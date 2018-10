Líderes judíos en Las Vegas consuelan a su comunidad tras tiroteo

octubre 29, 2018 - 10:14 am

Un memorial de flores y estrellas se alinea en la acera fuera de la Sinagoga del Árbol de la Vida el domingo 28 de octubre de 2018, en recuerdo de 11 personas que murieron cuando un tirador abrió fuego durante los servicios el sábado 28 de octubre de 2018 en Pittsburgh. (Foto AP / Gene J. Puskar)

El rabino Mendy Harlig de Chabad of Green Valley, se encuentra en su sinagoga en Henderson en 2016. (Elizabeth Page Brumley / Las Vegas Review-Journal)

Estas estrellas de David con los nombres de cinco de las 11 personas que murieron en la Sinagoga del Árbol de la Vida, parte de un memorial de flores y estrellas que se han reunido fuera del templo, el domingo 28 de octubre de 2018, en memoria de las 11 personas que murieron cuando un tirador abrió fuego durante los servicios el sábado 28 de octubre de 2018 en Pittsburgh. (Foto AP / Gene J. Puskar)

Las estrellas de David con los nombres de los que murieron en un tiroteo mortal en la sinagoga del Árbol de la Vida, frente a la sinagoga en Pittsburgh, el domingo 28 de octubre de 2018. (Foto AP / Matt Rourke)

Los líderes judíos locales expresaron sus condolencias el domingo, un día después de un tiroteo mortal en una sinagoga de Pensilvania, y dijeron que los miembros de la comunidad judía deben mantenerse firmes y sentirse orgullosos de su fe.

El rabino Mendy Harlig, director ejecutivo de Chabad de Green Valley, con sede en Henderson, comentó que estaba sorprendido y entristecido al escuchar la noticia de los disparos dentro de una casa de adoración.

“El pueblo judío es fuerte”, dijo Harlig. “Han prevalecido, y prevalecerán”.

La esposa de Harlig estudió la preparatoria en Pittsburgh, y su hija pasó el último año asistiendo a la misma escuela allí. La comunidad judía en esa zona es estrecha, afirmó.

Un hombre armado que, según las autoridades, hizo declaraciones antisemitas, entró en una sinagoga en el vecindario de Squirrel Hill en Pittsburgh el sábado por la mañana y abrió fuego, matando a 11 personas e hiriendo a otros seis, entre ellos cuatro policías.

A pesar de un aumento en las manifestaciones de antisemitismo, la Liga Antidifamación descubrió que los “incidentes” antisemitas en el país, incrementaron a casi un 57 por ciento de 2016 a 2017; ahora es el momento para que los judíos sean firmes en su fe y continúen orgullosos atendiendo a sus sinagogas, destacó Harlig.

“Cuando hay oscuridad, hay que agregar luz”, expresó Harlig. “No puedes dejar que el odio gane”.

Harlig dijo que Chabad ya tiene seguridad, pero las prácticas de seguridad en Chabad de Green Valley estaban bajo revisión a la luz de los disparos.

Indicó que visitó una sinagoga en Alemania hace unos años donde había detectores de metales, guardias armados y postes para prevenir un ataque vehicular.

Fue una molestia verlo, pero tales medidas podrían ayudar a garantizar la seguridad, determinó.

“Desafortunadamente, no estamos tan atrás”, agregó Harlig.

Todd Polikoff, presidente y director general de la organización sin fines de lucro Jewish Nevada, no se mostró tan sorprendido por la noticia del tiroteo como debió haberlo hecho, admitió.

“No deberíamos estar sorprendidos por esto, y por alguna razón las personas todavía actúan sorprendidas”, mencionó.

Polikoff expresó su frustración por el hecho de que el pistolero aparentemente no estaba en el radar de las autoridades pese a sus publicaciones en las redes sociales, explicó. El criminal expresó fuertes opiniones antisemitas en las redes sociales antes del ataque y luego le dijo a la policía que “todos esos judíos deben morir”, informó The Associated Press.

Polikoff instó a las personas a buscar discursos de odio y reportarlos lo antes posible. La lucha contra el odio y la violencia no es un problema exclusivo del pueblo judío, destacó, señalando el tiroteo que se produjo en 2015 en una iglesia católica en Carolina del Sur que dejó nueve muertos.

“Esto sucedió en una sinagoga, pero este es un problema estadounidense”, argumentó. “Esto nos afecta a todos, y debemos darnos cuenta de eso”.

La gente de Squirrel Hill probablemente experimentará un “ciclo de procesamiento” similar al que experimentó la gente de Las Vegas después del tiroteo masivo del 1 de octubre de 2017, en el Strip”, comparó Polikoff.

“Sé con lo que tuvimos que lidiar aquí en octubre del año pasado”, añadió. “Uno no lo supera”.

Su organización ha estado animando a la gente para que continúen viviendo sus vidas y que sigan sintiéndose orgullosos de su fe judía. La historia del pueblo judío es de resistencia, recalcó.

“De ninguna manera nos convertimos en un pueblo insular”, describió.

El rabino Malcolm Cohen iba a dirigir un servicio el domingo por la noche en el templo Sinaí en el valle noroeste. La sinagoga ya tiene seguridad armada y está considerando otras medidas a la luz del tiroteo.

Llamado por teléfono el domingo, Cohen comentó que le recordaría a la congregación llorar las vidas perdidas y luego “ver cómo nos enfrentaremos y lucharemos contra el extremismo en todas sus formas”, explicó.

Predicaría un mensaje de tolerancia y franqueza.

“Desafortunadamente, ya hemos sufrido una tragedia en el pasado, sabemos, con la fuerza de nuestra tradición, que podemos superar a cualquier grupo que nos perjudique”, aseguró.

“¡No nos vamos a esconder debajo de ninguna roca, vamos a ser orgullosamente judíos!”.

Velorio programado A las 6:30 p.m. se realizará un velorio para honrar a los muertos el sábado en Pittsburgh. El jueves en Temple Beth Sholom, 10700 Havenwood Lane, señaló Jolie Brislin, directora regional de la Liga Antidifamación. Todos son bienvenidos para asistir.

10700 Havenwood Lane, Las Vegas, NV