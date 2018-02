Legisladores prolongan espera de los ‘dreamers’

“Ya he firmado la ley. Nuestro ejército ahora será más fuerte que nunca. Amamos y necesitamos a nuestros militares y les damos todo, y más. Es la primera vez que esto ha sucedido en mucho tiempo. ¡También significa empleos, empleos, empleos!”, fueron las primeras declaraciones que el presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter después de que en la madrugada del viernes 9 de febrero los legisladores llegaran a un acuerdo en cuanto al Presupuesto Federal 2018.

Representantes de organizaciones y jóvenes recipientes de DACA se unieron para seguir pidiendo una ley que beneficie a los ‘dreamers’. 8 de febrero del 2018 en UNLV. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Representantes de organizaciones y jóvenes recipientes de DACA se unieron para seguir pidiendo una ley que beneficie a los ‘dreamers’. 8 de febrero del 2018 en UNLV. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

“Tengo miedo de que si manejo a cualquier calle me pueda detener inmigración (ICE) y mandarme a mi país natal”, Genaro Lorza, ‘dreamer’ y voluntario de Make The Road Nevada. 8 de febrero del 2018 en UNLV. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Briceida Castro expresó que gracias a una enseñanza de su madre comprendió la importancia de expresar su voz. 8 de febrero del 2018 en UNLV. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

América Reyes-Marcos, presidente de la organización estudiantil de UNLV UndocuNetwork, fue una de las oradoras del evento. 8 de febrero del 2018 en UNLV. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La representante de la congresista Dina Titus, Lisa Levine, explicó la forma en que su oficina trata de ayudar a la comunidad inmigrante. 8 de febrero del 2018 en UNLV. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Distintas pancartas pro-inmigrantes fueron colocadas durante la conferencia de prensa. 8 de febrero del 2018 en UNLV. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

“Ya he firmado la ley. Nuestro ejército ahora será más fuerte que nunca. Amamos y necesitamos a nuestros militares y les damos todo, y más. Es la primera vez que esto ha sucedido en mucho tiempo. ¡También significa empleos, empleos, empleos!”, fueron las primeras declaraciones que el presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter después de que en la madrugada del viernes 9 de febrero los legisladores llegaran a un acuerdo en cuanto al Presupuesto Federal 2018.

Aunque se esperaba que el acuerdo llegara sin contratiempos, el senador republicano Rand Paul bloqueó momentáneamente la negociación al oponerse a ciertos aumentos al gasto público. Esto provocó el cierre del gobierno por algunas horas antes de votar la propuesta.

Al respecto, la senadora demócrata por Nevada, Catherine Cortéz-Masto, declaró que, “me siento alentada por este gran avance y espero que este espíritu bipartidista continúe con nuestros esfuerzos para poner a los ‘dreamers’ en el camino hacia la ciudadanía. Este acuerdo aumenta las inversiones en varias de nuestras prioridades nacionales, incluída la lucha contra la epidemia de opiáceos, la financiación de centros de salud comunitarios y la seguridad de CHIP para los padres de niños de bajos ingresos a fin de garantizar la seguridad de la atención médica de sus hijos durante la próxima década”.

El Presupuesto Federal 2018 contiene un aumento del gasto en defensa de $165.000 millones de dólares por los próximos dos años, fondos para la lucha contra la epidemia de opiáceos, financiación de centros de salud comunitarios, programa CHIP, mejoras para el ejército, además de presupuesto para la recuperación de Texas, Florida y Puerto Rico después de los desastres naturales sufridos en el último año.

“Mejorará el sistema de atención médica de nuestros veteranos y proporcionará las inversiones necesarias adicionales en el transporte de nuestro país, la banda ancha rural y la infraestructura energética a través de fondos federales reales y créditos fiscales… A pesar de sus muchos logros, este presupuesto está lejos de ser perfecto”, explicó la senadora Cortéz-Masto.

Precisamente una prueba de que el acuerdo presupuestal no es perfecto es que nuevamente los legisladores demócratas y republicanos fueron incapaces de incluir una ley que beneficie a los jóvenes beneficiarios de DACA conocidos como ‘dreamers’. Esto pese a las promesas que políticos de ambos partidos le han hecho los ‘dreamers’ en los últimos meses.

Como respuesta a esta resolución, organizaciones locales y recipientes de DACA realizaron una conferencia de prensa en la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV), en la que mostraron cierta desesperación por seguir sin una respuesta sobre el llamado ‘Dream Act’.

En entrevista para El Tiempo, Genaro Lorza, ‘dreamer’ de 19 años de edad y originario de Puebla, confesó que, “me siento muy frustrado, a la vez un poco triste por las falsas promesas de los políticos, especialmente el senador Mitch McConnell, que dijo que si los demócratas apoyaban fondos para re-abrir el gobierno, a cambio se iba a votar algo para ayudar a los ‘dreamers’.

Tengo miedo de que si manejo a cualquier calle me pueda detener inmigración (ICE) y mandarme a mi país natal (México), que todos los sacrificios que he tomado en mi vida vayan a la basura y que todas las vidas de los ‘dreamers’ sean desperdiciadas, ellos y sus papás han invertido en este país y hemos ayudado a la economía”. Lorza también es voluntario de la organización Make The Road Nevada.

Genaro aseveró que los políticos están usando a los ‘dreamers’ como “carnada” para negociar otras necesidades políticas. Un ejemplo de ello es la insistencia del presidente Trump en obtener fondos para construir un muro en la frontera con México a cambio de proporcionar un estatus permanente legal a los beneficiarios de DACA.

“En realidad no quiere ayudar a nuestra gente porque desde que entró a la presidencia dijo que no iba a tocar DACA, pero esa promesa la quebró. Después dijo que amaba a los ‘dreamers’ y que iba a implementar una ley nueva, no lo hizo. A veces así es la política”, agregó Lorza.

En cuanto a los militantes demócratas que han votado por este presupuesto pese a no incluir algún ‘Dream Act’ o ley similar, el joven ‘dreamer’ opinó que, “los están manipulando, especialmente porque los republicanos tienen la mayoría en el Congreso. Los que sí nos apoyan lamentablemente están cediendo”.

En esta conferencia participaron Briceida Castro (integrante de PLAN y hermana de ‘dreamer’), América Reyes-Marcos (presidente de la organización estudiantil UndocuNetwork), Tom Steyer (presidente de NextGen América), Lisa Levine (representante de la congresista Dina Titus), y Mariana Sarmiento-Hernández (estudiante de UNLV), además de Genaro Lorza.

“Queremos organizar más a nuestra gente, sé que mucha gente indocumentada tiene miedo. Cuando eliminaron el programa DACA fue cuando dije que era hora de usar mi voz y mi historia para compartirla con los estadounidenses que sí pueden votar y hacer diferencia en nuestro gobierno. Convencerlos de que los ‘dreamers’ estamos aquí para un buen propósito”, concluyó Lorza.

Se espera que durante esta semana los legisladores federales analicen una posible solución para los recipientes de DACA.