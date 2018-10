¿Le afectó el calor extremo del verano pasado?

Los encuestadores del Distrito de Salud tendrán chalecos verdes con el logo. Viernes 2 y sábado 3 de noviembre próximo preguntarán sobre el impacto del calor extremo. Foto Cortesía SNHD.

Personal del Distrito de Salud del Sur de Nevada usará tabletas para aplicar una encuesta sobre el calor extremo de la temporada pasada. Foto cortesía SNHD.

Aunque pudiera dudarse, el calor extremo mata, y el año pasado en la región cobró la vida de 123 personas. Por eso el Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD, por sus siglas en inglés) hará una encuesta los próximos 2 y 3 de noviembre, con el propósito de mejorar sus programas y acciones de respuesta a emergencias.

“Cada temporada de verano el calor extremo es un fenómeno natural intenso, que llega a causar el fallecimiento de personas; es una realidad y las autoridades actúan con diferentes acciones. Siempre tienen que tomar medidas, prepararse y tener capacidad de reacción. Por eso en los próximos días se le preguntará a la gente cómo le impactó el calor de la temporada pasada y qué hizo al respecto”, afirmó Jorge Viote, vocero hispano del SNDH.

“Le informamos al público que el próximo viernes 2 y sábado 3 de noviembre equipos de personas del Distrito de Salud pasarán a los hogares, para aplicar una encuesta que es parte de una técnica llamada en inglés CASPER (Community Assesment for Public Health Emergency Response), o en español Evaluación de la Comunidad para la Respuesta a Emergencias de Salud Pública”, dijo Viote.

El vocero afirmó que en la encuesta se preguntará cómo el calor extremo impactó a las familias. Las personas encuestadoras tendrán identificación, vestirán un chaleco verde con el logo SNHD y aplicarán la encuesta con una tableta. “La respuesta de la gente es voluntaria y no se pedirán nombres ni información personal”, explicó, destacando que “la gente no tiene que dar ninguna información confidencial; tampoco nos interesa el estatus migratorio ni nada por el estilo. Solo se quiere saber cuántas personas viven en el hogar y cómo les fue en los días de calor intenso”.

Viote dijo que él participará de este esfuerzo. “Vamos a preguntar cómo pasaron las olas de calor extremo. Cómo les impactó, si saben que hay recursos para ayudarse, como los centros y estaciones de auxilio. ¿Saben que existen? ¿Los usan, o no y por qué? ¿Qué problemas tienen en la temporada? Es una encuesta sencilla y voluntaria. Quien no quiera no contesta, pero animamos a que lo hagan porque es en su propio beneficio”.

Según información proporcionada por el SNHD, la encuesta se aplicará en 25 códigos postales del sur del estado, entre ellos el 89101 donde hay alta concentración de población hispana. El viernes 2 será de 12 medio día a 6 pm, y el sábado de 10 a.m. a 6 p.m. La respuesta es confidencial.

Respecto a gente fallecida por el calor extremo, Viote se sustentó en información del SNHD, según la cual en el 2017 murieron 123 residentes por condiciones vinculadas al calor extremo. “Es una situación desafortunada y cada año se incrementa”, dijo.

Por su parte el doctor Joe Iser, jefe del SNHD, dijo que “la muerte por calor extremo es trágica e innecesaria. Al contestar la encuesta podremos conocer directamente de la gente quiénes son impactados y cuáles son las necesidades, lo que ayudará a planear y diseñar mejor la respuesta de la autoridad”.

Por otro lado, “se crea o no el calor extremo impacta a mucha gente; hay quienes por falta de recursos no encienden el aire acondicionado, y personas mayores o con enfermedades que son afectadas”, terminó diciendo Viote.

Para más información sobre esta encuesta del Distrito de Salud, visite: www.southernnevadahealthdistrict.org