Las Vegas supera récord de 80 años en calor el 16 de junio

Las Vegas batió el miércoles un récord de temperatura de hace décadas, a medida que una ola de calor de una semana de duración alcanzó su cenit, declaró el Servicio Meteorológico Nacional.

El termómetro de su estación oficial de control en el Aeropuerto Internacional McCarran registró una temperatura máxima de 116 grados a las 4:23 p.m., según tuiteó el Servicio Meteorológico. La temperatura fue dos grados más alta que el récord anterior del 16 de junio, establecido en 1940.

La máxima de todos los tiempos en Las Vegas es de 117, alcanzada por última vez el 20 de junio de 2017.

“Quédate dentro y mantente fresco”, aconsejó la meteoróloga Jenn Varian. “Incluso cuando refresque un poco el domingo entrando en el lunes, estamos hablando de cinco, seis y siete días seguidos de calor excesivo. Será agotador, así que tomen las mismas precauciones”.

El Servicio Meteorológico pronostica una temperatura máxima de 115 grados para el jueves. Eso rompería el récord del 17 de junio de 113 grados, también establecido en 1940.

Carmen Millán, de 82 años, hizo lo posible por seguir el consejo el miércoles. Suele estar sin aire acondicionado en su apartamento de la planta baja, cerca de East Desert Inn Road y South Athens Street, dijo.

Con la puerta de entrada abierta, orientada al este y a la sombra el miércoles por la tarde, su unidad recibió una ligera brisa, que un ventilador oscilante distribuyó por su pequeña sala de estar. La temperatura interior era de unos apenas tolerables 90 grados.

El aire acondicionado es “demasiado caro”

“El aire acondicionado es demasiado caro para que funcione las 24 horas del día”, comentó Millán, que vive con 830 dólares al mes de prestaciones federales de Supplemental Security Income.

Señaló que un vecino del piso de arriba paga más de 300 dólares al mes por la electricidad durante el verano, por lo que mantiene su uso del aire acondicionado al mínimo.

“Lo enciendo por la noche cuando hace demasiado calor”, señaló.

El miércoles, en la estación de refrigeración Cambridge Recreation Center, Marie Smith, de 62 años, se tomó un respiro del calor por tercer día consecutivo con su hijo Michael Lawrence, de 43 años, y sus perros Clyde y KeeKee.

“Tengo aire acondicionado en casa, pero no funciona bien cuando hace este tipo de calor”, dijo. “Clyde estaba jadeando, y no soporto ver a los perros sufrir así”.

Tanto el Aeropuerto de North Las Vegas como la ciudad de Henderson también registraron máximas de 116º el miércoles.

