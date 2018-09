Lehman Brothers invirtió $1.1B en Las Vegas antes de la caída

septiembre 19, 2018 - 11:26 am

La propiedad cerrada del Hotel Atrium Suites fotografiada en Las Vegas, el jueves 13 de septiembre de 2018. El hotel estuvo cerrado por renovaciones hace una década, pero el trabajo se detuvo cuando la economía colapsó. (Marcus Villagran / Las Vegas Review-Journal) @marcusvillagran

Cuando el mercado de bienes raíces estaba en auge la década pasada, Lehman Brothers no podía invertir suficiente dinero en Las Vegas.

El gigante financiero de Nueva York emitió al menos 1.1 bdd en préstamos entre el otoño de 2004 y principios de 2008 por una docena de acuerdos en el área de Las Vegas, según documentos inmobiliarios y judiciales.

Respaldaba el Fontainebleau, compras de hoteles, torres de condominios y más.

Pero Lehman pronto colapsó, y sus proyectos de la era de las burbujas aquí se descarrilaron.

Lehman se declaró en bancarrota hace 10 años, el 15 de septiembre de 2008. La economía ya estaba teniendo problemas, pero la caída de la empresa ayudó a acelerar la implosión, lo que provocó la peor recesión en décadas.

Fue un período sombrío en todo el país, y Las Vegas fue golpeado más duro que prácticamente cualquier otro lado.

Lehman no fue de ninguna manera el único prestamista que vertió dinero en el sur de Nevada durante los días de auge, y su cartera de fracasos aquí no fue única. Pero sus proyectos muestran cuán loco se volvió el mercado a mediados de la década de los 2000, y cuánto han cambiado los préstamos inmobiliarios comerciales desde entonces.

“En ese momento, todo parecía bastante normal”, dijo el desarrollador Jim Stuart. “Pero con un poco de historia y humildad, aprendimos lo ridículo que realmente fue”.

‘No tan rápidos y flexibles’

En cualquier caso, los préstamos comerciales de bienes raíces son ahora más disciplinados de lo que eran a mediados de la década de los 2000. Según Stuart, ahora socio de Matter Real Estate Group, los prestatarios necesitan más dinero por adelantado para un proyecto para obtener deudas y un historial “que genere confianza”.

Los prestamistas tienen requisitos más estrictos y una mejor comprensión de la economía de una región antes de que “se vuelvan locos por ello”, señaló el consultor de Las Vegas, John Restrepo, fundador de RCG Economics.

El agente de CBRE Group, Michael Parks, miembro del grupo global de juegos de GBRE, comentó que la financiación se ha relajado en los últimos años, pero los prestamistas no están abriendo las bóvedas como solían hacerlo.

“Simplemente están siendo más cautelosos y no tan rápidos y flexibles como lo fueron en los años de auge”, expresó.

Las Vegas creció rápidamente durante décadas, pero el mercado entró en hipervelocidad a mediados de la década de los 2000 gracias a una avalancha de dinero fácil. La construcción prosperó, los valores de las viviendas se dispararon y los compradores cambiaron propiedades en masa.

Restrepo dijo que se reuniría con los jóvenes banqueros de inversión de Nueva York que querían comprarle un almuerzo y escuchar sobre la economía local.

“Se morían por invertir aquí”, argumentó.

La portavoz de Lehman, Kimberly Macleod, no pudo confirmar la cantidad de dinero que la firma acordó prestar en Las Vegas en los años previos al colapso de la compañía, y cuánto perdió en esos tratos. Pero, según los registros, Lehman ayudó a inflar la burbuja.

‘Todos abandonaron’

Lehman respaldó un proyecto de condominios de varias torres cerca del centro comercial Fashion Show; Vegas 888, una torre de condominios de lujo de 50 pisos al lado del Palms; proyectos de condominios Vegas Grand and Loft 5; y otras ofertas, según los registros del Condado de Clark.

Algunos préstamos fueron más grandes que otros, pero todas las propiedades tuvieron problemas. La mayoría entró en ejecución hipotecaria, mientras que algunos proyectos de construcción se interrumpieron abruptamente y otros como Vegas 888 y las torres cerca del Fashion Show, nunca se construyeron.

Al menos uno fue vandalizado. Lehman emitió un préstamo de $78 millones en 2007 para Centennial Hills Center, un parque de consultorios médicos en el valle noroeste. Los desarrolladores comenzaron a trabajar en varios edificios, pero finalmente lo abandonaron.

Los vándalos rompieron ventanas, rociaron graffitis e incluso prendieron fuego al elevador, según el desarrollador de Florida Malcolm Sina, quien adquirió la propiedad en 2013 y reanudó la construcción.

El azul de Fontainebleau se declaró en bancarrota en 2009 y se vendió con un fuerte descuento al año siguiente al multimillonario Carl Icahn. La torre aún no terminada, comprada el verano pasado por el desarrollador neoyorquino Steve Witkoff, ahora se llama The Drew y está programado para abrir en 2020, pero no fue el único proyecto de hotel respaldado por Lehman en Las Vegas que fue suspendido.

Con un préstamo de $66 millones de Lehman, los inversores de Los Ángeles compraron el Atrium por $50.5 millones en 2007 y se dispusieron a renovarlo. Cerraron el hotel y comenzaron la construcción, pero finalmente abandonaron el proyecto.

La propiedad fuera del Strip, junto al Hard Rock Hotel, entró en ejecución hipotecaria durante la recesión, y The Siegel Group anunció en 2012 que adquirió el Atrium con un grupo de inversión por solo $4.2 millones.

Su fundador, Steve Siegel, dijo que los materiales de construcción habían quedado atrás, y parecía que “alguien hizo sonar el silbato y todos salieron”.

El hotel de seis pisos todavía está cerrado; varias ventanas están tapiadas y el sitio está rodeado por cercas con alambres de púas. Siegel mencionó que no ha decidido qué hacer con eso.

‘Excepcion a la regla’

El colapso de Lehman detuvo al menos un gran trato a la cartera. Lehman planeó emitir una hipoteca de aproximadamente 500 mdd para Town Square Las Vegas que habría permitido a los desarrolladores pagar a sus prestamistas de construcción, destacó Stuart, quien construyó el proyecto con Turnberry Associates, con sede en Florida. Pero Lehman colapsó y nunca emitió los fondos, informó.

El grupo perdió el complejo comercial y de oficinas de 100 acres a una ejecución hipotecaria en 2011.

Turnberry, que también desarrolló el condenado Fontainebleau, no respondió a una solicitud de comentarios.

Al menos un grupo de prestatarios en Las Vegas le devolvió a Lehman. El inversor inmobiliario Ofir Hagay recalcó que su grupo obtuvo un préstamo de Lehman para comprar un complejo de apartamentos de Henderson, Avalon en Seven Hills, y convertirlo en un condominio para la venta. No fue fácil obtener el financiamiento, aseguró, pero “no fue tan difícil”.

El grupo vendió alrededor de un tercio del complejo y convirtió las unidades restantes en alquileres cuando el mercado colapsó, mencionó. Los registros de la propiedad indican que el complejo estaba libre de deudas a fines de septiembre de 2008.

Hagay agregó que su grupo pagó el préstamo en su totalidad y que no sabe de nadie más que lo haya hecho.

“Creo que soy la excepción a la regla”, finalizó.