Lidian residentes del suroeste de Las Vegas con inundaciones después de 1.1 pulgadas de lluvia

Los residentes de la parte suroeste de Mountain’s Edge, un vecindario de Las Vegas, tuvieron que lidiar con una inundación de hasta dos pies de profundidad después de que cayó más de una pulgada de lluvia en el área el miércoles.

Todavía estaban lidiando con las secuelas del desbordamiento la madrugada del jueves, con agua que fluía por las calles y dentro de complejos residenciales.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de inundación alrededor de las 10:50 p.m. el miércoles para el área cerca de las carreteras South Fort Apache y Blue Diamond, que vio 1.10 pulgadas de lluvia.

Según el Servicio Meteorológico, se emite una advertencia de inundación regional “normalmente para inundaciones que se desarrollan de manera más gradual, generalmente de lluvias moderadas a intensas prolongadas y persistentes. Esto da como resultado un estancamiento o acumulación gradual de agua en áreas bajas propensas a inundaciones, así como en pequeños arroyos y lagunas”.

Dichas inundaciones podrían durar hasta seis horas, se informó.

El Servicio Meteorológico también declaró en un tuit que el drenaje de agua de las tormentas del miércoles por la tarde rompió una barrera a lo largo de las carreteras Fort Apache y Gomer, pero el Control Regional de Inundaciones del Condado de Clark cuestionó el reclamo el jueves por la mañana, respondiendo en Twitter que “la Cuenca de Detención de Upper Duck Creek se rompió”.

“Tiene una profundidad de 39 pies”, continuó el tuit. “El nivel máximo de agua ayer a las 3:55 p.m. fue de cuatro mil 73 pies. Las cuencas capturan agua y la descargan a un ritmo más lento”.

