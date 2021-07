Las Vegas se calienta y se calentará más durante toda la semana

El calor excesivo sofocará la región de Las Vegas durante los próximos seis días, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las temperaturas en todo el valle se acercaban a los 100º F en varios lugares antes de las 8 a.m.

⚠️ An Excessive Heat Warning will go into effect tomorrow at 8 AM and run through 8 PM Monday.

☀️Dangerous heat is expected over the next 6 days, with high temperatures in the 110s and lows near 90.

Stay safe and remember to stay hydrated! #VegasWeather #NVwx #AZwx #CAwx pic.twitter.com/BMxSflwUSd

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 6, 2021