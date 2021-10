Las Vegas verá sol el fin de semana

Prevalecerán en Las Vegas condiciones climáticas estacionales durante el fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura máxima del miércoles debería estar cerca de los 74º F con vientos de menos de 10 mph.

El jueves subirá a 78º con vientos similares, mientras que el viernes debería estar cerca de los 79º.

Las mínimas nocturnas se situarán en los 50º.

El domingo podría alcanzar los 80º.

Here is a current satellite image of all the new snow that fell over the past 24 hours. Portions of the Sierra received between 1-3 feet of new snow. #nvwx #cawx #azwx pic.twitter.com/su2tteqgu4

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) October 26, 2021