Legisladores esperan que la Ley de Verificación de Antecedentes de Nevada se convierta en ley

febrero 8, 2019 - 11:09 am

Derrick Miller, residente de Carson City, pasa por el edificio legislativo en Carson City el domingo 3 de febrero de 2019. (K.M. Cannon / Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

CARSON CITY — Se espera que los legisladores de Nevada escuchen el martes una nueva versión de la iniciativa de verificación de antecedentes que fue aprobada por los votantes hace dos años pero que nunca se implementó.

No está claro qué implicará el proyecto de ley a medida que los demócratas trabajen para crear una ley de trabajo que exija que se realicen verificaciones de antecedentes para todos los regalos y ventas de armas de fuego privadas. El idioma de la medida no se había publicado en el sitio web de la Legislatura hasta el jueves por la noche.

“La próxima semana es una muy importante”, dijo el líder de la mayoría del Senado, Kelvin Atkinson. “Es el aniversario del tiroteo en Parkland, así que nuestra gente deseaba respetar eso, honrar a las personas afectadas por esa situación y a las afectadas por la violencia con armas de fuego en nuestro estado”.

Atkinson, D-Las Vegas, declaró que espera que el lenguaje de la factura se complete y que se presente el lunes. Una audiencia conjunta sobre el proyecto de ley en los comités judiciales de la Asamblea y el Senado podría ocurrir el martes.

“Tenemos un deseo de hacer eso”, agregó.

El líder de la minoría en el Senado, James Settelmeyer, R-Minden, envió un correo electrónico a los partidarios el jueves que animó a los electores a testificar cuando el proyecto de ley se presente a la comisión. Le informó al Las Vegas Review-Journal que la alerta se aplicaba a los electores a favor o en contra de la medida.

Moms Demand Action, una organización sin fines de lucro que aboga por el control de armas de fuego, anunció en su sitio web un evento del “Día de la Defensa” el martes en Carson City, alentando a los partidarios a unirse a ellos para los “esfuerzos de Prevención de la Violencia de Armas”.

Una página de Facebook que anuncia el mismo evento dice: “GUARDE LA FECHA: el 12 de febrero, nuestros voluntarios se reunirán en Carson City para discutir soluciones a la violencia con armas de fuego con nuestros funcionarios electos. ¡Esperamos que pueda unirse a nosotros!”

Los votantes de la ley aprobados en 2016 requerían que el FBI realizara una verificación de antecedentes sobre las transferencias de armas de los partidos privados. El FBI había dicho que no lo haría, en parte porque un estado no puede dictar cómo se utilizan los recursos federales.

En agosto, un juez del tribunal de distrito desestimó una demanda que acusaba al ex fiscal general Adam Laxalt y al ex gobernador Brian Sandoval de no hacer lo suficiente para hacer cumplir la iniciativa, conocida como la Ley de Verificación de Antecedentes.