Llega el calor excesivo a Las Vegas, estaciones de refrigeración disponibles

Pocos días después de alcanzar los 100 grados por primera vez, se prevé que el calor excesivo cubra toda la región de Las Vegas durante varios días, según el Servicio Meteorológico Nacional.

A partir de las 11 a.m. del miércoles, las temperaturas oscilarán entre los 105 y los 111 grados en toda la zona, con máximas de hasta 118 en Death Valley National Park.

⚠️ An Excessive Heat WARNING is now in effect from 11 am Wednesday through 9 pm Friday. Stay hydrated, limit outdoor exposure, and be mindful of the first signs of heat related illness! ⚠️ #VegasWeather #nvwx #azwx #cawx pic.twitter.com/10TMY85M4N

“El calor extremo aumentará significativamente el potencial de enfermedades relacionadas con el calor, en particular para aquellos que trabajan o participan en actividades al aire libre”, señaló la advertencia del Servicio Meteorológico.

El Aeropuerto Internacional McCarran alcanzó el martes una temperatura máxima de 103.3 grados más que los primeros 100 del año alcanzados el lunes.

Las mínimas del miércoles a las 6 a.m. estaban en los 80 grados bajos en todo el valle.

El miércoles se esperan condiciones mayormente soleadas con una temperatura máxima cercana a los 106 grados en Las Vegas.

No habrá vientos que ayuden a contrarrestar el calor.

“No esperamos mucho viento en absoluto”, mencionó el meteorólogo, Barry Pierce. “Tal vez se levanten algunos remolinos de polvo. En general, los vientos serán inferiores a 10 mph”.

Las máximas previstas estarán a pocos grados de las temperaturas máximas récord, que son de 107 para el 2 y el 3 de junio y de 109 para el 4 de junio.

Las mínimas nocturnas estarán entre 80 y 85 grados.

Se prevé que el viernes sea el día más caluroso de la ola de calor, con una temperatura máxima cercana a los 108 grados en Las Vegas. Los vientos aumentarán con rachas de hasta 32 km/h.

🌡️☀️ It's that time of the year here in the Desert Southwest!

Great advice from @Readygov, especially since we've issued our first Excessive Heat Warning for Thursday and Friday across much of the lower desert regions. #Heat #KnowBeforeYouGo #CAwx #AZwx #NVwx https://t.co/hYwzZKGtq1

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 1, 2021