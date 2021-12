Legisladores de Nevada rechazan la ampliación del mandato de vacunación contra COVID

El asambleísta Steve Yeager, demócrata por Las Vegas, visto en Carson City en 2017. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Jared Fessler, a la izquierda, recibe su vacuna contra COVID-19 de la estudiante de asistencia médica de Touro University Nevada, Hailey Alexander, durante la Cinco de Mayo Fiesta and Resource Fair el miércoles 5 de mayo de 2021, en el Centro Comunitario de East Las Vegas, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

CARSON CITY — Los legisladores estatales no aprobaron el martes las extensiones de los mandatos de vacunación contra COVID-19 que expiran para los estudiantes universitarios y los trabajadores de las correccionales estatales y de las instalaciones de tratamiento, lanzando el futuro de ambos programas en el aire.

El voto de empate de la Comisión Legislativa en las líneas de partido, con seis republicanos votando en contra de las extensiones y seis demócratas votando a favor, podría poner en peligro el aprendizaje en clase en todo el Sistema de Educación Superior de Nevada (NSHE) con el inicio del semestre de primavera.

“Esta era una manera de tratar de mantener a la gente en el aula, para mantener a la gente segura, y aquí estamos dando un paso atrás porque los miembros de la Comisión Legislativa, que están vacunados y creen en las vacunas, no quieren votar a favor de esta regulación por lo que parecen ser motivaciones puramente políticas”, dijo el presidente de la Comisión, el asambleísta Steve Yeager, demócrata por Las Vegas, después de la reunión.

La comisión de 12 miembros, formada por senadores y miembros de la Asamblea, actúa en nombre del pleno de la Legislatura entre sesiones. Los demócratas controlan la Legislatura, pero la comisión está dividida a partes iguales entre los partidos.

Ante la comisión el martes fue la pre-aprobación legislativa de la acción pendiente de la Junta Estatal de Salud para hacer permanentes los mandatos de vacunación de emergencia aprobados en agosto. Por ley, los mandatos de emergencia tienen una vigencia de 120 días y no pueden prorrogarse.

Obtener la aprobación legislativa ahora, antes de la votación de la Junta de Salud, ayudaría a acelerar su aplicación, considerada crucial antes del inicio de las clases del semestre de primavera. Los mandatos incluyen disposiciones para quienes busquen exenciones médicas o religiosas.

Una “ilusión”

Los legisladores republicanos de la comisión, aunque apoyan las vacunas, discrepan del alcance y la eficacia de los mandatos.

“Las vacunas son maravillosas. Me encantan las vacunas. Evitan que algunas personas enfermen. (Pero) el objetivo de evitar que toda la gente se contagie de este virus en particular puede ser más una ilusión que otra cosa”, dijo el senador Joe Hardy, republicano por Boulder City, un médico. “Se trata de una regulación permanente, y es un mundo y un entorno cambiante. Y no creo que una regulación permanente sea algo sabio ahora”.

Los demócratas condenaron la oposición republicana por considerarla políticamente motivada y no basada en la ciencia.

“Creo que es una pista falsa argumentar que porque una vacuna no es infalible de alguna manera, y no evitará que todas y cada una de las personas en todas las situaciones tengan alguna vez COVID o se enfermen por ello, que no deberíamos aprobar una política que está destinada a proteger la salud pública de nuestros estudiantes y nuestra facultad y trabajadores del estado”, dijo la líder de la mayoría del Senado Nicole Cannizzaro demócrata por Las Vegas. “Es una irresponsabilidad por nuestra parte. Es irresponsable por nuestra parte decir que porque algo no es infalible no lo apoyamos”.

“Frustrante y decepcionante”

Los mandatos aprobados por la Junta de Salud en agosto se aplicaban a los empleados o contratistas del Departamento Estatal de Correccionales y del Departamento de Salud y Servicios Humanos que trabajan en prisiones, centros juveniles, centros de tratamiento residencial u otras instituciones para “poblaciones vulnerables, y para todos los estudiantes universitarios que asisten a clases presenciales”.

Tras la votación de la comisión el martes, la oficina del gobernador Steve Sisolak emitió un comunicado en el que decía que la División de Salud Pública y del Comportamiento del estado trataría de devolver la normativa permanente a la comisión para una segunda votación después de que el Consejo de Salud actúe sobre ella.

Pero con la Comisión Legislativa en un punto muerto partidista, la eventual aprobación allí parece poco probable. Yeager calificó el impasse de “extraordinariamente frustrante y decepcionante”.

La canciller del NSHE Melody Rose, circuló el martes por la noche un memo por todo el sistema diciendo que el voto de la comisión eliminó “la base legal para las vacunas de los estudiantes a ser un requisito para la inscripción en las clases” y que cualquier retención de registro basado en un estudiante no vacunado “debe ser levantado inmediatamente”.