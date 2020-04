Legisladores de Nevada aprueban 8 mdd para alivio económico

Legislatura de Nevada. (David Guzman/Las Vegas Review-Journal)

Los legisladores de Nevada aprobaron el martes más de ocho millones de dólares en fondos para ayudar al estado a manejar las amenazas médicas y económicas que plantea el nuevo coronavirus.

El Comité Financiero Interino de la Legislatura de Nevada (que se reunió por videoconferencia) aprobó por unanimidad 6.25 millones de dólares en fondos de ayuda de emergencia que se destinarán a ayudar al estado a comprar y distribuir equipos de protección personal para los trabajadores de la salud y equipos de pruebas para el COVID-19.

El comité también aprobó dos millones de dólares en fondos de asentamiento que se destinarán a ayudar a los nevadenses que no pueden pagar sus rentas para evitar el desalojo en medio de las consecuencias económicas sin precedentes causadas por el COVID-19.

Pero la propuesta fue criticada por algunos legisladores republicanos, que cuestionaron a dónde iría el dinero y expresaron su preocupación sobre su distribución en tiempos en los que el estado se enfrenta a importantes recortes presupuestarios.

Moratoria de desalojo

Con miles de nevadenses sin trabajo debido al cierre de casinos y negocios no esenciales el mes pasado, el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, emitió una moratoria sobre desalojos en Nevada, lo que significa que la gente no puede ser expulsada de sus casas o apartamentos por no pagar la renta.

Pero la directiva no absuelve a esas personas de pagar rentas atrasadas, y es probable que el estado vea un aumento en los desalojos una vez que la directiva del gobernador sea finalmente removida, dijo Jessica Adair, jefa de personal del Fiscal General, Aaron Ford.

Los dos millones de dólares procederán de los fondos que Nevada recibió como parte de un acuerdo de 2018 con Wells Fargo y se destinarán a United Way of Southern Nevada y United Way of Northern Nevada, así como el Programa Sierra de Alimentos y Refugios de Emergencia.

El dinero podría ser utilizado para ayudar a pagar rentas atrasadas de las familias en dificultades o para un depósito de seguridad y el primer mes de renta a través de United Way, recalcó Adair.

“Creo que este financiamiento aliviará mucha de la ansiedad que la gente está sintiendo en este momento”, explicó Adair.

No hay votos

Cuatro republicanos votaron en contra de la asistencia para rentas: El senador Ben Kieckhefer de Reno, el líder republicano de la Asamblea, Robin Titus de Wellington y los asambleístas Jim Wheeler de Gardnerville y Al Kramer de Carson City.

Kieckhefer señaló el potencial de 680 millones de dólares en recortes presupuestarios de agencias estatales que Sisolak expuso a los directores de las agencias estatales la semana pasada para empezar a prepararse a raíz del estancamiento económico creado por el coronavirus.

“Ahora no es un buen momento para usar estos recursos estatales para algo que no sea un programa estatal”, recalcó Kieckhefer.

Wheeler dijo que le preocupaba que la sucursal de United Way of Southern Nevada recibiera el 80 por ciento de los fondos, y agregó que el sur de Nevada debería acercarse al 67 por ciento, lo cual indicó que refleja con más precisión la distribución de la población del estado.

Los aproximadamente 2.2 millones de residentes del Condado Clark constituyen alrededor del 74 por ciento de la población total del estado, de acuerdo con las últimas estimaciones de población de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

El senador republicano Pete Goicoechea aseguró que apoya la medida porque United Way podrá hacer llegar el dinero a la gente necesitada más rápido que el estado.

“Habrá algunos lugares a los que no podremos acceder”, apuntó Goicoechea. “Creo que pueden hacerlos llegar en los próximos 60 días que de otra manera podríamos perder”.

El Presidente de la Asamblea, Jason Frierson, demócrata por Las Vegas, estuvo de acuerdo los comentarios de Goicoechea sobre la necesidad de que el dinero llegue a manos de los nevadenses lo antes posible.

“Estamos en la pandemia ahora mismo; esto es la zona cero”, puntualizó Frierson. “Me entristece que podamos reducir esta conversación a algo sobre las regiones y equilibrar cuando se trata realmente de dónde están los problemas y de hacer llegar el dinero lo más rápido posible”.