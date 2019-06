Latinx en los medios de comunicación y Las Vegas

Babelito y Favyfax, ambos ex-alumnos de UNLV, tuvieron como invitada especial al podcast a la Dra. Erika Abad. Miércoles 5 de junio de 2019 en el Museo de Arte Marjorie Barrick. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El podcast es un proceso digital que consiste en la distribución de archivos multimedia, mediante un sistema de redifusión que permite, de manera opcional, suscribirse y usar un programa que lo descargue para que el usuario lo escuche. Es lo moderno, es lo de hoy, de las nuevas generaciones.

El miércoles 5 de junio, el Departamento de Arte de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV) dio la bienvenida a los “Latinos que almuerzan” (Latinos Who Lunch) al Museo de Arte Marjorie Barrick.

Los anfitriones del poscat son Babelito y Favyfax, ambos ex-alumnos de UNLV, quienes tuvieron como invitada especial a la Dra. Erika Abad, para entablar una conversación sobre la representación de Latinx en los medios digitales.

La charla, en un foro casi lleno, empezó como todos los que organizan Babelito y Favyfax, exponiendo lo que comieron ese día.

La charla giró en torno a cinco programas de televisión que los panelistas eligieron para analizar la inclusión de talento “latinx”, asi como temas que reflejen la cultura hispana, el idioma español y las características más destacadas de los latinos en los Estados Unidos.

Jane The Virgin fue la primera serie de análisis. Aunque a FavyFav no le gustan las novelas destacó que la participación de Gina Rodríguez y Jaime Camil, reconocidos talentos, interpretan muy bien sus papeles en la serie. Por su parte Babelito externó que se percibe cierto racismo sobre el color canela de la actriz, así como el español que habla la abuelita, que únicamente habla la lengua de Cervantes en el show y no es traducido. La invitada Erika Abad acotó que no es la primera vez que se hace esto (no doblar al inglés un diálogo en español) y tampoco la diversidad de género es bien representada. Aunque reconoce que esto se hizo por primera vez en televisión y la serie es muy conocida, lo cual es bueno.

Luego abordaron One Day at the Time, una serie que Neflix popularizó recientemente y donde Rita Moreno, hace un trabajo muy destacado.

“Latinos Who Lunch” es un podcast que se creó para proporcionar una plataforma de medios digitales que reflejara la interseccionalidad entre las voces “Queer”, “Latinx” y “Spanglish” en un mundo de podcast dominado por anglosajones.

FavyFav y Babelito abordan los temas de identidad, comida, familia e historia de una manera responsable pero humorística. “Latinos Who Lunch” pretende combinar todas estas ideas al poner en contexto todo, desde la piñata como un símbolo del multiculturalismo en México, hasta la política de Frida Kahlo como un ícono de la mexicanidad. Al mantener la visibilidad, la accesibilidad y la filosofía de descentrar a los hombres blancos que dominan las prácticas culturales en la misión central de su contenido, “Latinos que almuerzan” se esfuerza por abrir un diálogo con sus oyentes sobre temas que muchos podcasts no abordarán.