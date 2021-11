Llega frente frío a Las Vegas para el fin de semana de Thanksgiving

Un frente frío está entrando en el Valle de Las Vegas justo a tiempo para el fin de semana de Thanksgiving, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El meteorólogo Barry Pierce dijo que se espera que las temperaturas mínimas caigan hasta los 40 grados durante la noche del martes, y que las temperaturas oscilen entre los 60º y los 65º F en todo el valle el miércoles y el jueves.

Here is an early look at our Thanksgiving Day forecast for a few locations in our area. #nvwx #cawx #azwx pic.twitter.com/tRwLQx0qPM

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 21, 2021