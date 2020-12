Llegan las vacunas contra COVID-19 a Las Vegas

Una enfermera de la unidad de cuidados intensivos del University Medical Center fue la primera persona en Nevada en ser inoculada contra COVID-19 después de que el estado recibiera el envío inicial de la vacuna Pfizer el lunes por la mañana, comunicó un administrador del hospital.

La enfermera, que ha tratado a “muchos, muchos pacientes de COVID”, regresó a su trabajo justo después de recibir una inyección de la vacuna, comentó el director general del hospital, Mason Van Houweling, en una conferencia de prensa por la tarde. El hospital identificó más tarde a la enfermera como Roshele Ward, de 61 años, directora clínica.

“Esto es sólo un estímulo para la moral”, comentó Van Houweling, señalando que se dieron choques de mano y lágrimas de alegría cuando unos 200 trabajadores de primera línea con alto riesgo de exposición al COVID-19 recibieron la primera dosis de la vacuna de dos dosis.

El gobernador Steve Sisolak fue uno de los funcionarios que presenció la histórica entrega de la vacuna al hospital.

“Estoy muy contento de ver que las primeras dosis de la vacuna @pfizer llegaron hoy a Nevada”, publicó el gobernador en Twitter. “Nuestro equipo está listo para comenzar el proceso de distribución. La esperanza está en el horizonte, pero debemos permanecer vigilantes. Usa tu cubrebocas, lávate las manos y mantén tu distancia”.

I am so glad to see the first doses of the @pfizer vaccine arrived in Nevada today. Our team is ready to begin the distribution process. Hope is on the horizon, but we must remain vigilant. Wear your mask, wash your hands & keep your distance. pic.twitter.com/sZiXwYnzfY

— Governor Sisolak (@GovSisolak) December 14, 2020