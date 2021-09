Las Vegas podría alcanzar los 113º F durante prolongada ola de calor

Se pronostica un calor excesivo con temperaturas máximas de hasta 113º F en la región de Las Vegas durante el Día del Trabajo, el martes y quizás durante más tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Death Valley National Park podría registrar máximas de alrededor de 120º.

High temps running 5-10 degrees above normal with record high’s and high minimum temps potentially being tied or broken. Official records show the latest Las Vegas has hit 110 degrees is Sept. 8 while the latest Death Valley has hit 120 degrees is Sept. 13. #nvwx #cawx #azwx pic.twitter.com/Pi4eeCsCmE

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) September 5, 2021