventilador.

Las lluvias repentinas en esta temporada que vienen acompañadas con el aire ayudan a lavar el polen, con información del conservatorio.

Niveles de polen diario en Las Vegas:

