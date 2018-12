Lleva Santa Claus de Siegel Cares la Navidad a departamentos en Las Vegas

Con una bolsa de basura de plástico rellena colgada sobre su hombro, el Santa Claus de pelo rizado entregó regalos un día antes de lo previsto en varios complejos de apartamentos Siegel Suites en el Valle de Las Vegas el lunes.

Acompañado por tres “elfos”, Papá Noel aceptó abrazos y chocó los cinco mientras hacía sus rondas, repartiendo regalos a los niños que vivían en las instalaciones de estadías prolongadas en respuesta a cartas que habían escrito semanas antes dirigidas al alegre compañero en el Polo Norte.

El hombre detrás del traje rojo y barba era Mark Lenoir, un ex jugador de básquetbol profesional de 50 años y 6 pies 5 pulgadas que ahora es embajador de buena voluntad de Siegel Cares, una iniciativa caritativa en crecimiento de la compañía que dirige 28 ubicaciones de Siegel Suites en el valle y otras 25 en todo el país.

En un intercambio lleno de espíritu navideño, Lenoir sorprendió a Bobby Little y a su hija de 8 años, Tiffanie, con una inesperada bendición.

Apenas unas semanas antes, el padre soltero y su hija vivían en su automóvil en las calles de Las Vegas antes de que se les ofreciera refugio en el complejo Siegel Suites Cambridge.

Tiffanie estaba tan agradecida de tener un techo sobre su cabeza que no pidió nada en su carta a Santa.

“Ese fue el mejor regalo que alguien pudo hacer por nosotros”, escribió. “Gracias a Siegel Suites Cambridge por devolverme una sonrisa”.

Pero cuando apareció Santa, obtuvo una bicicleta, un casco y una completa cena de Navidad, que ahora se encuentran en alquiler en el complejo después de trabajar con la gerencia para recuperarse.

“Ella dijo que era el mejor día de su vida”, expresó Lenoir. “Todo lo que ella quería era un hogar”.

Refugios de baja renta

Siegel Suites atiende en gran medida a los residentes pobres y transitorios. La policía, los trabajadores sociales y otras autoridades son visitantes frecuentes en muchos de los complejos, que se ocupan de las ansiedades y los desbordamientos emocionales que aquejan a quienes a menudo están a un paso de vivir en las calles.

Pero el presidente ejecutivo Stephen Siegel, de 47 años, quien comenzó su negocio en Los Ángeles y compró su primera propiedad en Las Vegas en 2004 después de mudarse a Nevada, rechaza cualquier idea de que sea una especie de señor de la fuga moderna. Él afirma que construyó el negocio al dar a las personas “un nuevo comienzo, una segunda oportunidad”.

“Nuestro cliente es América”, comentó en una entrevista reciente en la sede del Grupo Siegel en Paradise Road. “En todas partes estamos llenos, y hay una demanda de nuestro servicio, somos verdaderas viviendas asequibles”.

Los números parecen confirmarlo. Las unidades amuebladas, con servicios públicos y televisión por cable incluidos, se pueden alquilar por tan solo $169 por semana. La estancia mínima es de 30 días. Los apartamentos tampoco verifican el crédito ni cobran el primer mes de alquiler por adelantado, lo que los convierte en un refugio deseable para aquellos que luchan por obtener un beneficio.

También atestiguan la rentabilidad de proporcionar tales opciones de vivienda de gama baja.

Además de los complejos de Siegel Suites, la empresa matriz The Siegel Group enumera más de 50 tiendas, propiedades industriales y de oficinas, terrenos sin desarrollar y hoteles entre sus propiedades. Según su sitio web, la compañía ha “adquirido, reposicionado, desarrollado y administrado cientos de activos inmobiliarios … con un valor de mercado superior a $2 mil millones”.

Vivek Sah, director del Instituto Lied para Estudios de Bienes Raíces de la UNLV, dijo que Siegel Suites ocupa un nicho único en la cadena de vivienda al ofrecer una “opción realista” para las personas con empleos temporales o con mal crédito.

“Son parecidos a los hoteles y apartamentos, excepto que es posible que los hoteles no tengan esa “sensación de hogar”, destacó Sah. “Estos productos de nicho ofrecen valor para las personas que son nuevas en la ciudad o personas que se encuentran en esa posición”.

No es una organización benéfica según los estándares del IRS.

Siegel Cares, el ala caritativa, que comenzó como un esfuerzo especial para ayudar a los residentes que tenían dificultades, se ha transformado en el último año en un acuerdo más formal, con dos empleados a tiempo completo, incluido Lenoir.

No es una organización benéfica de gestión corporativa típica. Para empezar, es una división de negocios del Grupo Siegel, la compañía holding del imperio inmobiliario de Siegel.

Michael Crandall, vicepresidente senior del Grupo Siegel, informó que la organización benéfica ha operado durante años antes de convertirse en una unidad formal el año pasado.

“Comenzamos y cultivamos Siegel Cares de manera muy orgánica”, comentó Crandall. “Siempre nos ha encantado ayudar a las personas de la comunidad y devolverles. Lo hemos estado haciendo desde antes de que Siegel Cares fuera una cosa. … Nunca pensamos realmente en la reducción de impuestos o la estructura comercial de la misma”.

Siegel relató que se interesó en retribuir a la comunidad a los 14 años cuando estaba en Los Ángeles, luego de meterse en problemas por pelear. Él eligió alimentar a las personas sin hogar para el servicio comunitario.

Cuando vio el gran número de personas que se alineaban para las comidas de los comedores populares, dijo que sabía que quería hacer de la ayuda a los menos privilegiados una parte de su vida.

“Creamos Siegel Cares para tener una marca que está disponible para lo que hacemos”, destacó. “Para mí, siempre se trata de ir directamente a la persona y no a una organización”.

Siegel Cares gasta cientos de miles de dólares por año, informó Crandall.

Mucho de eso implica dar a los inquilinos en las propiedades de Siegel.

Por ejemplo, Lenoir ha estado distribuyendo bagels a familias en el complejo Siegel Suites Twain II en el centro de Las Vegas desde el Día de Acción de Gracias. Los panecillos son restos de Bagelmania en Twain Avenue y Swenson Street, una panadería y una tienda de delicatessen que el Grupo Siegel adquirió el año pasado.

Luego, están los regalos de navidad.

Lenoir entregó regalos en ocho ubicaciones de Siegel Suites el lunes, sorprendiendo a más de 30 niños que fueron seleccionados de entre los que enviaron cartas de Santa. También sorprendió a varias familias con comestibles y un mes de alquiler.

The rent takes up all their money. We try to work with them the best way we can; we don’t want to put kids out on the streets.

Eugenia Hunter, assistant general manager at Siegel Suites Twain II