Llaman a luchar por el TPS y buscar opciones de ajuste migratorio

La abogada de Caridades Católicas, Jasmine Coca, escucha a un hombre con TPS, el 28 de noviembre del 2017. | Foto Valdemar González / El Tiempo.

La parroquia Santa Ana albergó un foro sobre el TPS, el 28 de noviembre del 2017. | Foto Valdemar González / El Tiempo.

Las abogadas Jasmine Coca y Martha Menéndez dieron recomendacions en el Foro del TPS el 28 de noviembre del 2017. | Foto Valdemar González / El Tiempo.

Ante la paulatina desaparición del TPS (Siglas en inglés del Programa de Protección Temporal), las personas deben explorar sus posibilidades de arreglo legal de su estatus. Para eso deben mantener la calma, informarse, consultar a un abogado de migración, pero también luchar como lo hacen los jóvenes de DACA.

Esas fueron algunas de las recomendaciones dadas por abogados y activistas durante un Foro Comunitario sobre el TPS, la noche del martes 28 de noviembre, donde se repartió un cuestionario y se ofrecieron consultas breves con abogados.

El sacerdote Gregorio León dio la bienvenida en la Parroquia Santa Ana, y ofreció una oración por la comunidad del TPS. Luego un grupo de abogadas habló y respondió preguntas.

La abogada Martha Menéndez, de CUNY Citizenship Now, afirmó que es un tiempo difícil para la gente con TPS pero también es cuando deben mantenerse firmes. “Es muy importante mantener la calma, informarse y asesorarse bien. Cada persona con TPS es un caso diferente entonces no se debe dejar llevar por lo que dice el vecino, o por comentarios de la gente”, dijo.

Menéndez pidió responder un cuestionario porque es una guía para empezar a revisar cada caso. De ahí pueden salir posibilidades de arreglo migratorio, dijeron.

Algunas preguntas del cuestionario:

– ¿Un esposo/a tiene residencia permanente?

– ¿Tiene un esposo/a, o hijo mayor de 21 años ciudadano?

– ¿Alguna vez ha sido víctima de violencia doméstica?

– ¿Ha sido víctima de abuso sexual?

Se dieron algunas recomendaciones. En el hogar: si agentes de ICE se presentan no se debe abrir la puerta a menos que muestren una orden firmada por un juez. Tiene derecho a guardar silencio y, de ser necesario pedir hablar con un abogado.

En el lugar de trabajo: si se presentan agentes de ICE mantenga la calma y no huya; tiene derecho a guardar silencio; no mienta, no use documentos falsos y no firme nada. Tiene derecho a guardar silencio y eventualmente a pedir hablar con un abogado.

-Consulta gratis el 9 de diciembre.

Durante el Foro varias veces se dijo que el sábado 9 de diciembre se ofrecerá un “Día de consulta legal gratis”. Habrá varios abogados de migración para escuchar casos y dar orientación; será de 10:00 am a 3:00 pm en instalaciones del Sindicato Culinario (1630 S. Commerce St.).

Por otra parte algunos activistas, llamados “Tepesianos” porque tienen TPS, llamaron a luchar por la permanencia del programa. “Que se renueve o se nos dé un arreglo permanente” dijo Sandra, una salvadoreña sobreviviente de la guerra civil de su país. “Veamos cómo luchan los dreamers por DACA; tenemos que movernos también”.

Rubén Ruíz, presidente del Club Social Nicaragüense, dijo a El Tiempo que en Nevada aproximadamente hay 800 familias nicaragüenses que van a perder el TPS. “Están viviendo con mucho miedo, prorque saben que no habrá renovación. Están pasando por una situación en la que no saben qué hacer porque tienen hijos nacidos aquí, sus casas, su vida”.

El foro fue ofrecido por organizaciones como El Centro de Trabajadores de LV, PLAN, Caridades Católicas, Mi Familia Vota, Sindicato Culinario, SEIU, la Facultad de Leyes de UNLV, entre otras.