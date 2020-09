Las Vegas rompe récord de 61 años de días sin lluvia mensurable

La última vez que Las Vegas pasó tanto tiempo sin lluvias mensurables, Estados Unidos comprendía 49 estados, las niñas pequeñas acababan de descubrir una nueva muñeca llamada Barbie, y un letrero de neón que se convertiría en uno de los hitos más emblemáticos de la ciudad tenía sólo unos pocos meses de edad.

El viernes, Las Vegas romperá el récord de 150 días (establecido más de seis décadas antes el 21 de julio de 1959) de número de días sin lluvias mensurables en el Aeropuerto Internacional McCarran, después de empatar el día anterior.

McCarran vio llover por última vez hace 151 días, el 20 de abril, cuando cayeron 0.2 pulgadas en un día de primavera de 79 grados.

🏜️ It's official! It's been 150 days since Las Vegas has seen measurable rainfall which ties the record for longest consecutive period without measurable rainfall!

Unfortunately, this dry streak is expected to continue for the foreseeable future… 👎#Climate #VegasWeather pic.twitter.com/x1yXeQkMVP

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) September 17, 2020