Legisladores de Nevada reflexionan sobre la tragedia de Las Vegas

WASHINGTON — Ambas senadoras de Nevada encabezaron el jueves actos de simpatía y apoyo a las víctimas, sobrevivientes, familias y primeros auxilios que fueron afectados de manera duradera por el peor tiroteo masivo en la historia moderna de Estados Unidos, hace apenas tres años en Las Vegas.

Catherine Cortez Masto, senadora de primer año al momento del tiroteo, acudió al piso del Senado el jueves para conmemorar la pérdida de 60 vidas tomadas por un solitario pistolero encaramado en el piso 32 del Mandalay Bay, quien hizo llover balas sobre una multitud que asistía al festival Route 91 Harvest.

“A todas las familias que conocí y que han sido tocadas por esta tragedia, y a todos los cientos más con los que nunca he hablado, quiero que sepan que los nevadenses no los han olvidado”, declaró Cortez Masto.

La senadora agregó: “Seguimos trabajando juntos para conseguirles lo que necesitan tras una tragedia cuyos impactos no se han desvanecido con el tiempo, sólo han cambiado y se han desplazado”.

La senadora Jacky Rosen, quien era una congresista de primer año al momento de la tragedia, agregó que el tiroteo de Las Vegas representa el “lado oscuro” de la naturaleza humana.

También dio un discurso en el Senado para concienciar a la gente de los obstáculos que todavía enfrentan aquellos que se enfrentaron al caos esa noche, cuando las multitudes se dispersaron y la gente llevó a las víctimas a los hospitales en coches privados.

‘Vegas Strong’

El pistolero de Mesquite, Stephen Paddock, de 64 años, abrió fuego con rifles de asalto equipados con “bump stocks” o automatizadores para incrementar la cantidad de disparos, aproximadamente fueron mil 100 balas en total, según el testimonio de las fuerzas del orden en el Congreso. El número final de muertos fue de 60 personas, con cientos de heridos más.

Fue el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos según el FBI. Paddock murió de una herida de bala autoinfligida antes de que pudiera ser detenido.

La violencia horrorizó a una nación que ha sido testigo de masacres relacionadas con armas de fuego en Colorado, California, Florida, Connecticut, Texas y otros estados.

El presidente Donald Trump visitó Las Vegas inmediatamente después del tiroteo y prometió su apoyo.

El secretario de prensa de la Casa Blanca conmemoró el triste aniversario el jueves durante una reunión informativa diaria con periodistas.

Desde el tiroteo, la ciudad y el estado se han unido con el lema “Vegas Strong”, con ayuda continua para las víctimas y los sobrevivientes, y medidas para prevenir otra tragedia de este tipo.

