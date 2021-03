Llegada del clima primaveral a Las Vegas

Se prevé un fin de semana primaveral casi perfecto para el Valle de Las Vegas, según la última previsión del Servicio Meteorológico Nacional.

El cielo estará soleado con vientos suaves. La temperatura máxima del viernes por la tarde estará cerca de los 74 grados (F).

🚤🏜️🚲Who is looking forward to the weekend? For those thinking of heading outside, you should expect breezy winds both days with Saturday being the stronger of the two. Otherwise, dry & warm! Happy Friday! #nvwx #cawx #azwx @DeathValleyNPS @RedRockCynLV @lakemeadnps pic.twitter.com/hywk96OZtY

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) March 5, 2021