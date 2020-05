Líderes de las fuerzas de seguridad de Nevada califican la muerte de George Floyd “alarmante”

Uniéndose a un coro de desaprobación en los medios sociales de los jefes de policía y alguaciles de todo el país, los líderes de las fuerzas del orden de Nevada distanciaron el jueves a sus agencias de las acciones de un oficial de Minneapolis involucrado en la muerte de un hombre afroamericano desarmado.

“El deplorable incidente en Minneapolis me da escalofríos y va en contra de todo lo que enseño y me han enseñado en mi carrera como agente de policía”, escribió el coronel Daniel Solow, de la Patrulla de Carreteras de Nevada (NHP, por su sigla en inglés), el jueves por la mañana.

El lunes por la noche, un empleado de una tienda de comestibles de Minneapolis llamó a la policía después de que un hombre, identificado más tarde como George Floyd de 46 años de edad, presuntamente trató de pasar un billete falso de 20 dólares.

En un video de teléfono móvil de amplia difusión sobre su posterior detención, se puede ver a Floyd en el suelo con las manos esposadas a la espalda mientras el agente de policía, Derek Chauvin, lo presiona contra el pavimento, con la rodilla en el cuello de Floyd. Otros tres oficiales estaban en la escena.

El video muestra a Chauvin, un hombre blanco, sujetando a Floyd durante minutos mientras el hombre se queja de que no puede respirar. El video termina con los paramédicos levantando a Floyd cojo en una camilla y colocándolo en una ambulancia.

A las 24 horas de la muerte de Floyd, el jefe de la policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, despidió a Chauvin y a los otros tres oficiales, identificados como Thomas Lane, Tou Thao y J. Alexander Kueng.

La muerte de Floyd ha provocado disturbios en Minneapolis, donde el conflicto entre los manifestantes y los agentes de policía ha estallado dos días seguidos. El martes, los oficiales con equipo antidisturbios dispararon gas lacrimógeno contra los manifestantes, algunos dañando propiedades mientras marchaban más de dos millas. Durante las protestas del miércoles, algunos manifestantes lanzaron piedras y botellas a la policía.

“Profundamente inquietante”

El tuit de Solow del jueves incluía fotos de agentes interactuando con miembros de la comunidad.

“Esta es la cara de la policía: parte de la comunidad, nunca contra ella”, continuaba el tuit. “Esta carrera se trata de servicio y de hacer que la vida de todos sea mejor y más segura”.

Mientras tanto, el Alguacil Joe Lombardo, el principal oficial de policía del Condado Clark, escribió en Twitter: “La muerte del señor Floyd es profundamente inquietante. Las acciones y la inacción de los oficiales son inconsistentes con el entrenamiento y los protocolos de nuestra profesión y del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD). Puedo asegurarles que LVMPD se esforzará cada día para continuar construyendo su confianza”.

The death of Mr. Floyd is deeply disturbing. The officers' actions and inaction are inconsistent with the training and protocols of our profession and the LVMPD.

I can assure you the LVMPD will strive each day to continue to build your trust.

— Joseph Lombardo (@Sheriff_LVMPD) May 28, 2020