Llamadas para testificar contra Steve Wynn provocan la apertura de portal digital para abrir más investigaciones

The Wynn Las Vegas en South Las Vegas Boulevard el miércoles, 7 de febrero de 2018. (Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal) @PConnPie

Impulsada por una abrumadora cantidad de llamadas telefónicas relacionadas con la investigación de Steve Wynn, la Junta de Control de Juego del Estado estableció el lunes un portal en su sitio web para recibir información sobre las investigaciones de la junta activa.

El portal, en el sitio web de la Junta de Control, se activó justo antes de las 2 p.m. en lunes. Es accesible en http://gaming.nv.gov/.

La presidenta de la Junta de Control Becky Harris dijo el lunes que aunque el sistema no es específico de ningún licenciatario en particular, su establecimiento se vio estimulado por llamadas telefónicas a las oficinas de la junta sobre la investigación de reguladores sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el ex presidente y CEO de Wynn Resorts.

Wynn renunció a esas posiciones la noche del martes pasado, pero los reguladores en Nevada, Massachusetts y Macao han mencionado que tienen la intención de continuar sus respectivas investigaciones.

“Es una herramienta de comunicación para permitir que el público se comunique mejor con el consejo respecto de cualquier investigación pública que el directorio anuncie”, dijo Harris en una entrevista telefónica el lunes.

Harris afirmó que se puede acceder a un enlace para enviar una declaración confidencial voluntaria a través de la sección “novedades” de la página web de la Junta de Control.

“Ha llegado el momento”, dijo Harris. “Creo que acabamos de tener algunos días en que nuestras líneas telefónicas han estado muy ocupadas y esta es una forma de ayudar a administrar eso para que la junta pueda continuar su trabajo diario”.

Harris dijo que la junta no contó cuántas llamadas telefónicas recibió desde el martes cuando la junta afirmó que continuaría su investigación incluso después de que Wynn renunciara. Pero ella mencionó que era “suficiente que haya sido perjudicial para el negocio diario de la junta”.

El sistema es similar a un programa que ha sido utilizado por la Comisión de Juego de Massachusetts para recopilar información sobre sus licenciatarios durante casi dos años.

‘Trato justo”

El programa de consejos “Fair Deal” de Massachusetts, establecido en marzo de 2016, permite al público informar “cualquier inquietud potencial o conocimiento personal sobre actividades de juego poco éticas o que incumplan”, según Karen Wells, directora del Buró de Investigaciones y Ejecución de la comisión (IEB).

Fair Deal permite al público enviar información confidencial a través de un portal web, por correo electrónico o por teléfono.

Los reguladores de Massachusetts describieron los objetivos de su investigación en una reunión pública el 31 de enero.

“El plan de investigación del IEB en adelante, consciente de que nuestro papel no es llevar a cabo una investigación criminal sobre la agresión sexual, sino continuar con una revisión regulatoria de este asunto que constará de cuatro componentes”, dijo Wells a los comisionados en esa reunión.

Gran parte de la atención se centrará en que los ejecutivos de Wynn no aclararon un acuerdo de $7.5 millones entre Steve Wynn y una presunta víctima de acoso a la que se hace referencia en una disputa legal que involucra acciones en un acuerdo de divorcio entre él y su ex esposa, Elaine Wynn. La semana pasada, Wynn anunció que renunciaría a esa pelea legal.

Las cuatro áreas bajo el escrutinio de los reguladores de Massachusetts incluyen:

■ Una revisión de la idoneidad de los titulares de licencias individuales, incluidos Wynn y otros calificadores potencialmente involucrados en no aclarar el acuerdo cuando se aprobó a la empresa para construir Wynn Boston Harbor en Everett en 2013.

■ Una revisión de cualquier acción corporativa o falta de acción que involucre la supuesta mala conducta. Eso involucrará las preguntas de quién sabe qué, cuándo y si alguien hizo algo al respecto.

■ Monitorear e informar a la comisión sobre la respuesta corporativa a la información que ahora está en el dominio público. Eso significa que los reguladores estarán observando cómo la junta directiva de la compañía y el equipo ejecutivo bajo el recién nombrado CEO Matt Maddox manejan y reaccionan a las acusaciones.

■ Una revisión de cómo la situación actual puede afectar la estabilidad financiera de la compañía.

Los reguladores de Nevada manejan el proceso de investigación de manera diferente a los de Massachusetts. La Junta de Control no comenta las investigaciones en curso; en Massachusetts, la junta no solo dedicó una reunión completa de 45 minutos explicando el proceso y lo que los investigadores buscarían, sino que proporcionaron una breve actualización en una reunión una semana después.

Póngase en contacto con Richard N. Velotta en rvelotta@reviewjournal.com o 702-477-3893. Siga a @RickVelotta en Twitter.