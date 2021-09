Las Vegas se calentará hasta llegar al Día del Trabajo

El fin de semana del Día del Trabajo empezará agradablemente en Las Vegas antes de calentarse para el propio día festivo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El viernes se prevé una temperatura máxima de 99º F con vientos suaves. La mínima nocturna rondará los 77º.

Heating Back Up!

☀️🥵

Moisture from the remnants of Hurricane Nora brought substantial rain to Mohave & eastern San Bernardino counties this week while cooling off the whole region.

☔☀️

Temperatures will increase back to above-average through the weekend!#NvWx #CaWx #AzWx pic.twitter.com/CuMmE3imI9

